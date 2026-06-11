Mundial 2026 - grupa L. Tabela, wyniki i terminarz

Redakcja Super Sport
2026-06-11 12:21

Trwa rywalizacja w grupie L podczas turnieju Mistrzostwa Świata 2026. O wyjście z grupy walczą reprezentacje takie jak Anglia, Chorwacja, Ghana oraz Panama. Tutaj można sprawdzić wszystkie wyniki meczów, aktualną tabelę oraz najważniejsze statystyki dotyczące walki o awans.

Grupa L - Wyniki i tabela (Mundial 2026)

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Autor: Wygenerowane przez AI Tabele Mistrzostwa Świata 2026 FIFA w USA, Meksyku i Kanadzie

Mundial 2026 - grupa L

Trwa turniej Mundial 2026, a oczy wielu kibiców są teraz skierowane na grupę L. O awans do dalszej fazy biją się tutaj Anglia, Chorwacja, Ghana oraz Panama. Drużyny te grają swoje mecze na kilku różnych obiektach w Ameryce Północnej. Spotkania odbywają się na AT&T Stadium (Dallas), BMO Field (Toronto), Gillette Stadium (Boston), Lincoln Financial Field (Filadelfia) oraz MetLife Stadium (Nowy Jork–New Jersey). Każdy mecz jest teraz bardzo ważny, bo punkty i bilans bramkowy zdecydują o tym, kto zostanie w grze o medale. Tabela zmienia się po każdym dniu zawodów, więc dobrze jest wiedzieć, jak poszło poszczególnym reprezentacjom w ich ostatnich starciach.

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Mundial 2026 - Grupa L. Wyniki meczów, terminarz

Poniżej można sprawdzić, jakimi wynikami zakończyły się konkretne spotkania w tej grupie. Terminarz został tak ułożony, że każda reprezentacja ma szansę pokazać swoje umiejętności w trzech różnych terminach w czerwcu 2026 roku.

  • 17 czerwca 2026:Anglia - Chorwacja (-:-)
  • 18 czerwca 2026:Ghana - Panama (-:-)
  • 23 czerwca 2026:Anglia - Ghana (-:-)
  • 24 czerwca 2026:Panama - Chorwacja (-:-)
  • 27 czerwca 2026:Chorwacja - Ghana (-:-)
  • 27 czerwca 2026:Panama - Anglia (-:-)

Mundial 2026 - Grupa L. Tabela, punkty i statystyki

Lp. Kraj Mecze Wygrane Remisy Przegrane Bramki+ Bramki- Pkt
1 Anglia 0 0 0 0 0 0 0
2 Chorwacja 0 0 0 0 0 0 0
3 Ghana 0 0 0 0 0 0 0
4 Panama 0 0 0 0 0 0 0
MUNDIAL 2026