Pierwszy antybohater tego mundialu. To co zrobił było karygodne, nadeszła kolejna kara

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-06-18 16:52

Bardzo możliwe, że Themba Zwane już nie pogra na tym mundialu. Doświadczony pomocnik reprezentacji Republiki Południowej Afryki nie tylko zobaczył czerwoną kartkę w meczu otwarcia turnieju, ale został również dotkliwie ukarany przez FIFA. To może oznaczać koniec przygody.

Sędzia pokazuje czerwoną kartkę Thembi Zwane, piłkarzowi w żółtej koszulce z numerem 11, po faulu na Roberto Alvarado. Zwane ma zrezygnowaną minę, a w tle widać zawodnika Meksyku. O surowej karze dla zawodnika przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Silvia Izquierdo/ Associated Press

Republika Południowej Afryki rozpoczęła mistrzostwa od porażki 0:2 z Meksykiem. Można powiedzieć, że gospodarze mundialu z 2010 roku się kompletnie nie popisali. Zagrali naprawdę słabo, a spotkanie kończyli w osłabieniu, ponieważ z boiska zostali usunięci Sphephelo Sithole oraz Themba Zwane. 

Sithole, który sprokurował rzut karny po faulu we własnym polu karnym, został zawieszony na jedno spotkanie. Będzie dostępny na mecz z Koreą Południową. Znacznie surowsze konsekwencje spotkały jednak jego kolegę z drużyny.

W 83. minucie Zwane podczas walki o piłkę trafił Roberto Alvarado ręką w twarz. Po analizie VAR sędzia pokazał 36-latkowi bezpośrednią czerwoną kartkę. Wideo poniżej. 

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Początkowo zawieszenie miało obejmować jeden mecz, jednak Komisja Dyscyplinarna FIFA uznała incydent za „poważne przewinienie”. W efekcie kara została zwiększona do trzech spotkań, co oznacza, że pomocnik straci znaczną część fazy grupowej mundialu.

Najpewniejsze jest jedno: w ruszającym za moment meczu z Czechami swoim kolegom nie pomoże.

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