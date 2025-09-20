Polscy siatkarze w ćwierćfinale MŚ! Kanada się postawiła, ale nie dała rady

2025-09-20 15:56

Polscy siatkarze są już w ćwierćfinale mistrzostw świata na Filipinach! Podopieczni Nikoli Grbicia pokonali w 1/8 finału Kanadę, która postawiła im naprawdę twarde warunki. Po dwóch setach było 1:1, ale podrażnieni przegraną partią Biało-Czerwoni włączyli wyższy bieg i pokazali swoją wyższość. W ćwierćfinale Polacy zagrają z Turcją.

Polska – Kanada 3:1 (25:18, 23:25, 25:20, 25:14)

Polska: Firlej, Fornal, Granieczny, Huber, Jakubiszak, Kochanowski, Komenda, Kurek, Leon, Nowak, Popiwczak, Sasak, Semeniuk, Szalpuk

Kanada: Elgert, Elser, Gyimah, Herr, Heslinga, Hoag, Howe, Ketrzynski, Lui, McCarthy, Schnitzer, Vernon-Evans, Young

MŚ siatkarzy: Polska - Kanada

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Polska - Kanada na MŚ siatkarzy. Początek spotkania o godzinie 14:00.

Hymn reprezentacji Polski!

Za nami też hymn Kanady.

Wyjściowa szósta Polski: Semeniuk, Komenda, Kochanowski, Leon, Kurek, Huber, Popiwczak (libero)

0:0

ZACZYNAMY SPOTKANIE!

1:1

Pierwszy punkt dla Polski! Bez problemów atakuje Kurek.

3:4

Polacy sygnalizują aut, ale Evans trafił minimalnie w boisko.

4:4

Hoag serwuje w aut.

5:4

As serwisowy i wychodzimy na prowadzenie!

8:5

Odskakujemy na trzy punkty Kanadyjczykom. Zerwał siatkę skrzydłowy rywali.

8:6

Dobrze wyczuwają intencje Polacy, ale McCarthy obija mądrze nasz blok.

11:6

Nie kończą Kanadyjczycy ataku. Ale i my mamy problem ze skutecznością. Mimo to, blokujemy! 

12:6

Komenda z asem serwisowym.

13:6

McCarthy zablokowany! Kompletna dominacja!

15:8

McCarthy serwuje w aut. Trzymajmy tę przewagę!

15:10

Semeniuk nie podbija piłki na linii końcowej. Ale sprawdzamy błąd Kanadyjczyków.

15:11

Skuteczny blok Kanadyjczyków. Young zatrzymał Kochanowskiego.

15:12

As serwisowy Kanady. Topnieje nasza przewaga.

17:13

Nie ma żartów z Wilfredo Leon. Potężny atak! 

18:13

Kochanowski z blokiem!!!

19:13

As serwisowy Leona!

19:13

Drugi czas dla kadry Kanady.

20:13

Blok-aut po ataku Semeniuka! Wracamy do fenomenalnej serii.

21:14

Przepychanka na trzy razy! Kochanowski daje 21. punkt Biało-czerwonym.

22:15

Young daje bardzo dobrą zmianę. Wszedł na boisko i kończy nawet z trudnych sytuacji.

22:16

Kurek zablokowany! 

24:16

Piłka setowa po bloku Semeniuka! 

24:17

Wilfredo Leon zatrzymany z drugiej linii. Pojedynczy blok i mocna czapa.

24:18

Kurek też zatrzymany. Drugi blok z rzędu.

25:18

SEMENIUK KOŃCZY PIERWSZEGO SETA!

0:0

ZACZYNAMY DRUGIEGO SETA!

1:1

Kurek kończy atak. Kanadyjczycy w kolejnej akcji dobrze obijają blok.

3:1

Wilfredo Leon z potężnym atakiem ze skrzydła.

5:2

As serwisowy Wilfredo Leona.

5:3

Polacy wpadają w siatkę, chowając ręce... Banalny błąd, a atak był autowy.

6:4

Cudem ratujemy się po akcji Kanadyjczyków. Piłka do Kurka i świetnie atakuje. Obity blok i piłka spada w boisko.

