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Wynik meczu Holandia - Japonia
- Holandia [2:1] Japonia
Holandia - Japonia - STATYSTYKI
|Statystyka
|Holandia
|Japonia
|Bramki
|2
|1
|Kto strzelił
V. van Dijk (51')
C. Summerville (64')
K. Nakamura (57')
|Liczba kartek
|2
|0
|Kartki żółte
C. Summerville (61')
M. Depay (83')
|-
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
D. Malen (70')
C. Summerville (70')
T. Reijnders (70')
R. Gravenberch (81')
C. Gakpo (85')
D. Maeda (66')
T. Watanabe (75')
T. Kubo (75')
R. Doan (75')
A. Ueda (84')
|Strzały celne
|6
|2
|Strzały niecelne
|2
|6
|Wszystkie strzały
|9
|8
|Strzały zablokowane
|1
|0
|Strzały z pola karnego
|9
|4
|Strzały spoza pola karnego
|0
|4
|Faule
|5
|6
|Rzuty rożne
|5
|2
|Spalone
|1
|0
|Posiadanie piłki
|62%
|38%
|Interwencje bramkarza
|1
|4
|Wszystkie podania
|467
|280
|Celne podania
|414
|236
|Skuteczność podań
|89%
|84%
Holandia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Holandia:
- Bart Verbruggen (bramkarz)
- Denzel Dumfries (obrońca)
- Jan Paul van Hecke (obrońca)
- Virgil van Dijk (obrońca)
- Micky van de Ven (obrońca)
- Ryan Gravenberch (pomocnik)
- Frenkie de Jong (pomocnik)
- Tijjani Reijnders (pomocnik)
- Crysencio Summerville (napastnik)
- Donyell Malen (napastnik)
- Cody Gakpo (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Mark Flekken (bramkarz)
- Robin Roefs (bramkarz)
- Jorrel Hato (obrońca)
- Lutsharel Geertruida (obrońca)
- Mats Wieffer (pomocnik)
- Nathan Aké (obrońca)
- Guus Til (pomocnik)
- Marten de Roon (pomocnik)
- Justin Kluivert (napastnik)
- Quinten Timber (pomocnik)
- Teun Koopmeiners (pomocnik)
- Brian Brobbey (napastnik)
- Memphis Depay (napastnik)
- Wout Weghorst (napastnik)
- Noa Lang (napastnik)
Japonia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Japonia:
- Zion Suzuki (bramkarz)
- Tsuyoshi Watanabe (obrońca)
- Shogo Taniguchi (obrońca)
- Hiroki Itō (obrońca)
- Ritsu Doan (pomocnik)
- Kaishu Sano (pomocnik)
- Daichi Kamada (pomocnik)
- Keito Nakamura (pomocnik)
- Takefusa Kubo (napastnik)
- Daizen Maeda (napastnik)
- Ayase Ueda (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Keisuke Osako (bramkarz)
- Tomoki Hayakawa (bramkarz)
- Ayumu Seko (obrońca)
- Ko Itakura (obrońca)
- Junnosuke Suzuki (obrońca)
- Yukinari Sugawara (obrońca)
- Takehiro Tomiyasu (obrońca)
- Yuto Nagatomo (obrońca)
- Ao Tanaka (pomocnik)
- Yuito Suzuki (pomocnik)
- Junya Ito (napastnik)
- Keisuke Goto (napastnik)
- Koki Ogawa (napastnik)
- Kento Shiogai (napastnik)
- Shuto Machino (napastnik)