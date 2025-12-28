Wielka stawka i walka z czasem w Warszawie

Mecz Projekt Warszawa – Skra Bełchatów to bez wątpienia hit ćwierćfinałów Pucharu Polski. Zwycięzca tego pojedynku dołączy do elitarnego grona czterech najlepszych drużyn, które w dniach 10-11 stycznia 2026 roku powalczą o trofeum w krakowskiej TAURON Arenie. Dla obu ekip jest to cel o najwyższym priorytecie.

Projekt zdziesiątkowany przez choroby

Ostatni mecz ligowy w 2025 roku, przeciwko Bogdance LUK Lublin, pokazał skalę problemu. Projekt pojechał na to spotkanie w zaledwie 7-osobowym składzie, ponieważ aż siedmiu innych zawodników zmagało się z nagłymi i ciężkimi infekcjami z objawami gorączki. Klub próbował przełożyć mecz, jednak ze względu na napięty terminarz, prośba została odrzucona.

W efekcie osłabiony zespół przegrał w Lublinie 0:3, co kosztowało go fotel lidera PlusLigi na zakończenie pierwszej rundy. Mimo porażki, postawa "siedmiu wspaniałych". Teraz kluczowe pytanie brzmi: ilu zawodników trener Tommi Tiilikainen będzie miał do dyspozycji na pucharową batalię ze Skrą?

Skra zwietrzy szansę na rewanż?

Skra będzie chciała się zrewanżować za niedawną porażkę w stolicy. Wtedy Projekt pokonał bełchatowian 3:1, prezentując momentami siatkówkę z najwyższej półki. Szczególnie zacięty był drugi set, wygrany przez gospodarzy na przewagi 31:29, co pokazało jednak, że rywale potrafią nawiązać równorzędną walkę.

W ćwierćfinale TAURON Pucharu Polski Projekt Warszawa zmierzy się z PGE GiEK Skrą Bełchatów.

Mecz jest nie tylko walką o prestiż, ale przede wszystkim o bilet na turniej finałowy w Krakowie.

Projekt będzie musiał stawić czoła Skrze, która liczy na rewanż za przegraną w lidze.

Czy zespół ze stolicy zdoła pokonać Skrę i awansować do finałów?

Ruszyła sprzedaż biletów na mecz z @_SkraBelchatow_ 🙌Gramy już w poniedziałek 29 grudnia o 20:00 w hali COS Torwar oraz mamy nadzieję, że i my i Wy w komplecie 😌Bilety do zgarnięcia w bio 🫡#TAURONPucharPolski pic.twitter.com/s5h9WXmhZn— PGE Projekt Warszawa (@projektwarszawa) December 24, 2025

