Ważna wiadomość ws. Pawła Fajdka! Pilny komunikat ze stolicy Japonii

Lekkoatletyczne MŚ: Paweł Fajdek drugi w eliminacjach

Paweł Fajdek awansował do finału rzutu młotem podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. We wtorek powalczy o szósty medal imprezy tej rangi. Niestety, tylko Paweł Fajdek będzie walczył w wielkim finale w Tokio. Drugi z Polaków, Marcin Wrotyński już w eliminacjach pożegnał się z rywalizacją.

Już w tej rundzie polski młociarz pokazał, że może walczyć o wysokie cele. Paweł Fajdek, startujący w mistrzostwach świata po raz ósmy, w najlepszej próbie uzyskał 78,78 m, co dało mu drugą lokatę w eliminacjach. 36-letni zawodnik ma w dorobku pięć złotych medali MŚ – zdobywał je w latach 2013–2022. Dwa lata temu w Budapeszcie uplasował się tuż za podium. Wrotyński, który w eliminacjach uzyskał 69,33 m, zajął ostatnie – 36. miejsce.

Najlepszy wynik w kwalifikacjach osiągnął broniący tytułu Kanadyjczyk Ethan Katzberg – 81,85 m. Do finału awansowało 12 zawodników. Decydująca rywalizacja odbędzie się we wtorek.

Paweł Fajdek – sukcesy

Paweł Fajdek sięgnął po pięć złotych medali mistrzostw świata. Po raz pierwszy dokonał tego w Moskwie w 2013 roku. Dwa lata później w Pekinie obronił tytuł i robił to także w Londynie, Dausze i Eugene.

Fajdek jest także mistrzem Europy z Amsterdamu i brązowym medalistą igrzysk olimpijskich z Tokio. Dwukrotnie był także jednym z najlepszych sportowców roku. W Plebiscycie Przeglądu Sportowego dwa razy zajmował trzecie miejsce.

