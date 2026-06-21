Hiszpania - Arabia Saudyjska (21.06.2026): wynik, składy, statystyki. Wszystko, co musisz wiedzieć

Redakcja Super Sport
2026-06-21 19:50

Hiszpania i Arabia Saudyjska mierzą się właśnie na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie w drugiej kolejce fazy grupowej Mundialu 2026. Obie reprezentacje walczą w tym spotkaniu o punkty, które mogą zdecydować o ich dalszym losie na mistrzostwach świata. Aktualne statystyki meczu pokazują, jak drużyny radzą sobie z konstruowaniem akcji i kto częściej utrzymuje się przy piłce. Sprawdźcie wynik oraz statystyki spotkania Hiszpania - Arabia Saudyjska, żeby być na bieżąco z sytuacją na boisku.

Złote trofeum Pucharu Świata FIFA na tle flag Hiszpanii i Arabii Saudyjskiej, symbolizujące mecz w ramach Mundialu 2026. Pełne statystyki, składy i wynik spotkania Hiszpania - Arabia Saudyjska dostępne na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Spain-Saudi Arabia (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Hiszpania - Arabia Saudyjska

  • Hiszpania [4:0] Arabia Saudyjska

Hiszpania - Arabia Saudyjska - STATYSTYKI

StatystykaHiszpaniaArabia Saudyjska
Bramki40
Kto strzelił

Lamine Yamal (10')

M. Oyarzabal (21')

M. Oyarzabal (24')

H. Tambakti (49')

-
Liczba kartek02
Kartki żółte-

S. Al Dawsari (30')

M. Kanno (60')

Kartki czerwone--
Zmiany

Lamine Yamal (46')

M. Oyarzabal (46')

D. Olmo (61')

A. Baena (61')

Pedri (70')

A. Al Khaibari (46')

M. Al Juwayr (46')

A. Al Amri (60')

F. Al Buraikan (60')

Strzały celne81
Strzały niecelne121
Wszystkie strzały213
Strzały zablokowane11
Strzały z pola karnego120
Strzały spoza pola karnego93
Faule102
Rzuty rożne61
Spalone13
Posiadanie piłki67%33%
Interwencje bramkarza15
Wszystkie podania660329
Celne podania604263
Skuteczność podań92%80%
Oskar PIETUSZEWSKI Zdaje Mature short

Hiszpania - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Hiszpania:

  • Unai Simón (bramkarz)
  • Pedro Porro (obrońca)
  • Pau Cubarsí (obrońca)
  • Aymeric Laporte (obrońca)
  • Marc Cucurella (obrońca)
  • Pedri (pomocnik)
  • Rodri (pomocnik)
  • Lamine Yamal (pomocnik)
  • Dani Olmo (pomocnik)
  • Alex Baena (pomocnik)
  • Mikel Oyarzabal (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • David Raya (bramkarz)
  • Joan García (bramkarz)
  • Marc Pubill (obrońca)
  • Eric García (obrońca)
  • Marcos Llorente (pomocnik)
  • Alejandro Grimaldo (obrońca)
  • Mikel Merino (pomocnik)
  • Fabián Ruiz (pomocnik)
  • Pablo Gavi (pomocnik)
  • Martín Zubimendi (pomocnik)
  • Nico Williams (napastnik)
  • Ferran Torres (napastnik)
  • Yéremy Pino (pomocnik)
  • Víctor Muñoz (napastnik)
  • Borja Iglesias (napastnik)

Arabia Saudyjska - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Arabia Saudyjska:

  • Mohammed Al-Owais (bramkarz)
  • Saud Abdulhamid (obrońca)
  • Hassan Altambakti (obrońca)
  • Ali Lajami (obrońca)
  • Abdulelah Al-Amri (obrońca)
  • Moteb Al-Harbi (obrońca)
  • Nasser Al-Dawsari (pomocnik)
  • Abdullah Al-Khaibari (pomocnik)
  • Musab Al Juwayr (pomocnik)
  • Firas Al-Buraikan (napastnik)
  • Salem Al-Dawsari (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Nawaf Al-Aqidi (bramkarz)
  • Ahmed Al-Kassar (bramkarz)
  • Ali Majrashi (obrońca)
  • Nawaf Boushal (obrońca)
  • Hassan Kadesh (obrońca)
  • Jehad Thakri (obrońca)
  • Mohammed Abu Al-Shamat (pomocnik)
  • Ziyad Aljohani (pomocnik)
  • Ala'a Al-Hejji (pomocnik)
  • Mohamed Kanno (pomocnik)
  • Ayman Yahya (pomocnik)
  • Saleh Al-Shehri (napastnik)
  • Khalid Al-Ghannam (napastnik)
  • Abdullah Al-Hamdan (napastnik)
  • Sultan Mandash (napastnik)
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