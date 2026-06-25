Dantejskie sceny w Meksyku! Samochód wjechał w tłum kibiców, przerażające! [ZDJĘCIA]

Meksyk eksplodował radością po historycznym awansie reprezentacji na mundial, co wywołało masowe, spontaniczne świętowanie na ulicach.

Niestety, w turystycznym kurorcie Cabo San Lucas euforia szybko zamieniła się w dramat, gdy rozpędzony samochód wjechał w wiwatujący tłum, raniąc kilka osób.

Poznaj szczegóły wstrząsającego incydentu, który przerwał radosną fiestę i sprawił, że świętowanie sukcesu Meksyku zmieniło się w koszmar.

Dramatyczne sceny w Cabo San Lucas

Dramatyczne wieści napłynęły z Meksyku tuż po zakończeniu fazy grupowej mistrzostw świata. W popularnym kurorcie Cabo San Lucas, gdzie tysiące fanów celebrowało sukces swojej drużyny, doszło do tragedii. Jak poinformowały w oficjalnym oświadczeniu władze miasta, w szalejący z radości tłum wjechał samochód.

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Ze wstępnych ustaleń wynika, że "pojazd został otoczony przez grupę osób i z przyczyn, które zostaną ustalone przez właściwe organy, wjechał w tłum, raniąc kilka osób". Trwa ustalanie szczegółowych okoliczności tego wstrząsającego zdarzenia. Radosna fiesta w jednej chwili zamieniła się w sceny jak z horroru.

Historyczny triumf i wielka fiesta

Powodem do świętowania był historyczny występ reprezentacji Meksyku. Współgospodarze mundialu w ostatnim meczu grupowym rozbili Czechów aż 3:0 na wypełnionym po brzegi Estadio Azteca. Meksykanie zakończyli fazę grupową z kompletem dziewięciu punktów i, co imponujące, bez straty choćby jednej bramki.

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Mecz był prawdziwym pokazem siły "El Tri". Mimo że pierwsza połowa była bezbramkowa, po przerwie worek z golami rozwiązał się na dobre. Trafienia Mateo Chaveza, Juliana Quinonesa i Alvaro Fidalgo przypieczętowały dominację gospodarzy i pogrążyły Czechów, którzy pożegnali się z turniejem. Na boisku pojawił się nawet 40-letni weteran Guillermo Ochoa, dla którego jest to już szósty mundial w karierze. To właśnie ten wielki sukces pchnął tysiące kibiców na ulice, by wspólnie celebrować awans. Nikt nie spodziewał się, że radość tak szybko przerodzi się w dramat.

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