O której startują Polacy? Finał MŚ w lekkoatletyce

MŚ w lekkiejatletyce. Finały z udziałem Polaków
8-letnia Żodzik jest Białorusinką, ale jej dziadkowie byli Polakami. Na początku 2024 roku otrzymała polski paszport i od tamtej pory dwukrotnie wygrała mistrzostwa kraju na stadionie. Polskę reprezentowała już podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu.
W tym roku Żodzik poprawiła rekord życiowy na 1,98. W niedzielnym finale jej głównymi rywalkami będą rekordzistka świata Jarosława Mahuczich z Ukrainy oraz Australijki Eleanor Patterson i Nicola Olyslagers, które stanęły na olimpijskim podium w Paryżu.
Polki awansowały do finału sztafety 4x400 m dzięki biegnącej na ostatniej zmianie Bukowieckiej, która wyprzedziła kilka rywalek i awansowała na trzecie miejsce w pierwszej serii. Biało-czerwone uzyskały siódmy czas eliminacji - 3.24,39.
Najszybsze były Amerykanki - 3.22,53. W niedzielę czwórkę USA wesprze Sydney McLaughlin-Levrone, która zdobyła złoty medal w indywidualnym biegu na 400 m, uzyskując drugi czas w historii światowej lekkoatletyki - 47,78.
Magdalena Niemczyk, Pia Skrzyszowska, Kryscina Cimanouska i Ewa Swoboda w sobotnich eliminacjach sztafety 4x100 m uzyskały ósmy wynik - 42,83. Polki teoretycznie będą najsłabszą ekipą w finale. Największe szanse na zwycięstwo mają sprinterki z USA i Jamajki.
W niedzielę w Tokio odbędzie się w sumie dziewięć finałów, w tym trzy z udziałem Biało-Czerwonych:
- 12.30 - skok wzwyż kobiet, FINAŁ (Maria Żodzik)
- 12.35 - 800 m kobiet, FINAŁ
- 12.50 - 5000 m mężczyzn, FINAŁ
- 13.00 - rzut dyskiem mężczyzn, FINAŁ
- 13.25 - 4x400 m mężczyzn, FINAŁ
- 13.40 - 4x400 m kobiet, FINAŁ (Polska)
- 13.55 - 1500 m, dziesięciobój, FINAŁ
- 14.10 - 4x100 m kobiet, FINAŁ (Polska)
- 14.20 - 4x100 m mężczyzn, FINAŁ