Polscy siatkarze w ćwierćfinale MŚ! Kanada się postawiła, ale nie dała rady

Polska – Kanada 3:1 (25:18, 23:25, 25:20, 25:14)

Polska: Firlej, Fornal, Granieczny, Huber, Jakubiszak, Kochanowski, Komenda, Kurek, Leon, Nowak, Popiwczak, Sasak, Semeniuk, Szalpuk

Kanada: Elgert, Elser, Gyimah, Herr, Heslinga, Hoag, Howe, Ketrzynski, Lui, McCarthy, Schnitzer, Vernon-Evans, Young

MŚ siatkarzy: Polska - Kanada Zapraszamy na relację na żywo z meczu Polska - Kanada na MŚ siatkarzy. Początek spotkania o godzinie 14:00. Hymn reprezentacji Polski! Za nami też hymn Kanady. Wyjściowa szósta Polski: Semeniuk, Komenda, Kochanowski, Leon, Kurek, Huber, Popiwczak (libero) 0:0 ZACZYNAMY SPOTKANIE! 1:1 Pierwszy punkt dla Polski! Bez problemów atakuje Kurek. 3:4 Polacy sygnalizują aut, ale Evans trafił minimalnie w boisko. 4:4 Hoag serwuje w aut. 5:4 As serwisowy i wychodzimy na prowadzenie! 8:5 Odskakujemy na trzy punkty Kanadyjczykom. Zerwał siatkę skrzydłowy rywali. 8:6 Dobrze wyczuwają intencje Polacy, ale McCarthy obija mądrze nasz blok. 11:6 Nie kończą Kanadyjczycy ataku. Ale i my mamy problem ze skutecznością. Mimo to, blokujemy! 12:6 Komenda z asem serwisowym. 13:6 McCarthy zablokowany! Kompletna dominacja! 15:8 McCarthy serwuje w aut. Trzymajmy tę przewagę! 15:10 Semeniuk nie podbija piłki na linii końcowej. Ale sprawdzamy błąd Kanadyjczyków. 15:11 Skuteczny blok Kanadyjczyków. Young zatrzymał Kochanowskiego. 15:12 As serwisowy Kanady. Topnieje nasza przewaga. 17:13 Nie ma żartów z Wilfredo Leon. Potężny atak! 18:13 Kochanowski z blokiem!!! 19:13 As serwisowy Leona! 19:13 Drugi czas dla kadry Kanady. 20:13 Blok-aut po ataku Semeniuka! Wracamy do fenomenalnej serii. 21:14 Przepychanka na trzy razy! Kochanowski daje 21. punkt Biało-czerwonym. 22:15 Young daje bardzo dobrą zmianę. Wszedł na boisko i kończy nawet z trudnych sytuacji. 22:16 Kurek zablokowany! 24:16 Piłka setowa po bloku Semeniuka! 24:17 Wilfredo Leon zatrzymany z drugiej linii. Pojedynczy blok i mocna czapa. 24:18 Kurek też zatrzymany. Drugi blok z rzędu. 25:18 SEMENIUK KOŃCZY PIERWSZEGO SETA! 0:0 ZACZYNAMY DRUGIEGO SETA! 1:1 Kurek kończy atak. Kanadyjczycy w kolejnej akcji dobrze obijają blok. 3:1 Wilfredo Leon z potężnym atakiem ze skrzydła. 5:2 As serwisowy Wilfredo Leona. 5:3 Polacy wpadają w siatkę, chowając ręce... Banalny błąd, a atak był autowy. 6:4 Cudem ratujemy się po akcji Kanadyjczyków. Piłka do Kurka i świetnie atakuje. Obity blok i piłka spada w boisko. 6:5 Pogubili się Polacy. Piłka przechodzi po przyjęciu na naszą stronę i... nikt jej nie podbija. 7:6 Jackson Young znów świetnie atakuje. 9:6 Świetnie kontrujemy. Leon znakomicie obija blok. 9:8 Czapa na Wilfredo Leonie. I to pojedynczy blok. 9:9 Kurek przechodzi po ataku na drugą stronę. Tracimy punkt. 12:10 Kurek ze znakomitym atakiem ze skrzydła. 13:10 Wilfredo Leon z przechodzącej piłki. 13:11 Hoag świetnie atakuje ze skrzydła po przerwie dla trenera Kanady. 14:12 Wilfredo Leon przełamuje blok! 14:13 Nie utrzymał ataku Evansa Popiwczak. Mocny atak prosto w naszego libero. 15:13 Hoag serwuje w siatkę. 16:14 Skuteczny atak Semeniuka. Ale nie możemy odskoczyć od Kanadyjczyków. 18:15 Fenomenalna kiwka Leona z sytuacyjnej piłki. Braaaawo! I brawo dla Komendy za obronę. 19:16 Po antence atakuje Hoag. Punkt dla Polski. 19:18 Gymah atakuje z przechodzącej piłki. 21:19 Bardzo ważny punkt Kochanowskiego. Wciska piłkę między rękami Gymaha. 21:19 Czas dla Kanady. 21:21 As serwisowy Hoaga. 21:21 i prosi o przerwę Grbić. 22:21 Semeniuk trafia. Dosłownie milimetr od autu. 23:22 Gyimah serwuje w aut. 23:23 Świetnie z krótkiej atakuje McCarthy. Spore problemy Polaków na środku. 