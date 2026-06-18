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Wynik meczu Czechy - Republika Południowej Afryki
- Czechy [1:1] Republika Południowej Afryki
Czechy - Republika Południowej Afryki - STATYSTYKI
|Statystyka
|Czechy
|Republika Południowej Afryki
|Bramki
|1
|1
|Kto strzelił
|
M. Sadilek (6')
|
T. Mokoena (83')
|Liczba kartek
|1
|2
|Kartki żółte
|
L. Krejci (75')
|
T. Mokoena (33')
T. Mbatha (40')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
|
V. Darida (55')
A. Sojka (55')
A. Hlozek (67')
M. Sadilek (67')
L. Cerv (78')
|
J. Adams (46')
I. Rayners (66')
T. Maseko (84')
|Strzały celne
|3
|4
|Strzały niecelne
|8
|5
|Wszystkie strzały
|14
|15
|Strzały zablokowane
|3
|6
|Strzały z pola karnego
|11
|5
|Strzały spoza pola karnego
|3
|10
|Faule
|12
|10
|Rzuty rożne
|5
|4
|Spalone
|2
|3
|Posiadanie piłki
|39%
|61%
|Interwencje bramkarza
|3
|2
|Wszystkie podania
|336
|548
|Celne podania
|268
|495
|Skuteczność podań
|80%
|90%
Czechy - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Czechy:
- Matěj Kovář (bramkarz)
- Tomáš Holeš (obrońca)
- Robin Hranáč (obrońca)
- Ladislav Krejčí (obrońca)
- Vladimír Coufal (pomocnik)
- Vladimír Darida (pomocnik)
- Lukáš Červ (pomocnik)
- Michal Sadílek (pomocnik)
- Alexandr Sojka (pomocnik)
- Patrik Schick (napastnik)
- Adam Hložek (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Jindřich Staněk (bramkarz)
- Lukáš Horníček (bramkarz)
- David Zima (obrońca)
- Štěpán Chaloupek (obrońca)
- Jaroslav Zelený (obrońca)
- David Douděra (pomocnik)
- Tomáš Souček (pomocnik)
- Hugo Sochurek (pomocnik)
- Denis Višinský (pomocnik)
- Lukáš Provod (pomocnik)
- Jan Kuchta (napastnik)
- Mojmír Chytil (napastnik)
- Pavel Šulc (pomocnik)
- Tomáš Chorý (napastnik)
Republika Południowej Afryki - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Republika Południowej Afryki:
- Ronwen Williams (bramkarz)
- Khuliso Mudau (obrońca)
- Ime Okon (obrońca)
- Mbekezeli Mbokazi (obrońca)
- Aubrey Modiba (obrońca)
- Thalente Mbatha (pomocnik)
- Teboho Mokoena (pomocnik)
- Jayden Adams (pomocnik)
- Thapelo Maseko (napastnik)
- Iqraam Rayners (napastnik)
- Oswin Appollis (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Sipho Chaine (bramkarz)
- Ricardo Goss (bramkarz)
- Tholo Thabang Matuludi (obrońca)
- Khulumani Ndamane (obrońca)
- Samukelo Kabini (obrońca)
- Nkosinathi Sibisi (obrońca)
- Olwethu Makhanya (obrońca)
- Bradley Cross (obrońca)
- Tshepang Moremi (napastnik)
- Relebohile Mofokeng (napastnik)
- Kamogelo Sebelebele (pomocnik)
- Lyle Foster (napastnik)
- Evidence Makgopa (napastnik)
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