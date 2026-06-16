Francja - Senegal (16.06.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-16 22:15

Francja i Senegal mierzą się właśnie na MetLife Stadium w East Rutherford w swoim pierwszym meczu na Mundialu 2026. Spotkanie to otwiera zmagania obu reprezentacji w fazie grupowej tegorocznych mistrzostw świata. Aktualne statystyki meczu pozwalają na bieżąco śledzić, jak rozkłada się przewaga na boisku i kto jest bliżej zdobycia gola. Zestawienie obejmujące statystyki tego pojedynku oraz składy obu drużyn znajdziecie poniżej.

France-Senegal (Mundial 2026)
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI France-Senegal (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Francja - Senegal

  • Francja [0:0] Senegal

Francja - Senegal - STATYSTYKI

StatystykaFrancjaSenegal
Bramki00
Kto strzelił--
Liczba kartek00
Kartki żółte--
Kartki czerwone--
Zmiany--
Strzały celne01
Strzały niecelne13
Wszystkie strzały25
Strzały zablokowane11
Strzały z pola karnego03
Strzały spoza pola karnego22
Faule35
Rzuty rożne32
Spalone01
Posiadanie piłki59%41%
Interwencje bramkarza10
Wszystkie podania356256
Celne podania310213
Skuteczność podań87%83%
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Francja - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Francja:

  • Mike Maignan (bramkarz)
  • Jules Koundé (obrońca)
  • William Saliba (obrońca)
  • Dayot Upamecano (obrońca)
  • Theo Hernández (obrońca)
  • Aurélien Tchouaméni (pomocnik)
  • Adrien Rabiot (pomocnik)
  • Michael Olise (pomocnik)
  • Ousmane Dembélé (pomocnik)
  • Désiré Doué (pomocnik)
  • Kylian Mbappé (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Brice Samba (bramkarz)
  • Robin Risser (bramkarz)
  • Maxence Lacroix (obrońca)
  • Lucas Hernández (obrońca)
  • Lucas Digne (obrońca)
  • Ibrahima Konaté (obrońca)
  • Malo Gusto (obrońca)
  • Manu Koné (pomocnik)
  • N'Golo Kanté (pomocnik)
  • Rayan Cherki (pomocnik)
  • Warren Zaïre-Emery (pomocnik)
  • Maghnes Akliouche (pomocnik)
  • Marcus Thuram (napastnik)
  • Jean-Philippe Mateta (napastnik)
  • Bradley Barcola (napastnik)

Senegal - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Senegal:

  • Edouard Mendy (bramkarz)
  • Krépin Diatta (obrońca)
  • Kalidou Koulibaly (obrońca)
  • Moussa Niakhaté (obrońca)
  • El Hadji Malick Diouf (obrońca)
  • Lamine Camara (pomocnik)
  • Idrissa Gana Gueye (pomocnik)
  • Pape Gueye (pomocnik)
  • Ismaïla Sarr (napastnik)
  • Nicolas Jackson (napastnik)
  • Sadio Mané (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Yehvann Diouf (bramkarz)
  • Mory Diaw (bramkarz)
  • Ismail Jakobs (obrońca)
  • Antoine Mendy (obrońca)
  • Mamadou Sarr (obrońca)
  • Abdoulaye Seck (obrońca)
  • Pape Matar Sarr (pomocnik)
  • Pathé Ismaël Ciss (pomocnik)
  • Iliman Ndiaye (napastnik)
  • Habib Diarra (pomocnik)
  • Bara Sapoko Ndiaye (pomocnik)
  • Cherif Ndiaye (napastnik)
  • Assane Diao (napastnik)
  • Ibrahim Mbaye (napastnik)
  • Ahmadou Bamba Dieng (napastnik)
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