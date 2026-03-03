Bilety na Halowe Mistrzostwa Świata Kujawy Pomorze 26 wyprzedają się w błyskawicznym tempie, z pojedynczymi miejscami wciąż dostępnymi.

Zainteresowanie przerosło oczekiwania, a organizatorzy zapewniają, że trybuny wypełnią się kibicami, tworząc niezapomnianą atmosferę.

Gwiazdy lekkiej atletyki, takie jak Natalia Bukowiecka, apelują o wsparcie, podkreślając, że doping kibiców jest kluczowy dla sukcesu.

Nie przegap szansy, by zobaczyć światową elitę lekkoatletyczną! Sprawdź, jak zdobyć ostatnie bilety, zanim będzie za późno!

Ostatnie bilety w sprzedaży. "Trybuny wypełnią się kibicami"

Zainteresowanie mistrzostwami, które odbędą się w dniach 20-22 marca w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń, przerosło oczekiwania organizatorów. W sprzedaży pozostały już tylko pojedyncze bilety na sesję poranną i popołudniową pierwszego dnia oraz sesje poranne drugiego i trzeciego dnia zawodów. Oznacza to, że szansa na zobaczenie finałowych rozstrzygnięć w weekend jest już praktycznie niemożliwa.

Przeczytaj także: Natalia Bukowiecka idzie po rekord Polski! Padła jasna deklaracja przed mistrzostwami świata

Organizatorzy podkreślają, że ze względu na ograniczoną pojemność hali, liczba miejsc od początku była limitowana.

- To będzie wyjątkowe sportowe święto i chcemy, by trybuny wypełniły się kibicami, którzy stworzą niezapomnianą atmosferę. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, by udostępnić kibicom jak największą liczbę miejsc - podkreśla dyrektor mistrzostw, Krzysztof Wolsztyński.

Gwiazdy apelują do kibiców. "Każdy doping ma znaczenie"

Na wsparcie z trybun liczą sami zawodnicy, dla których start przed własną publicznością jest ogromną motywacją. Polska medalistka olimpijska, Natalia Bukowiecka, nie ma wątpliwości, że doping poniesie biało-czerwonych do walki o najwyższe cele.

- Start przed własną publicznością to zupełnie inne emocje. Czujemy ogromne wsparcie i odpowiedzialność, ale też wielką motywację. Każdy doping z trybun naprawdę ma znaczenie i liczę, że biało-czerwoni kibice poniosą nas do sukcesów - mówi polska gwiazda lekkiej atletyki.

Zobacz też: Paweł Wąsek ujawnił prawdę o relacjach z Kacprem Tomasiakiem. Ogłosił to wszem wobec

Do kibicowania zachęca również marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, Piotr Całbecki, który podkreśla rangę wydarzenia.

- Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że najlepsi lekkoatleci świata do nas przyjadą. Zapraszamy wszystkich kibiców, bo to naprawdę może być niepowtarzalna okazja, by znaleźć się tak blisko największych gwiazd - mówi Całbecki.

To może być jedna z ostatnich okazji w najbliższych latach, by zobaczyć światową elitę lekkoatletyczną w Polsce. Ceny ostatnich dostępnych wejściówek zaczynają się od 100 złotych, a ich sprzedaż prowadzona jest na portalu eBilet.pl.

5

Ewa Swoboda podsumowuje IO w Paryżu!