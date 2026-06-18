Czechy - RPA (18.06.2026): wynik na żywo. Sprawdź statystyki i składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-18 20:05

Mecz Czechy – Republika Południowej Afryki to jedno ze spotkań rozegranych 18 czerwca na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie podczas Mundialu 2026. Reprezentacje zmierzyły się ze sobą w ramach drugiej kolejki fazy grupowej mistrzostw świata. Jaki padł wynik i kto najczęściej uderzał na bramkę rywala w tym starciu? Poniżej znajdziecie statystyki meczu Czechy – RPA oraz zestawienie składów obu zespołów.

Złote trofeum FIFA World Cup na tle powiewających flag Czech i Republiki Południowej Afryki, symbolizujące mecz w ramach Mundialu 2026. Pełne statystyki meczu i składy drużyn znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Czechia-South Africa (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Czechy - Republika Południowej Afryki

  • Czechy [1:1] Republika Południowej Afryki

Czechy - Republika Południowej Afryki - STATYSTYKI

Statystyka Czechy Republika Południowej Afryki
Bramki 1 1
Kto strzelił

M. Sadilek (6')

T. Mokoena (83')
Liczba kartek 1 2
Kartki żółte

L. Krejci (75')

T. Mokoena (33')

T. Mbatha (40')
Kartki czerwone - -
Zmiany

V. Darida (55')

A. Sojka (55')

A. Hlozek (67')

M. Sadilek (67')

L. Cerv (78')

J. Adams (46')

I. Rayners (66')

T. Maseko (84')
Strzały celne 3 4
Strzały niecelne 8 5
Wszystkie strzały 14 15
Strzały zablokowane 3 6
Strzały z pola karnego 11 5
Strzały spoza pola karnego 3 10
Faule 12 10
Rzuty rożne 5 4
Spalone 2 3
Posiadanie piłki 39% 61%
Interwencje bramkarza 3 2
Wszystkie podania 336 548
Celne podania 268 495
Skuteczność podań 80% 90%
Jan Tomaszewski wściekły na Barcelonę. “Traktują Roberta per NOGA”

Czechy - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Czechy:

  • Matěj Kovář (bramkarz)
  • Tomáš Holeš (obrońca)
  • Robin Hranáč (obrońca)
  • Ladislav Krejčí (obrońca)
  • Vladimír Coufal (pomocnik)
  • Vladimír Darida (pomocnik)
  • Lukáš Červ (pomocnik)
  • Michal Sadílek (pomocnik)
  • Alexandr Sojka (pomocnik)
  • Patrik Schick (napastnik)
  • Adam Hložek (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Jindřich Staněk (bramkarz)
  • Lukáš Horníček (bramkarz)
  • David Zima (obrońca)
  • Štěpán Chaloupek (obrońca)
  • Jaroslav Zelený (obrońca)
  • David Douděra (pomocnik)
  • Tomáš Souček (pomocnik)
  • Hugo Sochurek (pomocnik)
  • Denis Višinský (pomocnik)
  • Lukáš Provod (pomocnik)
  • Jan Kuchta (napastnik)
  • Mojmír Chytil (napastnik)
  • Pavel Šulc (pomocnik)
  • Tomáš Chorý (napastnik)

Republika Południowej Afryki - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Republika Południowej Afryki:

  • Ronwen Williams (bramkarz)
  • Khuliso Mudau (obrońca)
  • Ime Okon (obrońca)
  • Mbekezeli Mbokazi (obrońca)
  • Aubrey Modiba (obrońca)
  • Thalente Mbatha (pomocnik)
  • Teboho Mokoena (pomocnik)
  • Jayden Adams (pomocnik)
  • Thapelo Maseko (napastnik)
  • Iqraam Rayners (napastnik)
  • Oswin Appollis (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Sipho Chaine (bramkarz)
  • Ricardo Goss (bramkarz)
  • Tholo Thabang Matuludi (obrońca)
  • Khulumani Ndamane (obrońca)
  • Samukelo Kabini (obrońca)
  • Nkosinathi Sibisi (obrońca)
  • Olwethu Makhanya (obrońca)
  • Bradley Cross (obrońca)
  • Tshepang Moremi (napastnik)
  • Relebohile Mofokeng (napastnik)
  • Kamogelo Sebelebele (pomocnik)
  • Lyle Foster (napastnik)
  • Evidence Makgopa (napastnik)
Jan Urban, Jerzy Brzęczek i inni na finale Pucharu Polski
Galeria zdjęć 37

Ta treść jest częścią płatnej współpracy z Google w celu promowania Google Trends.