Mundial 2026 - grupa L

Trwa turniej Mundial 2026, a oczy wielu kibiców są teraz skierowane na grupę L. O awans do dalszej fazy biją się tutaj Anglia, Chorwacja, Ghana oraz Panama. Drużyny te grają swoje mecze na kilku różnych obiektach w Ameryce Północnej. Spotkania odbywają się na AT&T Stadium (Dallas), BMO Field (Toronto), Gillette Stadium (Boston), Lincoln Financial Field (Filadelfia) oraz MetLife Stadium (Nowy Jork–New Jersey). Każdy mecz jest teraz bardzo ważny, bo punkty i bilans bramkowy zdecydują o tym, kto zostanie w grze o medale. Tabela zmienia się po każdym dniu zawodów, więc dobrze jest wiedzieć, jak poszło poszczególnym reprezentacjom w ich ostatnich starciach.

Marek Citko dla „Super Expressu”. Lewandowski, gol na Wembley i Citkomania

Mundial 2026 - Grupa L. Wyniki meczów, terminarz

Poniżej można sprawdzić, jakimi wynikami zakończyły się konkretne spotkania w tej grupie. Terminarz został tak ułożony, że każda reprezentacja ma szansę pokazać swoje umiejętności w trzech różnych terminach w czerwcu 2026 roku.

17 czerwca 2026: Anglia - Chorwacja (-:-)

18 czerwca 2026: Ghana - Panama (-:-)

23 czerwca 2026: Anglia - Ghana (-:-)

24 czerwca 2026: Panama - Chorwacja (-:-)

27 czerwca 2026: Chorwacja - Ghana (-:-)

27 czerwca 2026:Panama - Anglia (-:-)

Mundial 2026 - Grupa L. Tabela, punkty i statystyki