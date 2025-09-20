KSW 110: Na żywo. Wyniki gali Grzebyk - Tulshaev. Dramat Książkiewicza! Dwie ostatnie walki wieczoru [LIVE]

KSW 110 - wyniki na żywo:
Walka wieczoru:
- 80 kg: Andrzej Grzebyk - Muslim Tulshaev
Karta główna:
- 77,1 kg: Tymoteusz Łopaczyk - Madars Fleminas
- 93 kg: Sergiusz Zając - Mariusz Książkiewicz - wygrana przez TKO w 1. rundzie
- 70,3 kg: Welisson Paiva - Mateusz Makarowski - wygrana przez TKO w 2. rundzie
- 120,2 kg: Szymon Bajor - Ricardo Prasel - wygrana przez decyzję
- 61,2 kg: Rogerio Bontorin - Vitalii Yakymenko - wygrana przez TKO w 3. rundzie
- 65,8 kg: Piotr Kacprzak - Łukasz Charzewski - wygrana przez decyzję
- 93 kg/205 lb: Michał Dreczkowski - Adam Tomasik - wygrana przez TKO w 1. rundzie
Karta wstępna (za darmo na YouTube):
- 61,2 kg: Sebastian Decowski - Przemysław Górny - wygrana przez poddanie w 1. rundzie
- 70,3 kg: Krystian Blezień - Oleksandr Moisa - wygrana przez TKO w 2. rundzie
Gala XTB KSW 110: Wyniki na żywo
Wściekły Łopaczyk po ostatnim gongu...
Łopaczyk - Fleminas runda III
Ostatnia piątka, a po niej od razu mocny atak Łopaczyka. Nie poszedł jednak za ciosem i minęła już minuta. Fleminas zaczął wyglądać na podmęczonego i odczuwał każdy celny cios. Chyba niepotrzebnie Polak poszedł po obalenie... Ale pięknie przerolował Łotysza i miał 3 minuty, żeby go rozbić! Szybko wrócili jednak do stójki i rozbity Fleminas przejął dobrą pozycję pod siatką znaną z poprzedniej rundy. Po minucie zdobył nawet pozycję boczną. Na minutę przed końcem Łotysz poszedł po gilotynę! Na szczęście dla Polaka nieskutecznie i dał mu jeszcze szansę. Łopaczyk miał dominującą pozycję i szukał szansy, ale nie zdołał go rozbić! KONIEC WALKI!
Łopaczyk - Fleminas runda II
Kolejna piątka. Fleminas szybko spróbował backfista, ale niecelnie. Mocniejszy początek w wykonaniu Łopaczyka! Był klincz pod siatką, ale to Polak świetnie wyciął rywala do pozycji bocznej. Szybko stracił niestety kontrolę i musiał się bronić przed "Łotewskim Ekspresem" zza pleców przy siatce. Tak upłynęło kilka minut pod znakiem dominacji Fleminasa i dopiero na ostatnie 10 sekund wróciła stójka, ale już bez ciosu.
Łopaczyk - Fleminas runda I
Zbita piątka po gongu. Łopaczyk zaczął z odwrotnej pozycji, ale pierwsze sekundy upłynęły na badaniu się z obu stron. To Fleminas szukał różnych kopnięć, a Polak zachowywał spokój. Pojedyncze próby z jego strony, aż na minutę przed końcem obalił Łotysza, który jednak szybko wstał. Bardzo oszczędna runda z obu stron.
Łopaczyk - Fleminas
Zaczynamy co-main event gali XTB KSW 110!
I do Łotysza zmierza już nieco wyżej notowany Tymoteusz Łopaczyk!
Fleminas zmierza już do klatki. Przypomnijmy, że to starcie w czubie rankingu wagi półśredniej KSW.
I po intensywnej konfrontacji twarzą w twarz czas na przedostatnią walkę dzisiejszej gali: Tymoteusz Łopaczyk - Madars Fleminas!
Przed co-main eventem mamy jeszcze face to face - bohaterowie walki wieczoru XTB KSW 112, czyli Patryk Kaczmarczyk i Adam Soldaev.
Wróćmy do trochę przyjemniejszych chwil - tak Makarowski i Paiva częstowali się cios za cios:
Książkiewiczem natychmiast zajął się personel medyczny i trafił na wózek.
Zając - Książkiewicz
Dramatyczny koniec Książkiewicza w 1. rundzie! Po kopnięciu odjechała mu lewa noga i padł na matę, a Zając szybko to wykorzystał.
Książkiewicz urodził się w Niemczech, mieszka w Kanadzie, ale ma polskie obywatelstwo, a dziś na jego walce pierwszy raz od 30 lat w Polsce pojawił się jego ojciec! Kilkanaście miesięcy temu "Ironpol" przeżył jednak prawdziwe chwile grozy, gdy został dźgnięty nożem.
