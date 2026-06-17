Spis treści
Wynik meczu Anglia - Chorwacja
- Anglia [2:2] Chorwacja
Anglia - Chorwacja - STATYSTYKI
|Statystyka
|Anglia
|Chorwacja
|Bramki
|2
|2
|Kto strzelił
H. Kane (12')
H. Kane (42')
M. Baturina (36')
P. Musa (45+5')
|Liczba kartek
|0
|0
|Kartki żółte
|-
|-
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
|-
|-
|Strzały celne
|2
|1
|Strzały niecelne
|2
|2
|Wszystkie strzały
|9
|3
|Strzały zablokowane
|5
|0
|Strzały z pola karnego
|7
|1
|Strzały spoza pola karnego
|2
|2
|Faule
|6
|5
|Rzuty rożne
|3
|1
|Spalone
|0
|0
|Posiadanie piłki
|48%
|52%
|Interwencje bramkarza
|0
|0
|Wszystkie podania
|218
|232
|Celne podania
|180
|202
|Skuteczność podań
|83%
|87%
Jan Tomaszewski zachwycony Szczęsnym! „Jeden z najlepszych na świecie”
Anglia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Anglia:
- Jordan Pickford (bramkarz)
- Reece James (obrońca)
- Ezri Konsa (obrońca)
- John Stones (obrońca)
- Nico O'Reilly (obrońca)
- Elliot Anderson (pomocnik)
- Declan Rice (pomocnik)
- Noni Madueke (pomocnik)
- Jude Bellingham (pomocnik)
- Anthony Gordon (pomocnik)
- Harry Kane (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Dean Henderson (bramkarz)
- James Trafford (bramkarz)
- Dan Burn (obrońca)
- Djed Spence (obrońca)
- Jarell Quansah (obrońca)
- Marc Guéhi (obrońca)
- Eberechi Eze (pomocnik)
- Jordan Henderson (pomocnik)
- Kobbie Mainoo (pomocnik)
- Morgan Rogers (pomocnik)
- Bukayo Saka (napastnik)
- Ivan Toney (napastnik)
- Marcus Rashford (napastnik)
- Ollie Watkins (napastnik)
Chorwacja - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Chorwacja:
- Dominik Livaković (bramkarz)
- Josip Šutalo (obrońca)
- Luka Vušković (obrońca)
- Joško Gvardiol (obrońca)
- Josip Stanišić (pomocnik)
- Luka Modrić (pomocnik)
- Mario Pašalić (pomocnik)
- Ivan Perišić (pomocnik)
- Petar Sučić (napastnik)
- Martin Baturina (napastnik)
- Petar Musa (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Dominik Kotarski (bramkarz)
- Ivor Pandur (bramkarz)
- Duje Ćaleta-Car (obrońca)
- Marin Pongračić (obrońca)
- Martin Erlić (obrońca)
- Mateo Kovačić (pomocnik)
- Kristijan Jakić (pomocnik)
- Luka Sučić (pomocnik)
- Marco Pašalić (napastnik)
- Nikola Moro (pomocnik)
- Nikola Vlašić (pomocnik)
- Toni Fruk (pomocnik)
- Andrej Kramarić (napastnik)
- Ante Budimir (napastnik)
- Igor Matanović (napastnik)