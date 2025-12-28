Projekt kontra Skra w ćwierćfinale Pucharu Polski. Kto zgarnie bilet do Krakowa?

Marcin Szczepański
2025-12-28 11:31

Przed nami prawdziwy siatkarski klasyk w ćwierćfinale TAURON Pucharu Polski. Już 29 grudnia w Warszawie, Projekt Warszawa podejmie PGE GiEK Skrę Bełchatów, a stawką meczu jest nie tylko prestiż, ale przede wszystkim bilet na turniej finałowy w Krakowie. Stołeczny zespół zakończył pierwszą rundę PlusLigi na drugim miejscu. Czy Skra zrewanżuje się za niedawną porażkę w lidze?

Siatkówka, Puchar Polski 2025, Aluron Zawiercie - Projekt Warszawa, siatkarze

i

Autor: Piotr Sumara/PlusLiga/ Materiały prasowe Siatkarze Projektu w PP 2025

Wielka stawka i walka z czasem w Warszawie

Mecz Projekt Warszawa – Skra Bełchatów to bez wątpienia hit ćwierćfinałów Pucharu Polski. Zwycięzca tego pojedynku dołączy do elitarnego grona czterech najlepszych drużyn, które w dniach 10-11 stycznia 2026 roku powalczą o trofeum w krakowskiej TAURON Arenie. Dla obu ekip jest to cel o najwyższym priorytecie. 

Projekt zdziesiątkowany przez choroby

Ostatni mecz ligowy w 2025 roku, przeciwko Bogdance LUK Lublin, pokazał skalę problemu. Projekt pojechał na to spotkanie w zaledwie 7-osobowym składzie, ponieważ aż siedmiu innych zawodników zmagało się z nagłymi i ciężkimi infekcjami z objawami gorączki. Klub próbował przełożyć mecz, jednak ze względu na napięty terminarz, prośba została odrzucona.

W efekcie osłabiony zespół przegrał w Lublinie 0:3, co kosztowało go fotel lidera PlusLigi na zakończenie pierwszej rundy. Mimo porażki, postawa "siedmiu wspaniałych". Teraz kluczowe pytanie brzmi: ilu zawodników trener Tommi Tiilikainen będzie miał do dyspozycji na pucharową batalię ze Skrą?

Skra zwietrzy szansę na rewanż?

Skra będzie chciała się zrewanżować za niedawną porażkę w stolicy. Wtedy Projekt pokonał bełchatowian 3:1, prezentując momentami siatkówkę z najwyższej półki. Szczególnie zacięty był drugi set, wygrany przez gospodarzy na przewagi 31:29, co pokazało jednak, że rywale potrafią nawiązać równorzędną walkę.

  • W ćwierćfinale TAURON Pucharu Polski Projekt Warszawa zmierzy się z PGE GiEK Skrą Bełchatów.
  • Mecz jest nie tylko walką o prestiż, ale przede wszystkim o bilet na turniej finałowy w Krakowie.
  • Projekt będzie musiał stawić czoła Skrze, która liczy na rewanż za przegraną w lidze.
  • Czy zespół ze stolicy zdoła pokonać Skrę i awansować do finałów?