23:24 Kurek uderzył w aut. Piłka setowa dla Kanady! 23:25 Semeniuk zablokowany i Kanada doprowadza do remisu. 0:0 ZACZYNAMY TRZECIEGO SETA. 1:0 Evans zablokowany! Dobrze zaczynamy trzecią partię. 2:0 Evans nie kończy drugiego i trzeciego ataku. Daleko w aut! 3:1 Kurek dobrym atakiem dokłada kolejny punkt. 4:1 Hoag atakuje w taśmę i mamy kolejny punkt. 5:1 Hoag zablokowany. Jest przerwa dla Kanady - i to bardzo szybko. 5:2 Huber daleko w aut z pola serwisowego. 7:2 As serwisowy Bartka Kurka. 8:3 Uciekamy Kanadyjczykom, ale dobra seria w końcu przerwana. Guiymah z krótkiej wbija gwoździa. 9:3 Hoag serwuje daleko w aut. 10:3 Kontra zakończona świetnym atakiem Kochanowskiego. 12:6 Trzymamy cały czas przewagę. Dobry atak Kurka! 12:9 Dziwnie się asekurujemy po nieudanym ataku. Heslinga nie ma problemu z atakiem. Po chwili jeszcze zablokowany jest Semeniuk. Skuteczny blok. 13:9 Huber atakuje ze środka i nie zdążyli podbić piłki Kanadyjczycy. 14:10 Kurek przełamuje dwuosobowy blok Kanady. 14:11 Evans znowu dobrze obija nasz blok. Huber nie zdążył w asekuracji daleko za boiskiem. 15:11 Minimalnie mylą się Kanadyjczycy z pola zagrywki. 16:12 Dobrze zagrany pipe do Semeniuka. Jest punkt! 17:12 Challenge dla Kanady, ale nie było bloku. 18:14 Jackson Young gra dziś znakomicie! Ale odpowiadamy dzięki Semeniukowi. 19:14 Huber świetnie atakuje ze skrzydła. 22:16 McCarthy przestrzelił. Daleko piłka leci w aut. 23:16 Nie możemy dać sobie wyrwać tego seta! 23:18 Evans świetnie atakuje, ale ma jakieś problemy. Upada po kolejnym ataku. 24:18 Piłka setowa dla Polski. 24:19 Bronią Kanadyjczycy pierwszą setową. 24:20 I dalej bronią się nasi rywale! Ketrzynski z dobrym atakiem. 25:20 KONIEC DRUGIEGO SETA! Prowadzimy 2:1 i jesteśmy o jednego seta od ćwierćfinału. Zobacz galerię 12 zdjęć Nasi siatkarze mają dziś naprawdę godnego rywala, ale są już o krok od ćwierćfinału MŚ! nieważne jaką będziemy mieć przewagę ja cały czas czuję się niepewnie XD #gangłysego — Olivia (@slawinska283) September 20, 2025 1:0 Kanada zaczęła 4. seta od zepsutej zagrywki. 2:0 Przechodząca piłka po dobrej zagrywce i Kochanowski skutecznie ze środka po palcach rywala! 3:0 Dopiero w drugie tempo skuteczna kontra Polaków po świetnym ataku Leona po bloku! 4:0 I jeszcze dotknęli siatki Kanadyjczycy, przerwa dla ich trenera. 4:1 Koniec serii Hubera, zepsuta zagrywka. 5:1 McCarthy odpowiedział tym samym. To już 16. zepsuta zagrywka Kanadyjczyków w tym meczu! 7:2 Skutecznie Semeniuk w dłuższej akcji, świetnie obił blok! 9:3 Nieudany pajp Kanady, przewaga Polaków coraz większa! Hoag wraca na boisko. 10:6 Tym razem nieudany atak Semeniuka z prawego skrzydła. 11:6 Kanadyjczycy wpadli w siatkę przy ataku Semeniuka, a byli blisko obrony. 13:7 Kolejna świetna zagrywka Hubera i Kochanowski wykorzystał to ze środka! 15:9 Świetny pajp z Semeniukiem! 16:9 Ależ czapa w wykonaniu Komendy! W pojedynkę naprzeciwko Hoaga! 17:9 Najprawdopodobniej ostatnia przerwa Kanady na tych MŚ. 18:11 Jeszcze walczą Kanadyjczycy, ale Polska jest coraz bliżej ćwierćfinału. 19:12 Równocześnie dwie zmiany u Polaków - Fornal i Sasak za Semeniuka oraz Kurka. 20:12 I już powrotna nietypowa podwójna zmiana. 22:12 Vernon-Evans zablokowany! 23:13 Leon z lewego ataku i już tylko dwa punkty od ćwierćfinału! 24:14 Piłki meczowe dla Polski! 25:14 I już! Błąd Kanadyjczyków i Polska melduje się w ćwierćfinale MŚ! Kiedy ćwierćfinał Polska – Turcja? O której zagrają siatkarze w 1/4 finału MŚ? Sprawdź, kiedy ćwierćfinał z udziałem polskich siatkarzy: Prawdziwym liderem był dziś Kamil Semeniuk! ❗️🇵🇱 KAMIL SEMENIUK 🆚️

