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Wynik meczu Argentyna - Algieria
- Argentyna [2:0] Algieria
Argentyna - Algieria - STATYSTYKI
|Statystyka
|Argentyna
|Algieria
|Bramki
|2
|0
|Kto strzelił
L. Messi (17')
L. Messi (60')
|-
|Liczba kartek
|0
|0
|Kartki żółte
|-
|-
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
G. Montiel (46')
L. Martinez (55')
T. Almada (55')
H. Boudaoui (64')
A. Gouiri (64')
A. Hadj Moussa (64')
|Strzały celne
|5
|0
|Strzały niecelne
|4
|3
|Wszystkie strzały
|9
|5
|Strzały zablokowane
|1
|2
|Strzały z pola karnego
|3
|3
|Strzały spoza pola karnego
|6
|2
|Faule
|9
|6
|Rzuty rożne
|2
|2
|Spalone
|3
|1
|Posiadanie piłki
|51%
|49%
|Interwencje bramkarza
|0
|3
|Wszystkie podania
|435
|420
|Celne podania
|392
|391
|Skuteczność podań
|90%
|93%
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Argentyna - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Argentyna:
- Emiliano Martínez (bramkarz)
- Gonzalo Montiel (obrońca)
- Cristian Romero (obrońca)
- Lisandro Martínez (obrońca)
- Facundo Medina (obrońca)
- Alexis Mac Allister (pomocnik)
- Enzo Fernández (pomocnik)
- Rodrigo De Paul (pomocnik)
- Lionel Messi (napastnik)
- Lautaro Martínez (napastnik)
- Thiago Almada (pomocnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Juan Musso (bramkarz)
- Gerónimo Rulli (bramkarz)
- Nicolás Tagliafico (obrońca)
- Nicolás Otamendi (obrońca)
- Nahuel Molina (obrońca)
- Marcos Senesi (obrońca)
- Leandro Paredes (pomocnik)
- Valentín Barco (pomocnik)
- Giovani Lo Celso (pomocnik)
- Exequiel Palacios (pomocnik)
- Nicolás González (napastnik)
- Giuliano Simeone (napastnik)
- Nico Paz (napastnik)
- Julián Alvarez (napastnik)
- José Manuel López (napastnik)
Algieria - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Algieria:
- Luca Zidane (bramkarz)
- Rafik Belghali (obrońca)
- Aïssa Mandi (obrońca)
- Ramy Bensebaini (obrońca)
- Rayan Aït-Nouri (obrońca)
- Anis Hadj Moussa (napastnik)
- Hicham Boudaoui (pomocnik)
- Nabil Bentaleb (pomocnik)
- Farès Chaïbi (napastnik)
- Ibrahim Maza (pomocnik)
- Amine Gouiri (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Melvin Mastil (bramkarz)
- Oussama Benbot (bramkarz)
- Achref Abada (obrońca)
- Mohamed Tougai (obrońca)
- Zineddine Belaid (obrońca)
- Jaouen Hadjam (obrońca)
- Samir Sophian Chergui (obrońca)
- Ramiz Zerrouki (pomocnik)
- Houssem Aouar (pomocnik)
- Yassine Titraoui (pomocnik)
- Riyad Mahrez (napastnik)
- Adil Boulbina (napastnik)
- Ahmed Nadhir Benbouali (napastnik)
- Mohamed Amoura (napastnik)
- Farès Ghedjemis (napastnik)