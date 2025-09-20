Polscy siatkarze w ćwierćfinale MŚ! Kanada się postawiła, ale nie dała rady

Polska – Kanada 3:1 (25:18, 23:25, 25:20, 25:14)
Polska: Firlej, Fornal, Granieczny, Huber, Jakubiszak, Kochanowski, Komenda, Kurek, Leon, Nowak, Popiwczak, Sasak, Semeniuk, Szalpuk
Kanada: Elgert, Elser, Gyimah, Herr, Heslinga, Hoag, Howe, Ketrzynski, Lui, McCarthy, Schnitzer, Vernon-Evans, Young
MŚ siatkarzy: Polska - Kanada
Zapraszamy na relację na żywo z meczu Polska - Kanada na MŚ siatkarzy. Początek spotkania o godzinie 14:00.
Hymn reprezentacji Polski!
Za nami też hymn Kanady.
Wyjściowa szósta Polski: Semeniuk, Komenda, Kochanowski, Leon, Kurek, Huber, Popiwczak (libero)
0:0
ZACZYNAMY SPOTKANIE!
1:1
Pierwszy punkt dla Polski! Bez problemów atakuje Kurek.
3:4
Polacy sygnalizują aut, ale Evans trafił minimalnie w boisko.
4:4
Hoag serwuje w aut.
5:4
As serwisowy i wychodzimy na prowadzenie!
8:5
Odskakujemy na trzy punkty Kanadyjczykom. Zerwał siatkę skrzydłowy rywali.
8:6
Dobrze wyczuwają intencje Polacy, ale McCarthy obija mądrze nasz blok.
11:6
Nie kończą Kanadyjczycy ataku. Ale i my mamy problem ze skutecznością. Mimo to, blokujemy!
12:6
Komenda z asem serwisowym.
13:6
McCarthy zablokowany! Kompletna dominacja!
15:8
McCarthy serwuje w aut. Trzymajmy tę przewagę!
15:10
Semeniuk nie podbija piłki na linii końcowej. Ale sprawdzamy błąd Kanadyjczyków.
15:11
Skuteczny blok Kanadyjczyków. Young zatrzymał Kochanowskiego.
15:12
As serwisowy Kanady. Topnieje nasza przewaga.
17:13
Nie ma żartów z Wilfredo Leon. Potężny atak!
18:13
Kochanowski z blokiem!!!
19:13
As serwisowy Leona!
19:13
Drugi czas dla kadry Kanady.
20:13
Blok-aut po ataku Semeniuka! Wracamy do fenomenalnej serii.
21:14
Przepychanka na trzy razy! Kochanowski daje 21. punkt Biało-czerwonym.
22:15
Young daje bardzo dobrą zmianę. Wszedł na boisko i kończy nawet z trudnych sytuacji.
22:16
Kurek zablokowany!
24:16
Piłka setowa po bloku Semeniuka!
24:17
Wilfredo Leon zatrzymany z drugiej linii. Pojedynczy blok i mocna czapa.
24:18
Kurek też zatrzymany. Drugi blok z rzędu.
25:18
SEMENIUK KOŃCZY PIERWSZEGO SETA!
0:0
ZACZYNAMY DRUGIEGO SETA!
1:1
Kurek kończy atak. Kanadyjczycy w kolejnej akcji dobrze obijają blok.
3:1
Wilfredo Leon z potężnym atakiem ze skrzydła.
5:2
As serwisowy Wilfredo Leona.
5:3
Polacy wpadają w siatkę, chowając ręce... Banalny błąd, a atak był autowy.
6:4
Cudem ratujemy się po akcji Kanadyjczyków. Piłka do Kurka i świetnie atakuje. Obity blok i piłka spada w boisko.
6:5
Pogubili się Polacy. Piłka przechodzi po przyjęciu na naszą stronę i... nikt jej nie podbija.
7:6
Jackson Young znów świetnie atakuje.
9:6
Świetnie kontrujemy. Leon znakomicie obija blok.
9:8
Czapa na Wilfredo Leonie. I to pojedynczy blok.
9:9
Kurek przechodzi po ataku na drugą stronę. Tracimy punkt.
