KSW 110: Na żywo. Wyniki gali Grzebyk - Tulshaev. Dramat Książkiewicza! Dwie ostatnie walki wieczoru [LIVE]

Ostatnia piątka, a po niej od razu mocny atak Łopaczyka. Nie poszedł jednak za ciosem i minęła już minuta. Fleminas zaczął wyglądać na podmęczonego i odczuwał każdy celny cios. Chyba niepotrzebnie Polak poszedł po obalenie... Ale pięknie przerolował Łotysza i miał 3 minuty, żeby go rozbić! Szybko wrócili jednak do stójki i rozbity Fleminas przejął dobrą pozycję pod siatką znaną z poprzedniej rundy. Po minucie zdobył nawet pozycję boczną. Na minutę przed końcem Łotysz poszedł po gilotynę! Na szczęście dla Polaka nieskutecznie i dał mu jeszcze szansę. Łopaczyk miał dominującą pozycję i szukał szansy, ale nie zdołał go rozbić! KONIEC WALKI!