REPREZENTACJA KANADY 🇨🇦 (3-1):



▪️ 1️⃣8️⃣ PKT

▪️ +13

▪️ 56% pozytywnego przyjęcia

▪️ 60% w ataku (16/25) (!)

▪️ 48% efektywności w ataku

▪️ 3 punktowe bloki

▪️ 7 zanotowanych obron



🔝🔝🔝🔝



Foto: Volleyball World #gangłysego | #MWCH2025 pic.twitter.com/4xz0KItT1q — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) September 20, 2025 To już koniec naszej relacji na żywo. Dziękujemy wszystkim za śledzenie jej z nami i zapraszamy na ćwierćfinał z Turcją!

MŚ siatkarzy: Polska – Kanada [WYNIK, SKŁADY]

W sobotę o godz. 14 czasu polskiego biało-czerwoni zagrają z Kanadą w 1/8 finału mistrzostw świata siatkarzy. Dla Polaków, którzy bez większych problemów wygrali swoją grupę, to pierwszy w turnieju na Filipinach mecz „o wszystko”, bowiem przegrany jedzie do domu. Siatkarski mundial na Filipinach, w których po raz pierwszy biorą udział aż 32 drużyny, obfituje w niespodzianki.

Już na etapie fazy pucharowej z rywalizacją pożegnała się trójka faworytów - Brazylia, Francja i Japonia. Polska jako jedna z nielicznych ekip typowanych do zwycięstwa w imprezie w pierwszych meczach nie zanotowała ani jednego potknięcia i do 1/8 finału awansowała z pierwszego miejsca w grupie B. Teraz już nie będzie mogła sobie pozwolić na gorszy moment, bowiem przegrany odpada z turnieju.

Kanadyjczycy do 1/8 finału awansowali z drugiego miejsca w grupie G. Pokonali m.in. Japonię bez straty seta, ale przegrali z Turcją 0:3.