Uzbekistan - Kolumbia (18.06.2026): wynik na żywo. Sprawdź statystyki i składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-18 5:20

Uzbekistan i Kolumbia grają właśnie na Estadio Azteca w pierwszej kolejce fazy grupowej Mundialu 2026. Spotkanie rozgrywane w Mieście Meksyk to dla obu reprezentacji pierwsza szansa na punkty podczas tegorocznych mistrzostw świata. Aktualne statystyki meczu pozwalają sprawdzić, która z drużyn częściej atakuje i jak wygląda sytuacja z kartkami czy rzutami rożnymi. Wszystkie dane i statystyki tego starcia znajdziecie w zestawieniu poniżej.

Uzbekistan-Colombia (Mundial 2026)
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Uzbekistan-Colombia (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Uzbekistan - Kolumbia

  • Uzbekistan [0:1] Kolumbia

Uzbekistan - Kolumbia - STATYSTYKI

StatystykaUzbekistanKolumbia
Bramki01
Kto strzelił-

D. Munoz (40')

Liczba kartek11
Kartki żółte

A. Khusanov (34')

J. Mojica (7')

Kartki czerwone--
Zmiany

O. Urunov (46')

S. Nasrullaev (46')

-
Strzały celne02
Strzały niecelne13
Wszystkie strzały17
Strzały zablokowane02
Strzały z pola karnego04
Strzały spoza pola karnego13
Faule106
Rzuty rożne22
Spalone02
Posiadanie piłki33%67%
Interwencje bramkarza10
Wszystkie podania176372
Celne podania128328
Skuteczność podań73%88%
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Uzbekistan - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Uzbekistan:

  • Utkir Yusupov (bramkarz)
  • Abdukodir Khusanov (obrońca)
  • Abdulla Abdullaev (obrońca)
  • Rustam Ashurmatov (obrońca)
  • Bekhruz Karimov (pomocnik)
  • Akmal Mozgovoy (pomocnik)
  • Otabek Shukurov (pomocnik)
  • Sherzod Nasrullaev (pomocnik)
  • Abbosbek Fayzullaev (napastnik)
  • Oston Urunov (napastnik)
  • Eldor Shomurodov (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Abduvokhid Nematov (bramkarz)
  • Botirali Ergashev (bramkarz)
  • Khozhiakbar Alizhonov (obrońca)
  • Farrukh Sayfiev (obrońca)
  • Umarbek Eshmuradov (obrońca)
  • Avazbek Ulmasaliyev (obrońca)
  • Jakhongir Urozov (obrońca)
  • Jamshid Iskandarov (pomocnik)
  • Odiljon Khamrobekov (pomocnik)
  • Ruslanbek Jiyanov (pomocnik)
  • Dostonbek Khamdamov (pomocnik)
  • Azizjon Ganiev (pomocnik)
  • Sherzod Esanov (pomocnik)
  • Azizbek Amanov (napastnik)
  • Igor Sergeev (napastnik)

Kolumbia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Kolumbia:

  • Camilo Vargas (bramkarz)
  • Daniel Muñoz (obrońca)
  • Davinson Sánchez (obrońca)
  • Jhon Lucumí (obrońca)
  • Johan Mojica (obrońca)
  • Jefferson Lerma (pomocnik)
  • Gustavo Puerta (pomocnik)
  • Jhon Arias (pomocnik)
  • James Rodríguez (pomocnik)
  • Luis Díaz (pomocnik)
  • Luis Javier Suárez (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Álvaro Montero (bramkarz)
  • David Ospina (bramkarz)
  • Deiver Machado (obrońca)
  • Santiago Arias (obrońca)
  • Willer Ditta (obrońca)
  • Yerry Mina (obrońca)
  • Kevin Castaño (pomocnik)
  • Richard Ríos (pomocnik)
  • Jorge Carrascal (pomocnik)
  • Juan Portilla (pomocnik)
  • Juan Fernando Quintero (pomocnik)
  • Jaminton Campaz (pomocnik)
  • Andrés Gómez (napastnik)
  • Jhon Córdoba (napastnik)
  • Cucho Hernández (napastnik)
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