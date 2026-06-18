Ghana - Panama (18.06.2026): wynik na żywo. Sprawdź statystyki i składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-18 2:15

Mecz Ghany z Panamą na Mundialu 2026 odbywa się właśnie na stadionie BMO Field w Toronto. To pierwsze spotkanie fazy grupowej dla obu drużyn, więc stawka od początku jest wysoka. Żeby dowiedzieć się, kto częściej atakuje i jak wyglądają aktualne statystyki meczu, warto rzucić okiem na poniższe zestawienie. Tak prezentują się statystyki starcia Ghana - Panama w walce o punkty mistrzostw świata.

Ghana-Panama (Mundial 2026)
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Ghana-Panama (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Ghana - Panama

  • Ghana [0:0] Panama

Ghana - Panama - STATYSTYKI

StatystykaGhanaPanama
Bramki00
Kto strzelił--
Liczba kartek10
Kartki żółte

C. Yirenkyi (16')

-
Kartki czerwone--
Zmiany

L. Ati Zigi (46')

-
Strzały celne01
Strzały niecelne11
Wszystkie strzały13
Strzały zablokowane01
Strzały z pola karnego13
Strzały spoza pola karnego00
Faule36
Rzuty rożne00
Spalone31
Posiadanie piłki36%64%
Interwencje bramkarza10
Wszystkie podania172315
Celne podania141276
Skuteczność podań82%88%
Oskar PIETUSZEWSKI Zdaje Mature short

Ghana - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Ghana:

  • Lawrence Ati Zigi (bramkarz)
  • Marvin Senaya (obrońca)
  • Jonas Adjei Adjetey (obrońca)
  • Jerome Opoku (obrońca)
  • Gideon Mensah (obrońca)
  • Ernest Nuamah (pomocnik)
  • Elisha Owusu (pomocnik)
  • Caleb Yirenkyi (pomocnik)
  • Antoine Semenyo (pomocnik)
  • Kamaldeen Sulemana (napastnik)
  • Jordan Ayew (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Joseph Anang (bramkarz)
  • Benjamin Asare (bramkarz)
  • Alidu Seidu (obrońca)
  • Abdul Mumin (obrońca)
  • Rahman Baba (obrońca)
  • Kojo Peprah Oppong (obrońca)
  • Derrick Luckassen (obrońca)
  • Kwasi Sibo (pomocnik)
  • Abdul Fatawu Issahaku (napastnik)
  • Christopher Baah (napastnik)
  • Iñaki Williams (napastnik)
  • Augustine Boakye (pomocnik)
  • Brandon Thomas-Asante (napastnik)
  • Prince Kwabena Adu (napastnik)

Panama - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Panama:

  • Orlando Mosquera (bramkarz)
  • Jiovany Ramos (obrońca)
  • José Córdoba (obrońca)
  • Andrés Andrade (obrońca)
  • Amir Murillo (pomocnik)
  • Carlos Harvey (pomocnik)
  • Yoel Bárcenas (pomocnik)
  • César Blackman (pomocnik)
  • Cristian Martínez (napastnik)
  • Cecilio Waterman (napastnik)
  • José Luis Rodríguez (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • César Samudio (bramkarz)
  • Luis Mejía (bramkarz)
  • Fidel Escobar (obrońca)
  • Edgardo Fariña (obrońca)
  • Éric Davis (obrońca)
  • Roderick Miller (obrońca)
  • Jorge Gutiérrez (obrońca)
  • Adalberto Carrasquilla (pomocnik)
  • Ismael Díaz (napastnik)
  • Alberto Quintero (napastnik)
  • Aníbal Godoy (pomocnik)
  • César Yanis (napastnik)
  • Azarias Londoño (napastnik)
  • Tomás Rodríguez (napastnik)
  • José Fajardo (napastnik)
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