Anglia - Chorwacja (17.06.2026): wynik na żywo. Sprawdź statystyki i składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-17 23:05

Anglia i Chorwacja mierzą się właśnie na AT&T Stadium w Arlington w ramach pierwszej kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. To spotkanie rozgrywane 17 czerwca to dla obu reprezentacji pierwszy poważny test na tegorocznych mistrzostwach świata. Aktualne statystyki meczu pokazują, kto ma w tej chwili przewagę i częściej gości pod bramką rywala. Poniżej znajdziecie zestawienie danych oraz składy obu drużyn walczących o punkty.

England-Croatia (Mundial 2026)
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI England-Croatia (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Anglia - Chorwacja

  • Anglia [2:2] Chorwacja

Anglia - Chorwacja - STATYSTYKI

StatystykaAngliaChorwacja
Bramki22
Kto strzelił

H. Kane (12')

H. Kane (42')

M. Baturina (36')

P. Musa (45+5')

Liczba kartek00
Kartki żółte--
Kartki czerwone--
Zmiany--
Strzały celne21
Strzały niecelne22
Wszystkie strzały93
Strzały zablokowane50
Strzały z pola karnego71
Strzały spoza pola karnego22
Faule65
Rzuty rożne31
Spalone00
Posiadanie piłki48%52%
Interwencje bramkarza00
Wszystkie podania218232
Celne podania180202
Skuteczność podań83%87%
Jan Tomaszewski zachwycony Szczęsnym! „Jeden z najlepszych na świecie”

Anglia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Anglia:

  • Jordan Pickford (bramkarz)
  • Reece James (obrońca)
  • Ezri Konsa (obrońca)
  • John Stones (obrońca)
  • Nico O'Reilly (obrońca)
  • Elliot Anderson (pomocnik)
  • Declan Rice (pomocnik)
  • Noni Madueke (pomocnik)
  • Jude Bellingham (pomocnik)
  • Anthony Gordon (pomocnik)
  • Harry Kane (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Dean Henderson (bramkarz)
  • James Trafford (bramkarz)
  • Dan Burn (obrońca)
  • Djed Spence (obrońca)
  • Jarell Quansah (obrońca)
  • Marc Guéhi (obrońca)
  • Eberechi Eze (pomocnik)
  • Jordan Henderson (pomocnik)
  • Kobbie Mainoo (pomocnik)
  • Morgan Rogers (pomocnik)
  • Bukayo Saka (napastnik)
  • Ivan Toney (napastnik)
  • Marcus Rashford (napastnik)
  • Ollie Watkins (napastnik)

Chorwacja - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Chorwacja:

  • Dominik Livaković (bramkarz)
  • Josip Šutalo (obrońca)
  • Luka Vušković (obrońca)
  • Joško Gvardiol (obrońca)
  • Josip Stanišić (pomocnik)
  • Luka Modrić (pomocnik)
  • Mario Pašalić (pomocnik)
  • Ivan Perišić (pomocnik)
  • Petar Sučić (napastnik)
  • Martin Baturina (napastnik)
  • Petar Musa (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Dominik Kotarski (bramkarz)
  • Ivor Pandur (bramkarz)
  • Duje Ćaleta-Car (obrońca)
  • Marin Pongračić (obrońca)
  • Martin Erlić (obrońca)
  • Mateo Kovačić (pomocnik)
  • Kristijan Jakić (pomocnik)
  • Luka Sučić (pomocnik)
  • Marco Pašalić (napastnik)
  • Nikola Moro (pomocnik)
  • Nikola Vlašić (pomocnik)
  • Toni Fruk (pomocnik)
  • Andrej Kramarić (napastnik)
  • Ante Budimir (napastnik)
  • Igor Matanović (napastnik)
Oto salon Jana Tomaszewskiego. Tutaj przeżywa piłkarskie emocje
Galeria zdjęć 13