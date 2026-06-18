Pierwszy antybohater tego mundialu. To co zrobił było karygodne, nadeszła kolejna kara

Republika Południowej Afryki rozpoczęła mistrzostwa od porażki 0:2 z Meksykiem. Można powiedzieć, że gospodarze mundialu z 2010 roku się kompletnie nie popisali. Zagrali naprawdę słabo, a spotkanie kończyli w osłabieniu, ponieważ z boiska zostali usunięci Sphephelo Sithole oraz Themba Zwane.

Sithole, który sprokurował rzut karny po faulu we własnym polu karnym, został zawieszony na jedno spotkanie. Będzie dostępny na mecz z Koreą Południową. Znacznie surowsze konsekwencje spotkały jednak jego kolegę z drużyny.

W 83. minucie Zwane podczas walki o piłkę trafił Roberto Alvarado ręką w twarz. Po analizie VAR sędzia pokazał 36-latkowi bezpośrednią czerwoną kartkę. Wideo poniżej.

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No bez wątpienia... ten moment zapamiętamy na długo 😅 pic.twitter.com/ms4lrX2Q3P— TVP SPORT (@sport_tvppl) June 11, 2026

Początkowo zawieszenie miało obejmować jeden mecz, jednak Komisja Dyscyplinarna FIFA uznała incydent za „poważne przewinienie”. W efekcie kara została zwiększona do trzech spotkań, co oznacza, że pomocnik straci znaczną część fazy grupowej mundialu.

Najpewniejsze jest jedno: w ruszającym za moment meczu z Czechami swoim kolegom nie pomoże.