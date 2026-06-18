Wynik meczu Ghana - Panama
- Ghana [0:0] Panama
Ghana - Panama - STATYSTYKI
|Statystyka
|Ghana
|Panama
|Bramki
|0
|0
|Kto strzelił
|-
|-
|Liczba kartek
|1
|0
|Kartki żółte
C. Yirenkyi (16')
|-
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
L. Ati Zigi (46')
|-
|Strzały celne
|0
|1
|Strzały niecelne
|1
|1
|Wszystkie strzały
|1
|3
|Strzały zablokowane
|0
|1
|Strzały z pola karnego
|1
|3
|Strzały spoza pola karnego
|0
|0
|Faule
|3
|6
|Rzuty rożne
|0
|0
|Spalone
|3
|1
|Posiadanie piłki
|36%
|64%
|Interwencje bramkarza
|1
|0
|Wszystkie podania
|172
|315
|Celne podania
|141
|276
|Skuteczność podań
|82%
|88%
Oskar PIETUSZEWSKI Zdaje Mature short
Ghana - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Ghana:
- Lawrence Ati Zigi (bramkarz)
- Marvin Senaya (obrońca)
- Jonas Adjei Adjetey (obrońca)
- Jerome Opoku (obrońca)
- Gideon Mensah (obrońca)
- Ernest Nuamah (pomocnik)
- Elisha Owusu (pomocnik)
- Caleb Yirenkyi (pomocnik)
- Antoine Semenyo (pomocnik)
- Kamaldeen Sulemana (napastnik)
- Jordan Ayew (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Joseph Anang (bramkarz)
- Benjamin Asare (bramkarz)
- Alidu Seidu (obrońca)
- Abdul Mumin (obrońca)
- Rahman Baba (obrońca)
- Kojo Peprah Oppong (obrońca)
- Derrick Luckassen (obrońca)
- Kwasi Sibo (pomocnik)
- Abdul Fatawu Issahaku (napastnik)
- Christopher Baah (napastnik)
- Iñaki Williams (napastnik)
- Augustine Boakye (pomocnik)
- Brandon Thomas-Asante (napastnik)
- Prince Kwabena Adu (napastnik)
Panama - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Panama:
- Orlando Mosquera (bramkarz)
- Jiovany Ramos (obrońca)
- José Córdoba (obrońca)
- Andrés Andrade (obrońca)
- Amir Murillo (pomocnik)
- Carlos Harvey (pomocnik)
- Yoel Bárcenas (pomocnik)
- César Blackman (pomocnik)
- Cristian Martínez (napastnik)
- Cecilio Waterman (napastnik)
- José Luis Rodríguez (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- César Samudio (bramkarz)
- Luis Mejía (bramkarz)
- Fidel Escobar (obrońca)
- Edgardo Fariña (obrońca)
- Éric Davis (obrońca)
- Roderick Miller (obrońca)
- Jorge Gutiérrez (obrońca)
- Adalberto Carrasquilla (pomocnik)
- Ismael Díaz (napastnik)
- Alberto Quintero (napastnik)
- Aníbal Godoy (pomocnik)
- César Yanis (napastnik)
- Azarias Londoño (napastnik)
- Tomás Rodríguez (napastnik)
- José Fajardo (napastnik)