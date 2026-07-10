Wynik meczu Francja - Maroko
- Francja [2:0] Maroko
Francja - Maroko - STATYSTYKI
|Statystyka
|Francja
|Maroko
|Bramki
|2
|0
|Kto strzelił
K. Mbappe (28')
K. Mbappe (60')
O. Dembele (66')
|-
|Liczba kartek
|0
|1
|Kartki żółte
|-
I. Diop (63')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
M. Kone (71')
K. Mbappe (77')
D. Doue (77')
J. Kounde (87')
A. Bouaddi (62')
B. El Khannouss (62')
B. Diaz (74')
A. Salah-Eddine (74')
C. Talbi (85')
|Strzały celne
|8
|1
|Strzały niecelne
|8
|3
|Wszystkie strzały
|21
|5
|Strzały zablokowane
|5
|1
|Strzały z pola karnego
|12
|1
|Strzały spoza pola karnego
|9
|4
|Faule
|10
|12
|Rzuty rożne
|5
|5
|Spalone
|0
|0
|Posiadanie piłki
|48%
|52%
|Interwencje bramkarza
|1
|6
|Wszystkie podania
|481
|521
|Celne podania
|429
|449
|Skuteczność podań
|89%
|86%
Francja - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Francja:
- Mike Maignan (bramkarz)
- Jules Koundé (obrońca)
- Dayot Upamecano (obrońca)
- William Saliba (obrońca)
- Lucas Digne (obrońca)
- Manu Koné (pomocnik)
- Adrien Rabiot (pomocnik)
- Ousmane Dembélé (pomocnik)
- Michael Olise (pomocnik)
- Désiré Doué (pomocnik)
- Kylian Mbappé (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Brice Samba (bramkarz)
- Robin Risser (bramkarz)
- Ibrahima Konaté (obrońca)
- Lucas Hernández (obrońca)
- Malo Gusto (obrońca)
- Theo Hernández (obrońca)
- Maxence Lacroix (obrońca)
- Aurélien Tchouaméni (pomocnik)
- Warren Zaïre-Emery (pomocnik)
- Rayan Cherki (pomocnik)
- N'Golo Kanté (pomocnik)
- Maghnes Akliouche (pomocnik)
- Marcus Thuram (napastnik)
- Jean-Philippe Mateta (napastnik)
- Bradley Barcola (napastnik)
Maroko - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Maroko:
- Yassine Bounou (bramkarz)
- Achraf Hakimi (obrońca)
- Issa Diop (obrońca)
- Noussair Mazraoui (obrońca)
- Anass Salah-Eddine (obrońca)
- Ayyoub Bouaddi (pomocnik)
- Neil El Aynaoui (pomocnik)
- Chemsdine Talbi (pomocnik)
- Azzedine Ounahi (pomocnik)
- Bilal El Khannouss (pomocnik)
- Brahim Díaz (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Munir El Kajoui (bramkarz)
- Ahmed Reda Tagnaouti (bramkarz)
- Marwane Saadane (obrońca)
- Zakaria El Ouahdi (obrońca)
- Chadi Riad (obrońca)
- Redouane Halhal (obrońca)
- Youssef Belammari (obrońca)
- Amine Sbai (napastnik)
- Gessime Yassine (napastnik)
- Samir El Mourabet (pomocnik)
- Sofyan Amrabat (pomocnik)
- Ismael Saibari (pomocnik)
- Ayoub El Kaabi (napastnik)
- Ayoube Amaimouni Echghouyab (napastnik)
- Soufiane Rahimi (napastnik)