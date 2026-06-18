Niepokojące wieści z Argentyny. To dlatego Leo Messi załał się łzami, trudna sytuacja

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-06-18 15:28

W Argentynie media żyją nie tylko wybitnym meczem Leo Messiego. O jego hat-tricku z Algierią usłyszał cały świat, widział też łzy piłkarza. Teraz dowiadujemy się, dlaczego się pojawiły. Chodzi o niepokojące informacje (i potwierdzone) dotyczące stanu zdrowia Jorge Messiego, ojca Leo. Według medialnych doniesień przebywa on obecnie w szpitalu w Rosario.

Piłkarz Leo Messi w biało-błękitnym stroju reprezentacji Argentyny, z tatuażami na prawym ramieniu, pokazujący kciuk w górę po meczu. Więcej informacji o trudnej sytuacji rodzinnej Messiego znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Charlie Riedel/ Associated Press

Leo Messi był bardzo lakoniczny w pomeczowym wywiadzie. To nikogo specjalnie nie dziwi, taki był zawsze. Pojawiło się w nim jednak odniesienie do Rafaela Nadala. Było o bólu i cierpieniu. Piłkarz oczywiście stara skupić się na występach podczas mistrzostw świata rozgrywanych w USA. Za nim mecz z Algierią, który był jego popisem. Strzelił trzy gole, Argentyna wygrała 3:0. Po golach były jednak łzy. 

Niepokojące wieści przekazał dziennikarz Eduardo Feinmann. – [Ojciec Leo Messiego] Ma dość poważny problem, nie jest dobrze – powiedział na antenie Radia Mitre, nie ujawniając jednak szczegółów.

Więcej informacji podał Carlos Ares. „Ludzie w Argentynie są bardzo poruszeni Messim. Jego ojciec jest hospitalizowany w Rosario, a diagnoza jest poważna. To delikatna sprawa” – stwierdził w rozmowie z radiem Onda Cero.

ZOBACZ TEŻ: Robi najszybszą karierę na mundialu. Już przegonił Szczęsnego, te liczby szokują

Szybki quiz o 1. kolejce mundialu 2026. Pamiętasz, co się działo? Leo Messi, Vozinha, Szymon Marciniak
Pytanie 1 z 15
W pierwszym meczu MŚ 2026, Meksyk wygrał 2:0. Kto był przeciwnikiem współgospodarzy?

Według lokalnych mediów Jorge Messi zmaga się z problemami zdrowotnymi już od pewnego czasu, jednak w ostatnich tygodniach jego stan miał się wyraźnie pogorszyć.

Najbliższy mecz reprezentacji Argentyny odbędzie się 22 czerwca. Spotkanie z Austrią rozpocznie się o godzinie 19:00 czasu polskiego.

ZOBACZ TEŻ: Werner Liczka wprost o postawie Czechów. To musi zrobić Patrik Schick [ROZMOWA SE]

MUNDIAL 2026
LEO MESSI