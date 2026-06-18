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Wynik meczu Uzbekistan - Kolumbia
- Uzbekistan [0:1] Kolumbia
Uzbekistan - Kolumbia - STATYSTYKI
|Statystyka
|Uzbekistan
|Kolumbia
|Bramki
|0
|1
|Kto strzelił
|-
D. Munoz (40')
|Liczba kartek
|1
|1
|Kartki żółte
A. Khusanov (34')
J. Mojica (7')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
O. Urunov (46')
S. Nasrullaev (46')
|-
|Strzały celne
|0
|2
|Strzały niecelne
|1
|3
|Wszystkie strzały
|1
|7
|Strzały zablokowane
|0
|2
|Strzały z pola karnego
|0
|4
|Strzały spoza pola karnego
|1
|3
|Faule
|10
|6
|Rzuty rożne
|2
|2
|Spalone
|0
|2
|Posiadanie piłki
|33%
|67%
|Interwencje bramkarza
|1
|0
|Wszystkie podania
|176
|372
|Celne podania
|128
|328
|Skuteczność podań
|73%
|88%
Jakub Błaszczykowski o życiu po karierze
Uzbekistan - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Uzbekistan:
- Utkir Yusupov (bramkarz)
- Abdukodir Khusanov (obrońca)
- Abdulla Abdullaev (obrońca)
- Rustam Ashurmatov (obrońca)
- Bekhruz Karimov (pomocnik)
- Akmal Mozgovoy (pomocnik)
- Otabek Shukurov (pomocnik)
- Sherzod Nasrullaev (pomocnik)
- Abbosbek Fayzullaev (napastnik)
- Oston Urunov (napastnik)
- Eldor Shomurodov (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Abduvokhid Nematov (bramkarz)
- Botirali Ergashev (bramkarz)
- Khozhiakbar Alizhonov (obrońca)
- Farrukh Sayfiev (obrońca)
- Umarbek Eshmuradov (obrońca)
- Avazbek Ulmasaliyev (obrońca)
- Jakhongir Urozov (obrońca)
- Jamshid Iskandarov (pomocnik)
- Odiljon Khamrobekov (pomocnik)
- Ruslanbek Jiyanov (pomocnik)
- Dostonbek Khamdamov (pomocnik)
- Azizjon Ganiev (pomocnik)
- Sherzod Esanov (pomocnik)
- Azizbek Amanov (napastnik)
- Igor Sergeev (napastnik)
Kolumbia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Kolumbia:
- Camilo Vargas (bramkarz)
- Daniel Muñoz (obrońca)
- Davinson Sánchez (obrońca)
- Jhon Lucumí (obrońca)
- Johan Mojica (obrońca)
- Jefferson Lerma (pomocnik)
- Gustavo Puerta (pomocnik)
- Jhon Arias (pomocnik)
- James Rodríguez (pomocnik)
- Luis Díaz (pomocnik)
- Luis Javier Suárez (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Álvaro Montero (bramkarz)
- David Ospina (bramkarz)
- Deiver Machado (obrońca)
- Santiago Arias (obrońca)
- Willer Ditta (obrońca)
- Yerry Mina (obrońca)
- Kevin Castaño (pomocnik)
- Richard Ríos (pomocnik)
- Jorge Carrascal (pomocnik)
- Juan Portilla (pomocnik)
- Juan Fernando Quintero (pomocnik)
- Jaminton Campaz (pomocnik)
- Andrés Gómez (napastnik)
- Jhon Córdoba (napastnik)
- Cucho Hernández (napastnik)