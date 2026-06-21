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Wynik meczu Hiszpania - Arabia Saudyjska
- Hiszpania [4:0] Arabia Saudyjska
Hiszpania - Arabia Saudyjska - STATYSTYKI
|Statystyka
|Hiszpania
|Arabia Saudyjska
|Bramki
|4
|0
|Kto strzelił
Lamine Yamal (10')
M. Oyarzabal (21')
M. Oyarzabal (24')
H. Tambakti (49')
|-
|Liczba kartek
|0
|2
|Kartki żółte
|-
S. Al Dawsari (30')
M. Kanno (60')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
Lamine Yamal (46')
M. Oyarzabal (46')
D. Olmo (61')
A. Baena (61')
Pedri (70')
A. Al Khaibari (46')
M. Al Juwayr (46')
A. Al Amri (60')
F. Al Buraikan (60')
|Strzały celne
|8
|1
|Strzały niecelne
|12
|1
|Wszystkie strzały
|21
|3
|Strzały zablokowane
|1
|1
|Strzały z pola karnego
|12
|0
|Strzały spoza pola karnego
|9
|3
|Faule
|10
|2
|Rzuty rożne
|6
|1
|Spalone
|1
|3
|Posiadanie piłki
|67%
|33%
|Interwencje bramkarza
|1
|5
|Wszystkie podania
|660
|329
|Celne podania
|604
|263
|Skuteczność podań
|92%
|80%
Hiszpania - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Hiszpania:
- Unai Simón (bramkarz)
- Pedro Porro (obrońca)
- Pau Cubarsí (obrońca)
- Aymeric Laporte (obrońca)
- Marc Cucurella (obrońca)
- Pedri (pomocnik)
- Rodri (pomocnik)
- Lamine Yamal (pomocnik)
- Dani Olmo (pomocnik)
- Alex Baena (pomocnik)
- Mikel Oyarzabal (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- David Raya (bramkarz)
- Joan García (bramkarz)
- Marc Pubill (obrońca)
- Eric García (obrońca)
- Marcos Llorente (pomocnik)
- Alejandro Grimaldo (obrońca)
- Mikel Merino (pomocnik)
- Fabián Ruiz (pomocnik)
- Pablo Gavi (pomocnik)
- Martín Zubimendi (pomocnik)
- Nico Williams (napastnik)
- Ferran Torres (napastnik)
- Yéremy Pino (pomocnik)
- Víctor Muñoz (napastnik)
- Borja Iglesias (napastnik)
Arabia Saudyjska - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Arabia Saudyjska:
- Mohammed Al-Owais (bramkarz)
- Saud Abdulhamid (obrońca)
- Hassan Altambakti (obrońca)
- Ali Lajami (obrońca)
- Abdulelah Al-Amri (obrońca)
- Moteb Al-Harbi (obrońca)
- Nasser Al-Dawsari (pomocnik)
- Abdullah Al-Khaibari (pomocnik)
- Musab Al Juwayr (pomocnik)
- Firas Al-Buraikan (napastnik)
- Salem Al-Dawsari (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Nawaf Al-Aqidi (bramkarz)
- Ahmed Al-Kassar (bramkarz)
- Ali Majrashi (obrońca)
- Nawaf Boushal (obrońca)
- Hassan Kadesh (obrońca)
- Jehad Thakri (obrońca)
- Mohammed Abu Al-Shamat (pomocnik)
- Ziyad Aljohani (pomocnik)
- Ala'a Al-Hejji (pomocnik)
- Mohamed Kanno (pomocnik)
- Ayman Yahya (pomocnik)
- Saleh Al-Shehri (napastnik)
- Khalid Al-Ghannam (napastnik)
- Abdullah Al-Hamdan (napastnik)
- Sultan Mandash (napastnik)