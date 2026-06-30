Holandia - Maroko (30.06.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-30 5:25

Holandia i Maroko mierzą się 30 czerwca na Estadio BBVA w Monterrey w ramach 1/16 finału Mundialu 2026. To starcie w fazie pucharowej mistrzostw świata wyłoni ekipę, która awansuje do kolejnego etapu turnieju. Jeśli chcecie wiedzieć, jak radzą sobie obie drużyny, rzućcie okiem na aktualne statystyki tego spotkania. Poniżej znajdziecie statystyki meczu Holandia - Maroko, które pokazują obraz trwającej rywalizacji.

Złote trofeum Pucharu Świata FIFA oraz flagi Holandii i Maroka powiewające na tle stadionu piłkarskiego, symbolizujące nadchodzące spotkanie na Mundialu 2026. Więcej statystyk tego meczu znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Netherlands-Morocco (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Holandia - Maroko

  • Holandia [1:1] Maroko

Holandia - Maroko - STATYSTYKI

StatystykaHolandiaMaroko
Bramki11
Kto strzelił

C. Gakpo (72')

I. Diop (90+1')

Liczba kartek01
Kartki żółte-

I. Diop (47')

Kartki czerwone--
Zmiany

N. Ake (71')

B. Brobbey (71')

M. van de Ven (86')

R. Gravenberch (86')

C. Riad (75')

B. Diaz (79')

A. Bouaddi (79')

A. Ounahi (86')

B. El Khannouss (87')

Strzały celne25
Strzały niecelne14
Wszystkie strzały611
Strzały zablokowane32
Strzały z pola karnego47
Strzały spoza pola karnego24
Faule1513
Rzuty rożne58
Spalone30
Posiadanie piłki32%68%
Interwencje bramkarza51
Wszystkie podania344734
Celne podania272666
Skuteczność podań79%91%
Jan Urban o Lewandowskim

Holandia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Holandia:

  • Bart Verbruggen (bramkarz)
  • Jan Paul van Hecke (obrońca)
  • Virgil van Dijk (obrońca)
  • Nathan Aké (obrońca)
  • Denzel Dumfries (pomocnik)
  • Ryan Gravenberch (pomocnik)
  • Frenkie de Jong (pomocnik)
  • Micky van de Ven (pomocnik)
  • Crysencio Summerville (napastnik)
  • Cody Gakpo (napastnik)
  • Brian Brobbey (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Mark Flekken (bramkarz)
  • Robin Roefs (bramkarz)
  • Jorrel Hato (obrońca)
  • Lutsharel Geertruida (obrońca)
  • Mats Wieffer (pomocnik)
  • Guus Til (pomocnik)
  • Justin Kluivert (napastnik)
  • Marten de Roon (pomocnik)
  • Quinten Timber (pomocnik)
  • Teun Koopmeiners (pomocnik)
  • Tijjani Reijnders (pomocnik)
  • Donyell Malen (napastnik)
  • Memphis Depay (napastnik)
  • Wout Weghorst (napastnik)
  • Noa Lang (napastnik)

Maroko - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Maroko:

  • Yassine Bounou (bramkarz)
  • Achraf Hakimi (obrońca)
  • Issa Diop (obrońca)
  • Chadi Riad (obrońca)
  • Noussair Mazraoui (obrońca)
  • Neil El Aynaoui (pomocnik)
  • Ayyoub Bouaddi (pomocnik)
  • Brahim Díaz (pomocnik)
  • Azzedine Ounahi (pomocnik)
  • Bilal El Khannouss (pomocnik)
  • Ismael Saibari (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Ahmed Reda Tagnaouti (bramkarz)
  • Munir El Kajoui (bramkarz)
  • Anass Salah-Eddine (obrońca)
  • Marwane Saadane (obrońca)
  • Redouane Halhal (obrońca)
  • Youssef Belammari (obrońca)
  • Zakaria El Ouahdi (obrońca)
  • Amine Sbai (napastnik)
  • Chemsdine Talbi (napastnik)
  • Gessime Yassine (napastnik)
  • Samir El Mourabet (pomocnik)
  • Sofyan Amrabat (pomocnik)
  • Ayoub El Kaabi (napastnik)
  • Ayoube Amaimouni Echghouyab (napastnik)
  • Soufiane Rahimi (napastnik)
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