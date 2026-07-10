Francja - Maroko (09.07.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Pojedynek Francji z Marokiem na Gillette Stadium w Bostonie to jeden z ćwierćfinałów Mundialu 2026. Obie drużyny zmierzyły się 9 lipca w walce o miejsce w najlepszej czwórce turnieju. Statystyki meczu Francja - Maroko najlepiej oddają to, co działo się na murawie w trakcie gry. Poniżej możecie sprawdzić wynik, strzelców bramek oraz składy obu reprezentacji.

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI France-Morocco (Mecz Mundial 2026)