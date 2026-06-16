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Wynik meczu Francja - Senegal
- Francja [0:0] Senegal
Francja - Senegal - STATYSTYKI
|Statystyka
|Francja
|Senegal
|Bramki
|0
|0
|Kto strzelił
|-
|-
|Liczba kartek
|0
|0
|Kartki żółte
|-
|-
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
|-
|-
|Strzały celne
|0
|1
|Strzały niecelne
|1
|3
|Wszystkie strzały
|2
|5
|Strzały zablokowane
|1
|1
|Strzały z pola karnego
|0
|3
|Strzały spoza pola karnego
|2
|2
|Faule
|3
|5
|Rzuty rożne
|3
|2
|Spalone
|0
|1
|Posiadanie piłki
|59%
|41%
|Interwencje bramkarza
|1
|0
|Wszystkie podania
|356
|256
|Celne podania
|310
|213
|Skuteczność podań
|87%
|83%
Jan Urban nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Komentarz SE
Francja - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Francja:
- Mike Maignan (bramkarz)
- Jules Koundé (obrońca)
- William Saliba (obrońca)
- Dayot Upamecano (obrońca)
- Theo Hernández (obrońca)
- Aurélien Tchouaméni (pomocnik)
- Adrien Rabiot (pomocnik)
- Michael Olise (pomocnik)
- Ousmane Dembélé (pomocnik)
- Désiré Doué (pomocnik)
- Kylian Mbappé (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Brice Samba (bramkarz)
- Robin Risser (bramkarz)
- Maxence Lacroix (obrońca)
- Lucas Hernández (obrońca)
- Lucas Digne (obrońca)
- Ibrahima Konaté (obrońca)
- Malo Gusto (obrońca)
- Manu Koné (pomocnik)
- N'Golo Kanté (pomocnik)
- Rayan Cherki (pomocnik)
- Warren Zaïre-Emery (pomocnik)
- Maghnes Akliouche (pomocnik)
- Marcus Thuram (napastnik)
- Jean-Philippe Mateta (napastnik)
- Bradley Barcola (napastnik)
Senegal - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Senegal:
- Edouard Mendy (bramkarz)
- Krépin Diatta (obrońca)
- Kalidou Koulibaly (obrońca)
- Moussa Niakhaté (obrońca)
- El Hadji Malick Diouf (obrońca)
- Lamine Camara (pomocnik)
- Idrissa Gana Gueye (pomocnik)
- Pape Gueye (pomocnik)
- Ismaïla Sarr (napastnik)
- Nicolas Jackson (napastnik)
- Sadio Mané (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Yehvann Diouf (bramkarz)
- Mory Diaw (bramkarz)
- Ismail Jakobs (obrońca)
- Antoine Mendy (obrońca)
- Mamadou Sarr (obrońca)
- Abdoulaye Seck (obrońca)
- Pape Matar Sarr (pomocnik)
- Pathé Ismaël Ciss (pomocnik)
- Iliman Ndiaye (napastnik)
- Habib Diarra (pomocnik)
- Bara Sapoko Ndiaye (pomocnik)
- Cherif Ndiaye (napastnik)
- Assane Diao (napastnik)
- Ibrahim Mbaye (napastnik)
- Ahmadou Bamba Dieng (napastnik)