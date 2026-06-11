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Mundial 2026 - grupa L
Trwa turniej Mundial 2026, a oczy wielu kibiców są teraz skierowane na grupę L. O awans do dalszej fazy biją się tutaj Anglia, Chorwacja, Ghana oraz Panama. Drużyny te grają swoje mecze na kilku różnych obiektach w Ameryce Północnej. Spotkania odbywają się na AT&T Stadium (Dallas), BMO Field (Toronto), Gillette Stadium (Boston), Lincoln Financial Field (Filadelfia) oraz MetLife Stadium (Nowy Jork–New Jersey). Każdy mecz jest teraz bardzo ważny, bo punkty i bilans bramkowy zdecydują o tym, kto zostanie w grze o medale. Tabela zmienia się po każdym dniu zawodów, więc dobrze jest wiedzieć, jak poszło poszczególnym reprezentacjom w ich ostatnich starciach.
Mundial 2026 - Grupa L. Wyniki meczów, terminarz
Poniżej można sprawdzić, jakimi wynikami zakończyły się konkretne spotkania w tej grupie. Terminarz został tak ułożony, że każda reprezentacja ma szansę pokazać swoje umiejętności w trzech różnych terminach w czerwcu 2026 roku.
- 17 czerwca 2026:Anglia - Chorwacja (-:-)
- 18 czerwca 2026:Ghana - Panama (-:-)
- 23 czerwca 2026:Anglia - Ghana (-:-)
- 24 czerwca 2026:Panama - Chorwacja (-:-)
- 27 czerwca 2026:Chorwacja - Ghana (-:-)
- 27 czerwca 2026:Panama - Anglia (-:-)
Mundial 2026 - Grupa L. Tabela, punkty i statystyki
|Lp.
|Kraj
|Mecze
|Wygrane
|Remisy
|Przegrane
|Bramki+
|Bramki-
|Pkt
|1
|Anglia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Chorwacja
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Ghana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0