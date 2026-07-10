Francja - Maroko (09.07.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-07-10 0:07

Pojedynek Francji z Marokiem na Gillette Stadium w Bostonie to jeden z ćwierćfinałów Mundialu 2026. Obie drużyny zmierzyły się 9 lipca w walce o miejsce w najlepszej czwórce turnieju. Statystyki meczu Francja - Maroko najlepiej oddają to, co działo się na murawie w trakcie gry. Poniżej możecie sprawdzić wynik, strzelców bramek oraz składy obu reprezentacji.

Złoty puchar świata FIFA na tle flag Francji i Maroka nad stadionem. O meczu Mundialu przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI France-Morocco (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Francja - Maroko

  • Francja [2:0] Maroko

Francja - Maroko - STATYSTYKI

StatystykaFrancjaMaroko
Bramki20
Kto strzelił

K. Mbappe (28')

K. Mbappe (60')

O. Dembele (66')

-
Liczba kartek01
Kartki żółte-

I. Diop (63')

Kartki czerwone--
Zmiany

M. Kone (71')

K. Mbappe (77')

D. Doue (77')

J. Kounde (87')

A. Bouaddi (62')

B. El Khannouss (62')

B. Diaz (74')

A. Salah-Eddine (74')

C. Talbi (85')

Strzały celne81
Strzały niecelne83
Wszystkie strzały215
Strzały zablokowane51
Strzały z pola karnego121
Strzały spoza pola karnego94
Faule1012
Rzuty rożne55
Spalone00
Posiadanie piłki48%52%
Interwencje bramkarza16
Wszystkie podania481521
Celne podania429449
Skuteczność podań89%86%
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Francja - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Francja:

  • Mike Maignan (bramkarz)
  • Jules Koundé (obrońca)
  • Dayot Upamecano (obrońca)
  • William Saliba (obrońca)
  • Lucas Digne (obrońca)
  • Manu Koné (pomocnik)
  • Adrien Rabiot (pomocnik)
  • Ousmane Dembélé (pomocnik)
  • Michael Olise (pomocnik)
  • Désiré Doué (pomocnik)
  • Kylian Mbappé (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Brice Samba (bramkarz)
  • Robin Risser (bramkarz)
  • Ibrahima Konaté (obrońca)
  • Lucas Hernández (obrońca)
  • Malo Gusto (obrońca)
  • Theo Hernández (obrońca)
  • Maxence Lacroix (obrońca)
  • Aurélien Tchouaméni (pomocnik)
  • Warren Zaïre-Emery (pomocnik)
  • Rayan Cherki (pomocnik)
  • N'Golo Kanté (pomocnik)
  • Maghnes Akliouche (pomocnik)
  • Marcus Thuram (napastnik)
  • Jean-Philippe Mateta (napastnik)
  • Bradley Barcola (napastnik)

Maroko - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Maroko:

  • Yassine Bounou (bramkarz)
  • Achraf Hakimi (obrońca)
  • Issa Diop (obrońca)
  • Noussair Mazraoui (obrońca)
  • Anass Salah-Eddine (obrońca)
  • Ayyoub Bouaddi (pomocnik)
  • Neil El Aynaoui (pomocnik)
  • Chemsdine Talbi (pomocnik)
  • Azzedine Ounahi (pomocnik)
  • Bilal El Khannouss (pomocnik)
  • Brahim Díaz (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Munir El Kajoui (bramkarz)
  • Ahmed Reda Tagnaouti (bramkarz)
  • Marwane Saadane (obrońca)
  • Zakaria El Ouahdi (obrońca)
  • Chadi Riad (obrońca)
  • Redouane Halhal (obrońca)
  • Youssef Belammari (obrońca)
  • Amine Sbai (napastnik)
  • Gessime Yassine (napastnik)
  • Samir El Mourabet (pomocnik)
  • Sofyan Amrabat (pomocnik)
  • Ismael Saibari (pomocnik)
  • Ayoub El Kaabi (napastnik)
  • Ayoube Amaimouni Echghouyab (napastnik)
  • Soufiane Rahimi (napastnik)
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