Zostały już tylko 3 walki, czas na elektryzujące starcie Sergiusz Zając - Mariusz Książkiewicz!
Paiva - Makarowski
ŁOOOO! Co za bitka, Paiva walczył jak lew nawet z urazem barku, ale ostatecznie przegrał z "Makaronem" w 2. rundzie!
Teraz nastawiamy się na kolejne fajerwerki! Walka Welisson Paiva - Mateusz Makarowski.
Do końca gali już tylko 4 najważniejsze walki.
Bajor - Prasel
Bajor jednogłośnie wygrał 29-28! Ważne zwycięstwo ku uciesze głośnej publiczności.
Bajor - Prasel
Bajor był lepszy w pierwszej rundzie, w drugiej był w sporych tarapatach po kopnięciach Prasela, ale w trzeciej w pełni zdominował rywala. Wydaje się, że za chwilę sędziowie muszą ogłosić jego zwycięstwo!
Walkę Bajor - Prasel spod klatki obserwuje mistrz KSW wagi ciężkiej - Phil De Fries. On już na następnej gali będzie bronił tytułu ze Stefanem Vojcakiem.
Wracając jeszcze na chwilę do piorunującego Yakymenki - popisał się m.in. taką akcją:
Już za chwilę mocarna walka w wadze ciężkiej - Szymon Bajor vs Ricardo Prasel!
Bontorin nawet nie wstał do werdyktu, a Yakymenko szybko zgłosił akces do mistrzowskiej walki z Sebastianem Przybyszem.
Bontorin - Yakymenko
Kapitalny występ Ukraińca! Na debiut Brazylijczyka w KSW czekało wielu kibiców, a to Yakymenko zaprezentował się na miarę UFC i pięknie skończył Bontorina w 3. rundzie.
Nie zwalniamy tempa! Piąta walka wieczoru: Rogerio Bontorin - Vitalii Yakymenko.
Kacprzak - Charzewski
Charzewski wygrał przez decyzję! Co ciekawe, obaj zawodnicy wyprowadzili praktycznie taką samą liczbę ciosów.
Kacprzak - Charzewski
Czas na pierwszą decyzję dzisiejszego wieczoru, choć walka była naprawdę ciekawa i emocjonująca!
I szybciutko przechodzimy do czwartej walki - Piotr Kacprzak vs Łukasz Charzewski.
Dreczkowski - Tomasik
Kolejne błyskawiczne zakończenie! Dreczkowski rozbił przeciwnika już w 1. rundzie!
19:45
Nadszedł czas pierwszej walki z karty głównej - Michał Dreczkowski vs Adam Tomasik.
Jeszcze tylko oficjalne otwarcie gali i ruszy karta główna!
To oznacza, że już niedługo przejdziemy z karty wstępnej do karty głównej. W niej znajduje się 8 walk.
Decowski - Górny
Błyskawiczny koniec walki! Decowski poddał rywala już w 1. rundzie.
Druga walka to Sebastian Decowski kontra Przemysław Górny.
Blezień - Moisa
W pierwszej walce Moisa wygrał przez efektowne TKO w 2. rundzie.
19:00
I zaczynamy galę! Na początek walka Blezień - Moisa.
Witamy w relacji na żywo z gali XTB KSW 110 w Rzeszowie. Początek wydarzenia już o 19:00!
10 walk, 11 zawodników z rankingu KSW - to najlepiej świadczy o karcie gali XTB KSW 110 w Rzeszowie. Wisienką na torcie wieczoru w słynnej Hali Podpromie ma być elektryzujące starcie Andrzej Grzebyk - Muslim Tulshaev. O tej walce mówiło się od wielu miesięcy, a dzisiaj (20 września) wszyscy poznamy lepszego z tej dwójki. W klatce można oczekiwać prawdziwych fajerwerków, o które zadbają też bohaterowie wcześniejszych pojedynków. Już w czwartej walce wieczoru dojdzie do starcia dwóch zawodników z rankingu KSW: Piotr Kacprzak - Łukasz Charzewski.
KSW 110 na żywo. Wyniki live gali w Rzeszowie
Później podczas XTB KSW 110 zmierzą się też dwaj byli pretendenci do tytułu wagi ciężkiej - Szymon Bajor i Ricardo Prasel. Efektownie walczący Sergiusz Zając postara się o kolejną wygraną, ale po drugiej stronie stanie doświadczony Mariusz Książkiewicz. W co-main evencie Tymoteusz Łopaczyk i Madars Fleminas skrzyżują rękawice, a zwycięzca znacząco poprawi swoją pozycję w rankingu wagi półśredniej. Polak może nawet przybliżyć się do mistrzowskiej walki! Początek wielkich emocji w Rzeszowie już od godziny 19:00.