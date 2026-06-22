Argentyna - Austria (22.06.2026): wynik, składy, statystyki. Wszystko, co musisz wiedzieć

Redakcja Super Sport
2026-06-22 21:05

Mecz Argentyny z Austrią na Mundialu 2026 to spotkanie drugiej kolejki fazy grupowej na AT&T Stadium w Arlington. Drużyny zmierzyły się 22 czerwca o godzinie 19:00, walcząc o punkty w tabeli mistrzostw świata. Jaki padł wynik i kto najczęściej utrzymywał się przy piłce? Tak prezentują się składy oraz statystyki meczu Argentyna - Austria.

Puchar FIFA World Cup oraz flagi Argentyny i Austrii, symbolizujące mecz tych drużyn na Mistrzostwach Świata. Wszystkie kluczowe informacje o spotkaniu Argentyna – Austria na mundialu 2026 przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Argentina-Austria (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Argentyna - Austria

  • Argentyna [2:0] Austria

Argentyna - Austria - STATYSTYKI

StatystykaArgentynaAustria
Bramki20
Kto strzelił

L. Messi (9')

L. Messi (38')

L. Messi (90+5')

-
Liczba kartek22
Kartki żółte

F. Medina (76')

L. Paredes (90+2')

S. Posch (40')

K. Laimer (76')

Kartki czerwone--
Zmiany

C. Romero (57')

T. Almada (64')

L. Martinez (65')

R. de Paul (82')

F. Medina (82')

D. Alaba (67')

S. Posch (68')

P. Wanner (68')

R. Schmid (78')

M. Gregoritsch (85')

Strzały celne51
Strzały niecelne35
Wszystkie strzały116
Strzały zablokowane30
Strzały z pola karnego104
Strzały spoza pola karnego12
Faule1312
Rzuty rożne13
Spalone20
Posiadanie piłki54%46%
Interwencje bramkarza12
Wszystkie podania552463
Celne podania492398
Skuteczność podań89%86%
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Argentyna - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Argentyna:

  • Emiliano Martínez (bramkarz)
  • Nahuel Molina (obrońca)
  • Cristian Romero (obrońca)
  • Lisandro Martínez (obrońca)
  • Facundo Medina (obrońca)
  • Rodrigo De Paul (pomocnik)
  • Alexis Mac Allister (pomocnik)
  • Enzo Fernández (pomocnik)
  • Thiago Almada (pomocnik)
  • Lionel Messi (napastnik)
  • Lautaro Martínez (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Juan Musso (bramkarz)
  • Gerónimo Rulli (bramkarz)
  • Nicolás Tagliafico (obrońca)
  • Nicolás Otamendi (obrońca)
  • Marcos Senesi (obrońca)
  • Gonzalo Montiel (obrońca)
  • Valentín Barco (pomocnik)
  • Nico Paz (napastnik)
  • Leandro Paredes (pomocnik)
  • Giuliano Simeone (napastnik)
  • Giovani Lo Celso (pomocnik)
  • Exequiel Palacios (pomocnik)
  • Nicolás González (napastnik)
  • José Manuel López (napastnik)
  • Julián Alvarez (napastnik)

Austria - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Austria:

  • Alexander Schlager (bramkarz)
  • Stefan Posch (obrońca)
  • Kevin Danso (obrońca)
  • David Alaba (obrońca)
  • Konrad Laimer (obrońca)
  • Nicolas Seiwald (pomocnik)
  • Xaver Schlager (pomocnik)
  • Romano Schmid (pomocnik)
  • Paul Wanner (pomocnik)
  • Marcel Sabitzer (pomocnik)
  • Michael Gregoritsch (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Patrick Pentz (bramkarz)
  • Florian Wiegele (bramkarz)
  • David Affengruber (obrońca)
  • Marco Friedl (obrońca)
  • Michael Svoboda (obrońca)
  • Philipp Lienhart (obrońca)
  • Alexander Prass (obrońca)
  • Dejan Ljubičić (pomocnik)
  • Patrick Wimmer (pomocnik)
  • Florian Grillitsch (pomocnik)
  • Carney Chukwuemeka (pomocnik)
  • Alessandro Schöpf (pomocnik)
  • Phillipp Mwene (obrońca)
  • Saša Kalajdžić (napastnik)
  • Marko Arnautović (napastnik)
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