6:5

Pogubili się Polacy. Piłka przechodzi po przyjęciu na naszą stronę i... nikt jej nie podbija.

7:6

Jackson Young znów świetnie atakuje. 

9:6

Świetnie kontrujemy. Leon znakomicie obija blok.

9:8

Czapa na Wilfredo Leonie. I to pojedynczy blok.

9:9

Kurek przechodzi po ataku na drugą stronę. Tracimy punkt. 

12:10

Kurek ze znakomitym atakiem ze skrzydła.

13:10

Wilfredo Leon z przechodzącej piłki.

13:11

Hoag świetnie atakuje ze skrzydła po przerwie dla trenera Kanady.

14:12

Wilfredo Leon przełamuje blok!

14:13

Nie utrzymał ataku Evansa Popiwczak. Mocny atak prosto w naszego libero. 

15:13

Hoag serwuje w siatkę.

16:14

Skuteczny atak Semeniuka. Ale nie możemy odskoczyć od Kanadyjczyków.

18:15

Fenomenalna kiwka Leona z sytuacyjnej piłki. Braaaawo! I brawo dla Komendy za obronę.

19:16

Po antence atakuje Hoag. Punkt dla Polski.

19:18

Gymah atakuje z przechodzącej piłki.

21:19

Bardzo ważny punkt Kochanowskiego. Wciska piłkę między rękami Gymaha.

21:19

Czas dla Kanady.

21:21

As serwisowy Hoaga. 21:21 i prosi o przerwę Grbić.

22:21

Semeniuk trafia. Dosłownie milimetr od autu.

23:22

Gyimah serwuje w aut.

23:23

Świetnie z krótkiej atakuje McCarthy. Spore problemy Polaków na środku.

23:24

Kurek uderzył w aut. Piłka setowa dla Kanady!

23:25

Semeniuk zablokowany i Kanada doprowadza do remisu.

0:0

ZACZYNAMY TRZECIEGO SETA.

1:0

Evans zablokowany! Dobrze zaczynamy trzecią partię.

2:0

Evans nie kończy drugiego i trzeciego ataku. Daleko w aut!

3:1

Kurek dobrym atakiem dokłada kolejny punkt.

4:1

Hoag atakuje w taśmę i mamy kolejny punkt.

5:1

Hoag zablokowany. Jest przerwa dla Kanady - i to bardzo szybko.

5:2

Huber daleko w aut z pola serwisowego.

7:2

As serwisowy Bartka Kurka.

8:3

Uciekamy Kanadyjczykom, ale dobra seria w końcu przerwana. Guiymah z krótkiej wbija gwoździa.

9:3

Hoag serwuje daleko w aut.

10:3

Kontra zakończona świetnym atakiem Kochanowskiego.

12:6

Trzymamy cały czas przewagę. Dobry atak Kurka!

12:9

Dziwnie się asekurujemy po nieudanym ataku. Heslinga nie ma problemu z atakiem. Po chwili jeszcze zablokowany jest Semeniuk. Skuteczny blok.

13:9

Huber atakuje ze środka i nie zdążyli podbić piłki Kanadyjczycy.

14:10

Kurek przełamuje dwuosobowy blok Kanady.

14:11

Evans znowu dobrze obija nasz blok. Huber nie zdążył w asekuracji daleko za boiskiem.

15:11

Minimalnie mylą się Kanadyjczycy z pola zagrywki.

16:12

Dobrze zagrany pipe do Semeniuka. Jest punkt!

17:12

Challenge dla Kanady, ale nie było bloku.

18:14

Jackson Young gra dziś znakomicie! Ale odpowiadamy dzięki Semeniukowi.

19:14

Huber świetnie atakuje ze skrzydła.

22:16

McCarthy przestrzelił. Daleko piłka leci w aut.

23:16

Nie możemy dać sobie wyrwać tego seta!

23:18

Evans świetnie atakuje, ale ma jakieś problemy. Upada po kolejnym ataku.

24:18

Piłka setowa dla Polski.

24:19

Bronią Kanadyjczycy pierwszą setową.

