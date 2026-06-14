Holandia - Japonia (14.06.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Redakcja Super Sport 23:45

Holandia i Japonia mierzą się właśnie na AT&T Stadium w Arlington w pierwszej kolejce fazy grupowej Mundialu 2026. Liczby najlepiej pokazują, który zespół przejął inicjatywę i częściej gości pod polem karnym rywala. Jeśli szukacie informacji o tym, kto częściej uderza na bramkę i jak wygląda posiadanie piłki, sprawdźcie statystyki meczu Holandia - Japonia. Poniżej znajdziecie aktualne statystyki oraz składy, które najlepiej oddają obraz tej rywalizacji.

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Netherlands-Japan (Mecz Mundial 2026)