12:10
Kurek ze znakomitym atakiem ze skrzydła.
13:10
Wilfredo Leon z przechodzącej piłki.
13:11
Hoag świetnie atakuje ze skrzydła po przerwie dla trenera Kanady.
14:12
Wilfredo Leon przełamuje blok!
14:13
Nie utrzymał ataku Evansa Popiwczak. Mocny atak prosto w naszego libero.
15:13
Hoag serwuje w siatkę.
16:14
Skuteczny atak Semeniuka. Ale nie możemy odskoczyć od Kanadyjczyków.
18:15
Fenomenalna kiwka Leona z sytuacyjnej piłki. Braaaawo! I brawo dla Komendy za obronę.
19:16
Po antence atakuje Hoag. Punkt dla Polski.
19:18
Gymah atakuje z przechodzącej piłki.
21:19
Bardzo ważny punkt Kochanowskiego. Wciska piłkę między rękami Gymaha.
21:19
Czas dla Kanady.
21:21
As serwisowy Hoaga. 21:21 i prosi o przerwę Grbić.
22:21
Semeniuk trafia. Dosłownie milimetr od autu.
23:22
Gyimah serwuje w aut.
23:23
Świetnie z krótkiej atakuje McCarthy. Spore problemy Polaków na środku.
23:24
Kurek uderzył w aut. Piłka setowa dla Kanady!
23:25
Semeniuk zablokowany i Kanada doprowadza do remisu.
0:0
ZACZYNAMY TRZECIEGO SETA.
1:0
Evans zablokowany! Dobrze zaczynamy trzecią partię.
2:0
Evans nie kończy drugiego i trzeciego ataku. Daleko w aut!
3:1
Kurek dobrym atakiem dokłada kolejny punkt.
4:1
Hoag atakuje w taśmę i mamy kolejny punkt.
5:1
Hoag zablokowany. Jest przerwa dla Kanady - i to bardzo szybko.
5:2
Huber daleko w aut z pola serwisowego.
7:2
As serwisowy Bartka Kurka.
8:3
Uciekamy Kanadyjczykom, ale dobra seria w końcu przerwana. Guiymah z krótkiej wbija gwoździa.
9:3
Hoag serwuje daleko w aut.
10:3
Kontra zakończona świetnym atakiem Kochanowskiego.
12:6
Trzymamy cały czas przewagę. Dobry atak Kurka!
12:9
Dziwnie się asekurujemy po nieudanym ataku. Heslinga nie ma problemu z atakiem. Po chwili jeszcze zablokowany jest Semeniuk. Skuteczny blok.
13:9
Huber atakuje ze środka i nie zdążyli podbić piłki Kanadyjczycy.
14:10
Kurek przełamuje dwuosobowy blok Kanady.
14:11
Evans znowu dobrze obija nasz blok. Huber nie zdążył w asekuracji daleko za boiskiem.
15:11
Minimalnie mylą się Kanadyjczycy z pola zagrywki.
16:12
Dobrze zagrany pipe do Semeniuka. Jest punkt!
17:12
Challenge dla Kanady, ale nie było bloku.
18:14
Jackson Young gra dziś znakomicie! Ale odpowiadamy dzięki Semeniukowi.
19:14
Huber świetnie atakuje ze skrzydła.
22:16
McCarthy przestrzelił. Daleko piłka leci w aut.
23:16
Nie możemy dać sobie wyrwać tego seta!
23:18
Evans świetnie atakuje, ale ma jakieś problemy. Upada po kolejnym ataku.
24:18
Piłka setowa dla Polski.
24:19
Bronią Kanadyjczycy pierwszą setową.
24:20
I dalej bronią się nasi rywale! Ketrzynski z dobrym atakiem.
25:20
KONIEC DRUGIEGO SETA! Prowadzimy 2:1 i jesteśmy o jednego seta od ćwierćfinału.
Nasi siatkarze mają dziś naprawdę godnego rywala, ale są już o krok od ćwierćfinału MŚ!
nieważne jaką będziemy mieć przewagę ja cały czas czuję się niepewnie XD #gangłysego— Olivia (@slawinska283) September 20, 2025
1:0
Kanada zaczęła 4. seta od zepsutej zagrywki.
