Mundial 2026. Kolejny skandal! Gwiazdor reprezentacji niewpuszczony na mecz. Poważne zarzuty

Napastnik reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej Elye Wahi nie otrzymał zezwolenia na wjazd do Kanady.

W tym kraju WKS zagra w sobotę (20 czerwca) drugi grupowy mecz MŚ 2026 z Niemcami.

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Wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Niemcami w sobotę, 20 czerwca, w Toronto. Iworyjska federacja (FIF) poinformowała, że Wahi nie będzie mógł się tam udać z USA razem z drużyną, ponieważ „na tym etapie nie zostały uzyskane niezbędne zezwolenia administracyjne na wjazd na terytorium Kanady”. Wcześniej ten zawodnik spędził 55 minut na boisku w wygranym 1:0 meczu z Ekwadorem w Filadelfii.

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W środę Francuska Liga Piłkarska poinformowała, że na arenie międzynarodowej postawiono „niezwykle dużą liczbę zakładów” na to, że Wahi otrzyma żółtą kartkę w meczu Ligue 1 jego OGC Nice z Metz u siebie 17 maja. Spotkanie zakończyło się remisem 0:0, a Wahi rzeczywiście został w nim ukarany żółtą kartką. Liga francuska przekazała informacje o możliwym popełnieniu przestępstwa odpowiednim organom ścigania i komórkom ds. hazardu, a także Francuskiej Federacji Piłkarskiej.

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Zajmująca się sprawą prokuratura w Marsylii oświadczyła, że „23-letni zawodowy piłkarz, grający w Ligue 1 we Francji, został aresztowany 29 maja 2026 roku w ramach prowadzonego przez nią śledztwa”. Jak dodano, zawodnik został zwolniony po przesłuchaniu, ale śledztwo jest w toku.

Iworyjska federacja poinformowała, że nie została oficjalnie powiadomiona o „żadnych postępowaniach sądowych ani administracyjnych” dotyczących Wahiego. „W tym szczególnie delikatnym okresie FIF oferuje piłkarzowi pełne wsparcie i potwierdza swoje zaufanie do niego. Elye Wahi pozostaje ważnym członkiem reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej” - napisano w oświadczeniu.

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17 maja odbyła się ostatnia kolejka sezonu Ligue 1. Niecałe dwa tygodnie później Wahi pomógł walczącemu o utrzymanie Nice pozostać w elicie, strzelając dwa gole w wygranym 4:1 rewanżowym meczu barażowym z Saint-Etienne. Pierwsze spotkanie, w którym Wahi nie mógł wystąpić z powodu kartek, zakończyło się bezbramkowym remisem.

23-letni napastnik dołączył w styczniu do Nice na zasadzie wypożyczenia z Eintrachtu Frankfurt. Strzelił dziewięć goli w 18 meczach i pomógł zespołowi dotrzeć do finału Pucharu Francji