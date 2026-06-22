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Wynik meczu Argentyna - Austria
- Argentyna [2:0] Austria
Argentyna - Austria - STATYSTYKI
|Statystyka
|Argentyna
|Austria
|Bramki
|2
|0
|Kto strzelił
L. Messi (9')
L. Messi (38')
L. Messi (90+5')
|-
|Liczba kartek
|2
|2
|Kartki żółte
F. Medina (76')
L. Paredes (90+2')
S. Posch (40')
K. Laimer (76')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
C. Romero (57')
T. Almada (64')
L. Martinez (65')
R. de Paul (82')
F. Medina (82')
D. Alaba (67')
S. Posch (68')
P. Wanner (68')
R. Schmid (78')
M. Gregoritsch (85')
|Strzały celne
|5
|1
|Strzały niecelne
|3
|5
|Wszystkie strzały
|11
|6
|Strzały zablokowane
|3
|0
|Strzały z pola karnego
|10
|4
|Strzały spoza pola karnego
|1
|2
|Faule
|13
|12
|Rzuty rożne
|1
|3
|Spalone
|2
|0
|Posiadanie piłki
|54%
|46%
|Interwencje bramkarza
|1
|2
|Wszystkie podania
|552
|463
|Celne podania
|492
|398
|Skuteczność podań
|89%
|86%
Argentyna - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Argentyna:
- Emiliano Martínez (bramkarz)
- Nahuel Molina (obrońca)
- Cristian Romero (obrońca)
- Lisandro Martínez (obrońca)
- Facundo Medina (obrońca)
- Rodrigo De Paul (pomocnik)
- Alexis Mac Allister (pomocnik)
- Enzo Fernández (pomocnik)
- Thiago Almada (pomocnik)
- Lionel Messi (napastnik)
- Lautaro Martínez (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Juan Musso (bramkarz)
- Gerónimo Rulli (bramkarz)
- Nicolás Tagliafico (obrońca)
- Nicolás Otamendi (obrońca)
- Marcos Senesi (obrońca)
- Gonzalo Montiel (obrońca)
- Valentín Barco (pomocnik)
- Nico Paz (napastnik)
- Leandro Paredes (pomocnik)
- Giuliano Simeone (napastnik)
- Giovani Lo Celso (pomocnik)
- Exequiel Palacios (pomocnik)
- Nicolás González (napastnik)
- José Manuel López (napastnik)
- Julián Alvarez (napastnik)
Austria - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Austria:
- Alexander Schlager (bramkarz)
- Stefan Posch (obrońca)
- Kevin Danso (obrońca)
- David Alaba (obrońca)
- Konrad Laimer (obrońca)
- Nicolas Seiwald (pomocnik)
- Xaver Schlager (pomocnik)
- Romano Schmid (pomocnik)
- Paul Wanner (pomocnik)
- Marcel Sabitzer (pomocnik)
- Michael Gregoritsch (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Patrick Pentz (bramkarz)
- Florian Wiegele (bramkarz)
- David Affengruber (obrońca)
- Marco Friedl (obrońca)
- Michael Svoboda (obrońca)
- Philipp Lienhart (obrońca)
- Alexander Prass (obrońca)
- Dejan Ljubičić (pomocnik)
- Patrick Wimmer (pomocnik)
- Florian Grillitsch (pomocnik)
- Carney Chukwuemeka (pomocnik)
- Alessandro Schöpf (pomocnik)
- Phillipp Mwene (obrońca)
- Saša Kalajdžić (napastnik)
- Marko Arnautović (napastnik)