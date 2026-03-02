Natalia Bukowiecka, mistrzyni Polski na 400 m, celuje w finał i rekord kraju na HMP.

Mimo sukcesów na stadionie, brakuje jej medalu halowych mistrzostw.

Czy polska biegaczka zaskoczy w Toruniu? Sprawdź, co ją motywuje!

Czarny koń zawodów? "W hali nie mam jeszcze żadnego medalu"

Co ciekawe, choć najszybsza od lat polska biegaczka na 400 metrów ma w swoim dorobku brązowy medal igrzysk olimpijskich i srebro z mistrzostw świata na stadionie, jeszcze nigdy nie wywalczyła indywidualnego medalu halowych mistrzostw świata czy mistrzostw Europy. – W hali nie mam jeszcze żadnego medalu, nie byłam nawet w finale mistrzostw Europy, więc trudno mówić o roli faworytki. Mam swoje ambicje, ale nie czuję ciężaru oczekiwań. Może uda się zaskoczyć i zostać takim „czarnym koniem” zawodów? – zastanawia się biegaczka InPost Sport Teamu.

Polka w miniony weekend pewnie wygrała finałowy bieg na 400 metrów podczas halowych mistrzostw Polski. Bukowiecka nie ukrywa, że do tej pory czuła niedosyt związany ze startami pod dachem. Jak przyznaje, brakowało jej biegu, w którym wszystko zagrałoby perfekcyjnie. – Zdarzało się, że forma była, a na zawodach nie potrafiłam jej w pełni wykorzystać. To mnie bolało, bo jeśli mówię, że stać mnie na bardzo szybkie bieganie w hali, to nie są puste słowa. Wierzę, że właśnie podczas mistrzostw świata w Toruniu to wreszcie pokażę. Najważniejsze jest dla mnie, żeby pokazać się z bardzo dobrej strony i jasno stawiam sobie cel: finał i rekord życiowy, czyli rekord Polski. Wiem, że jestem w stanie tak szybko pobiec, szczególnie tutaj, na nowej bieżni – podkreśla.

Polska publiczność poniesie ją do sukcesu

Halowe Mistrzostwa Świata Kujawy Pomorze 26 będą dla polskich zawodników sytuacją wyjątkową, bo niezwykle rzadko zdarza się, by tej rangi zawody odbywały się w Polsce. Ostatnie – i jedyne w historii – halowe mistrzostwa świata w naszym kraju odbyły się dwanaście lat temu w Sopocie, a z kolei Toruń przed pięcioma laty gościł uczestników halowych mistrzostw Europy.

– Przy pełnej hali, w dodatku wypełnionej w większości naszymi kibicami, biegnie się zupełnie inaczej. Już ten start w trakcie mityngu Copernicus Cup dał mi dużo optymizmu, a na mistrzostwach świata emocje będą jeszcze większe. Tym bardziej, że na trybunach będą też moi bliscy – mówi Bukowiecka.

Przed zawodniczką InPost Sport Teamu ostatnie tygodnie szlifowania formy. W planach są też mocniejsze akcenty treningowe oraz dopracowanie detali. – Jeszcze trochę „podkręcimy” trening, może wpadnie jakiś szybki bieg na trzysta metrów, żeby poczuć solidne zmęczenie. Treningi dają mi dużo pewności i wierzę, że ranga imprezy i atmosfera sprawią, że pobiegnę naprawdę bardzo szybko. Potem już będzie więcej odpoczynku i praca mentalna – tłumaczy.

Halowe Mistrzostwa Świata Kujawy Pomorze 26, główna impreza sezonu halowego na świecie, odbędą się w Toruniu w dniach 20-22 marca. Eliminacje w biegu na 400 metrów odbędą się w trakcie pierwszej sesji porannej w piątek, a półfinał zaplanowany jest tego samego dnia na sesję wieczorną. Z kolei finał, w który celuje Natalia Bukowiecka, odbędzie się w trakcie sobotniej sesji wieczornej.

