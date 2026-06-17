Argentyna - Algieria (17.06.2026): wynik na żywo. Sprawdź statystyki i składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-17 4:35

Argentyna i Algieria grają właśnie na Arrowhead Stadium w Kansas City w ramach pierwszej kolejki fazy grupowej na Mundialu 2026. To spotkanie budzi spore zainteresowanie, a statystyki meczu pozwalają szybko sprawdzić, jak radzą sobie obie reprezentacje. Ciekawi was, kto częściej uderza na bramkę i jak rozkładają się faule w tym starciu? Poniżej znajdziecie aktualne statystyki tego pojedynku na mistrzostwach świata.

Argentina-Algeria (Mundial 2026)
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Argentina-Algeria (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Argentyna - Algieria

  • Argentyna [2:0] Algieria

Argentyna - Algieria - STATYSTYKI

StatystykaArgentynaAlgieria
Bramki20
Kto strzelił

L. Messi (17')

L. Messi (60')

-
Liczba kartek00
Kartki żółte--
Kartki czerwone--
Zmiany

G. Montiel (46')

L. Martinez (55')

T. Almada (55')

H. Boudaoui (64')

A. Gouiri (64')

A. Hadj Moussa (64')

Strzały celne50
Strzały niecelne43
Wszystkie strzały95
Strzały zablokowane12
Strzały z pola karnego33
Strzały spoza pola karnego62
Faule96
Rzuty rożne22
Spalone31
Posiadanie piłki51%49%
Interwencje bramkarza03
Wszystkie podania435420
Celne podania392391
Skuteczność podań90%93%
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Argentyna - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Argentyna:

  • Emiliano Martínez (bramkarz)
  • Gonzalo Montiel (obrońca)
  • Cristian Romero (obrońca)
  • Lisandro Martínez (obrońca)
  • Facundo Medina (obrońca)
  • Alexis Mac Allister (pomocnik)
  • Enzo Fernández (pomocnik)
  • Rodrigo De Paul (pomocnik)
  • Lionel Messi (napastnik)
  • Lautaro Martínez (napastnik)
  • Thiago Almada (pomocnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Juan Musso (bramkarz)
  • Gerónimo Rulli (bramkarz)
  • Nicolás Tagliafico (obrońca)
  • Nicolás Otamendi (obrońca)
  • Nahuel Molina (obrońca)
  • Marcos Senesi (obrońca)
  • Leandro Paredes (pomocnik)
  • Valentín Barco (pomocnik)
  • Giovani Lo Celso (pomocnik)
  • Exequiel Palacios (pomocnik)
  • Nicolás González (napastnik)
  • Giuliano Simeone (napastnik)
  • Nico Paz (napastnik)
  • Julián Alvarez (napastnik)
  • José Manuel López (napastnik)

Algieria - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Algieria:

  • Luca Zidane (bramkarz)
  • Rafik Belghali (obrońca)
  • Aïssa Mandi (obrońca)
  • Ramy Bensebaini (obrońca)
  • Rayan Aït-Nouri (obrońca)
  • Anis Hadj Moussa (napastnik)
  • Hicham Boudaoui (pomocnik)
  • Nabil Bentaleb (pomocnik)
  • Farès Chaïbi (napastnik)
  • Ibrahim Maza (pomocnik)
  • Amine Gouiri (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Melvin Mastil (bramkarz)
  • Oussama Benbot (bramkarz)
  • Achref Abada (obrońca)
  • Mohamed Tougai (obrońca)
  • Zineddine Belaid (obrońca)
  • Jaouen Hadjam (obrońca)
  • Samir Sophian Chergui (obrońca)
  • Ramiz Zerrouki (pomocnik)
  • Houssem Aouar (pomocnik)
  • Yassine Titraoui (pomocnik)
  • Riyad Mahrez (napastnik)
  • Adil Boulbina (napastnik)
  • Ahmed Nadhir Benbouali (napastnik)
  • Mohamed Amoura (napastnik)
  • Farès Ghedjemis (napastnik)
Robert Lewandowski zarobki
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