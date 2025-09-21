O której startują Polacy? Finał MŚ w lekkoatletyce

MŚ w lekkiejatletyce. Finały z udziałem Polaków

8-letnia Żodzik jest Białorusinką, ale jej dziadkowie byli Polakami. Na początku 2024 roku otrzymała polski paszport i od tamtej pory dwukrotnie wygrała mistrzostwa kraju na stadionie. Polskę reprezentowała już podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu.

W tym roku Żodzik poprawiła rekord życiowy na 1,98. W niedzielnym finale jej głównymi rywalkami będą rekordzistka świata Jarosława Mahuczich z Ukrainy oraz Australijki Eleanor Patterson i Nicola Olyslagers, które stanęły na olimpijskim podium w Paryżu.

Małgorzata Hołub-Kowalik szczerze o szansach Polaków na MŚ w Tokio

Polki awansowały do finału sztafety 4x400 m dzięki biegnącej na ostatniej zmianie Bukowieckiej, która wyprzedziła kilka rywalek i awansowała na trzecie miejsce w pierwszej serii. Biało-czerwone uzyskały siódmy czas eliminacji - 3.24,39.

Najszybsze były Amerykanki - 3.22,53. W niedzielę czwórkę USA wesprze Sydney McLaughlin-Levrone, która zdobyła złoty medal w indywidualnym biegu na 400 m, uzyskując drugi czas w historii światowej lekkoatletyki - 47,78.

Magdalena Niemczyk, Pia Skrzyszowska, Kryscina Cimanouska i Ewa Swoboda w sobotnich eliminacjach sztafety 4x100 m uzyskały ósmy wynik - 42,83. Polki teoretycznie będą najsłabszą ekipą w finale. Największe szanse na zwycięstwo mają sprinterki z USA i Jamajki.

W niedzielę w Tokio odbędzie się w sumie dziewięć finałów, w tym trzy z udziałem Biało-Czerwonych: