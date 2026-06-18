MŚ 2026: Jakie mecze dzisiaj? Kto gra na mundialu w czwartek, 18 czerwca? Czas na drugą kolejkę

Znamy już bohaterów i antybohaterów początku mundialu. Za nami komplet meczów 1. kolejki mistrzostw świata. Wszystkie 48 drużyny mają już za sobą inauguracyjne spotkania, a w grupach pojawiły się pierwsze niespodzianki, dramaty i sensacje.

Czas więc rozpocząć drugie okrążenie. Ten dzień oczywiście rozpoczął się jeszcze... zanim się zaczął. W nocy kibice mogli emocjonować się rywalizacją Ghany z Panamą i konfrontacją Uzbekistanu z Kolumbią. My życzymy wszystkim widzom i kibicom, by nadchodzące spotkania stały na poziomie, który wyznaczyli w Dallas w środowy wieczór Anglicy i Chorwaci.

18:00 Czechy – Republika Południowej Afryki (Grupa A, Atlanta, TVP 2)

Obie drużyny spotkają w Atlancie po porażkach w pierwszej kolejce i potrzebują punktów, by nie stracić szans na awans do 1/16 finału. Czechy przegrały 1:2 z Koreą Południową. RPA zagrała bardzo słabo i przegrała 0:2 z Meksykiem. Mecz „o życie” w grupie – zwycięzca wraca do gry, przegrany będzie praktycznie wyeliminowany.

21:00 – Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina, grupa B, Los Angeles, transmisja w TVP 1

Obie ekipy mają po 1 punkcie po remisach 1:1 w inauguracji. Szwajcaria zdominowała Katar, ale mocno pokpiła sprawę. Zamiast "zamknąć" mecz i strzelić drugiego gola, to straciła gola w 93. minucie i tylko zremisowała. Bośnia zaś dzielnie zremisowała z Kanadą na jej terenie. Gospodarze zaskoczyli intensywnością i polotem, byli bardzo blisko wygranej. Bardzo ważny mecz – zwycięzca wyskoczy na czoło grupy, a przegrany spadnie pod presję przed ostatnią kolejką

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00:00 Kanada – Katar (Grupa B, Vancouver, TVP 1)

Kanada po historycznym pierwszym punkcie w historii Mundialu przeniesie się z Toronto do Vancouver. Ekipa Jessego Marscha będzie chciała odnieść pierwsze zwycięstwo. Katar wykorzystał opieszałość Szwajcarów, zremisował 1:1 z Helwetami, dzięki bramce w doliczonym czasie.

Rozkład jazdy: mundial 18 czerwca