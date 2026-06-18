Niepokojące wieści z Argentyny. To dlatego Leo Messi załał się łzami, trudna sytuacja

Leo Messi był bardzo lakoniczny w pomeczowym wywiadzie. To nikogo specjalnie nie dziwi, taki był zawsze. Pojawiło się w nim jednak odniesienie do Rafaela Nadala. Było o bólu i cierpieniu. Piłkarz oczywiście stara skupić się na występach podczas mistrzostw świata rozgrywanych w USA. Za nim mecz z Algierią, który był jego popisem. Strzelił trzy gole, Argentyna wygrała 3:0. Po golach były jednak łzy.

Niepokojące wieści przekazał dziennikarz Eduardo Feinmann. – [Ojciec Leo Messiego] Ma dość poważny problem, nie jest dobrze – powiedział na antenie Radia Mitre, nie ujawniając jednak szczegółów.

Więcej informacji podał Carlos Ares. „Ludzie w Argentynie są bardzo poruszeni Messim. Jego ojciec jest hospitalizowany w Rosario, a diagnoza jest poważna. To delikatna sprawa” – stwierdził w rozmowie z radiem Onda Cero.

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Według lokalnych mediów Jorge Messi zmaga się z problemami zdrowotnymi już od pewnego czasu, jednak w ostatnich tygodniach jego stan miał się wyraźnie pogorszyć.

Najbliższy mecz reprezentacji Argentyny odbędzie się 22 czerwca. Spotkanie z Austrią rozpocznie się o godzinie 19:00 czasu polskiego.

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