2:0
Przechodząca piłka po dobrej zagrywce i Kochanowski skutecznie ze środka po palcach rywala!
3:0
Dopiero w drugie tempo skuteczna kontra Polaków po świetnym ataku Leona po bloku!
4:0
I jeszcze dotknęli siatki Kanadyjczycy, przerwa dla ich trenera.
4:1
Koniec serii Hubera, zepsuta zagrywka.
5:1
McCarthy odpowiedział tym samym. To już 16. zepsuta zagrywka Kanadyjczyków w tym meczu!
7:2
Skutecznie Semeniuk w dłuższej akcji, świetnie obił blok!
9:3
Nieudany pajp Kanady, przewaga Polaków coraz większa! Hoag wraca na boisko.
10:6
Tym razem nieudany atak Semeniuka z prawego skrzydła.
11:6
Kanadyjczycy wpadli w siatkę przy ataku Semeniuka, a byli blisko obrony.
13:7
Kolejna świetna zagrywka Hubera i Kochanowski wykorzystał to ze środka!
15:9
Świetny pajp z Semeniukiem!
16:9
Ależ czapa w wykonaniu Komendy! W pojedynkę naprzeciwko Hoaga!
17:9
Najprawdopodobniej ostatnia przerwa Kanady na tych MŚ.
18:11
Jeszcze walczą Kanadyjczycy, ale Polska jest coraz bliżej ćwierćfinału.
19:12
Równocześnie dwie zmiany u Polaków - Fornal i Sasak za Semeniuka oraz Kurka.
20:12
I już powrotna nietypowa podwójna zmiana.
22:12
Vernon-Evans zablokowany!
23:13
Leon z lewego ataku i już tylko dwa punkty od ćwierćfinału!
24:14
Piłki meczowe dla Polski!
25:14
I już! Błąd Kanadyjczyków i Polska melduje się w ćwierćfinale MŚ!
Sprawdź, kiedy ćwierćfinał z udziałem polskich siatkarzy:
Prawdziwym liderem był dziś Kamil Semeniuk!
❗️🇵🇱 KAMIL SEMENIUK 🆚️— Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) September 20, 2025
REPREZENTACJA KANADY 🇨🇦 (3-1):
▪️ 1️⃣8️⃣ PKT
▪️ +13
▪️ 56% pozytywnego przyjęcia
▪️ 60% w ataku (16/25) (!)
▪️ 48% efektywności w ataku
▪️ 3 punktowe bloki
▪️ 7 zanotowanych obron
🔝🔝🔝🔝
Foto: Volleyball World #gangłysego | #MWCH2025 pic.twitter.com/4xz0KItT1q
To już koniec naszej relacji na żywo. Dziękujemy wszystkim za śledzenie jej z nami i zapraszamy na ćwierćfinał z Turcją!
MŚ siatkarzy: Polska – Kanada [WYNIK, SKŁADY]
W sobotę o godz. 14 czasu polskiego biało-czerwoni zagrają z Kanadą w 1/8 finału mistrzostw świata siatkarzy. Dla Polaków, którzy bez większych problemów wygrali swoją grupę, to pierwszy w turnieju na Filipinach mecz „o wszystko”, bowiem przegrany jedzie do domu. Siatkarski mundial na Filipinach, w których po raz pierwszy biorą udział aż 32 drużyny, obfituje w niespodzianki.
Już na etapie fazy pucharowej z rywalizacją pożegnała się trójka faworytów - Brazylia, Francja i Japonia. Polska jako jedna z nielicznych ekip typowanych do zwycięstwa w imprezie w pierwszych meczach nie zanotowała ani jednego potknięcia i do 1/8 finału awansowała z pierwszego miejsca w grupie B. Teraz już nie będzie mogła sobie pozwolić na gorszy moment, bowiem przegrany odpada z turnieju.
Kanadyjczycy do 1/8 finału awansowali z drugiego miejsca w grupie G. Pokonali m.in. Japonię bez straty seta, ale przegrali z Turcją 0:3.