24:20

I dalej bronią się nasi rywale! Ketrzynski z dobrym atakiem.

25:20

KONIEC DRUGIEGO SETA! Prowadzimy 2:1 i jesteśmy o jednego seta od ćwierćfinału.

Nasi siatkarze mają dziś naprawdę godnego rywala, ale są już o krok od ćwierćfinału MŚ!

1:0

Kanada zaczęła 4. seta od zepsutej zagrywki.

2:0

Przechodząca piłka po dobrej zagrywce i Kochanowski skutecznie ze środka po palcach rywala!

3:0

Dopiero w drugie tempo skuteczna kontra Polaków po świetnym ataku Leona po bloku!

4:0

I jeszcze dotknęli siatki Kanadyjczycy, przerwa dla ich trenera.

4:1

Koniec serii Hubera, zepsuta zagrywka.

5:1

McCarthy odpowiedział tym samym. To już 16. zepsuta zagrywka Kanadyjczyków w tym meczu!

7:2

Skutecznie Semeniuk w dłuższej akcji, świetnie obił blok!

9:3

Nieudany pajp Kanady, przewaga Polaków coraz większa! Hoag wraca na boisko.

10:6

Tym razem nieudany atak Semeniuka z prawego skrzydła.

11:6

Kanadyjczycy wpadli w siatkę przy ataku Semeniuka, a byli blisko obrony.

13:7

Kolejna świetna zagrywka Hubera i Kochanowski wykorzystał to ze środka!

15:9

Świetny pajp z Semeniukiem!

16:9

Ależ czapa w wykonaniu Komendy! W pojedynkę naprzeciwko Hoaga!

17:9

Najprawdopodobniej ostatnia przerwa Kanady na tych MŚ.

18:11

Jeszcze walczą Kanadyjczycy, ale Polska jest coraz bliżej ćwierćfinału.

19:12

Równocześnie dwie zmiany u Polaków - Fornal i Sasak za Semeniuka oraz Kurka.

20:12

I już powrotna nietypowa podwójna zmiana.

22:12

Vernon-Evans zablokowany!

23:13

Leon z lewego ataku i już tylko dwa punkty od ćwierćfinału!

24:14

Piłki meczowe dla Polski!

25:14

I już! Błąd Kanadyjczyków i Polska melduje się w ćwierćfinale MŚ!

Kiedy ćwierćfinał Polska – Turcja? O której zagrają siatkarze w 1/4 finału MŚ?
Kiedy ćwierćfinał Polska – Turcja? O której zagrają siatkarze w 1/4 finału MŚ?

Sprawdź, kiedy ćwierćfinał z udziałem polskich siatkarzy:

Prawdziwym liderem był dziś Kamil Semeniuk!

To już koniec naszej relacji na żywo. Dziękujemy wszystkim za śledzenie jej z nami i zapraszamy na ćwierćfinał z Turcją!

MŚ siatkarzy: Polska – Kanada [WYNIK, SKŁADY]

W sobotę o godz. 14 czasu polskiego biało-czerwoni zagrają z Kanadą w 1/8 finału mistrzostw świata siatkarzy. Dla Polaków, którzy bez większych problemów wygrali swoją grupę, to pierwszy w turnieju na Filipinach mecz „o wszystko”, bowiem przegrany jedzie do domu. Siatkarski mundial na Filipinach, w których po raz pierwszy biorą udział aż 32 drużyny, obfituje w niespodzianki.

Już na etapie fazy pucharowej z rywalizacją pożegnała się trójka faworytów - Brazylia, Francja i Japonia. Polska jako jedna z nielicznych ekip typowanych do zwycięstwa w imprezie w pierwszych meczach nie zanotowała ani jednego potknięcia i do 1/8 finału awansowała z pierwszego miejsca w grupie B. Teraz już nie będzie mogła sobie pozwolić na gorszy moment, bowiem przegrany odpada z turnieju.

Kanadyjczycy do 1/8 finału awansowali z drugiego miejsca w grupie G. Pokonali m.in. Japonię bez straty seta, ale przegrali z Turcją 0:3.

