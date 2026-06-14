Holandia - Japonia (14.06.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-14 23:45

Holandia i Japonia mierzą się właśnie na AT&T Stadium w Arlington w pierwszej kolejce fazy grupowej Mundialu 2026. Liczby najlepiej pokazują, który zespół przejął inicjatywę i częściej gości pod polem karnym rywala. Jeśli szukacie informacji o tym, kto częściej uderza na bramkę i jak wygląda posiadanie piłki, sprawdźcie statystyki meczu Holandia - Japonia. Poniżej znajdziecie aktualne statystyki oraz składy, które najlepiej oddają obraz tej rywalizacji.

Netherlands-Japan (Mundial 2026)
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Netherlands-Japan (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Holandia - Japonia

  • Holandia [2:1] Japonia

Holandia - Japonia - STATYSTYKI

StatystykaHolandiaJaponia
Bramki21
Kto strzelił

V. van Dijk (51')

C. Summerville (64')

K. Nakamura (57')

Liczba kartek20
Kartki żółte

C. Summerville (61')

M. Depay (83')

-
Kartki czerwone--
Zmiany

D. Malen (70')

C. Summerville (70')

T. Reijnders (70')

R. Gravenberch (81')

C. Gakpo (85')

D. Maeda (66')

T. Watanabe (75')

T. Kubo (75')

R. Doan (75')

A. Ueda (84')

Strzały celne62
Strzały niecelne26
Wszystkie strzały98
Strzały zablokowane10
Strzały z pola karnego94
Strzały spoza pola karnego04
Faule56
Rzuty rożne52
Spalone10
Posiadanie piłki62%38%
Interwencje bramkarza14
Wszystkie podania467280
Celne podania414236
Skuteczność podań89%84%
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Holandia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Holandia:

  • Bart Verbruggen (bramkarz)
  • Denzel Dumfries (obrońca)
  • Jan Paul van Hecke (obrońca)
  • Virgil van Dijk (obrońca)
  • Micky van de Ven (obrońca)
  • Ryan Gravenberch (pomocnik)
  • Frenkie de Jong (pomocnik)
  • Tijjani Reijnders (pomocnik)
  • Crysencio Summerville (napastnik)
  • Donyell Malen (napastnik)
  • Cody Gakpo (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Mark Flekken (bramkarz)
  • Robin Roefs (bramkarz)
  • Jorrel Hato (obrońca)
  • Lutsharel Geertruida (obrońca)
  • Mats Wieffer (pomocnik)
  • Nathan Aké (obrońca)
  • Guus Til (pomocnik)
  • Marten de Roon (pomocnik)
  • Justin Kluivert (napastnik)
  • Quinten Timber (pomocnik)
  • Teun Koopmeiners (pomocnik)
  • Brian Brobbey (napastnik)
  • Memphis Depay (napastnik)
  • Wout Weghorst (napastnik)
  • Noa Lang (napastnik)

Japonia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Japonia:

  • Zion Suzuki (bramkarz)
  • Tsuyoshi Watanabe (obrońca)
  • Shogo Taniguchi (obrońca)
  • Hiroki Itō (obrońca)
  • Ritsu Doan (pomocnik)
  • Kaishu Sano (pomocnik)
  • Daichi Kamada (pomocnik)
  • Keito Nakamura (pomocnik)
  • Takefusa Kubo (napastnik)
  • Daizen Maeda (napastnik)
  • Ayase Ueda (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Keisuke Osako (bramkarz)
  • Tomoki Hayakawa (bramkarz)
  • Ayumu Seko (obrońca)
  • Ko Itakura (obrońca)
  • Junnosuke Suzuki (obrońca)
  • Yukinari Sugawara (obrońca)
  • Takehiro Tomiyasu (obrońca)
  • Yuto Nagatomo (obrońca)
  • Ao Tanaka (pomocnik)
  • Yuito Suzuki (pomocnik)
  • Junya Ito (napastnik)
  • Keisuke Goto (napastnik)
  • Koki Ogawa (napastnik)
  • Kento Shiogai (napastnik)
  • Shuto Machino (napastnik)
Powrót kadry ze Szwecji
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