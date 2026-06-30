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Wynik meczu Holandia - Maroko
- Holandia [1:1] Maroko
Holandia - Maroko - STATYSTYKI
|Statystyka
|Holandia
|Maroko
|Bramki
|1
|1
|Kto strzelił
C. Gakpo (72')
I. Diop (90+1')
|Liczba kartek
|0
|1
|Kartki żółte
|-
I. Diop (47')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
N. Ake (71')
B. Brobbey (71')
M. van de Ven (86')
R. Gravenberch (86')
C. Riad (75')
B. Diaz (79')
A. Bouaddi (79')
A. Ounahi (86')
B. El Khannouss (87')
|Strzały celne
|2
|5
|Strzały niecelne
|1
|4
|Wszystkie strzały
|6
|11
|Strzały zablokowane
|3
|2
|Strzały z pola karnego
|4
|7
|Strzały spoza pola karnego
|2
|4
|Faule
|15
|13
|Rzuty rożne
|5
|8
|Spalone
|3
|0
|Posiadanie piłki
|32%
|68%
|Interwencje bramkarza
|5
|1
|Wszystkie podania
|344
|734
|Celne podania
|272
|666
|Skuteczność podań
|79%
|91%
Jan Urban o Lewandowskim
Holandia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Holandia:
- Bart Verbruggen (bramkarz)
- Jan Paul van Hecke (obrońca)
- Virgil van Dijk (obrońca)
- Nathan Aké (obrońca)
- Denzel Dumfries (pomocnik)
- Ryan Gravenberch (pomocnik)
- Frenkie de Jong (pomocnik)
- Micky van de Ven (pomocnik)
- Crysencio Summerville (napastnik)
- Cody Gakpo (napastnik)
- Brian Brobbey (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Mark Flekken (bramkarz)
- Robin Roefs (bramkarz)
- Jorrel Hato (obrońca)
- Lutsharel Geertruida (obrońca)
- Mats Wieffer (pomocnik)
- Guus Til (pomocnik)
- Justin Kluivert (napastnik)
- Marten de Roon (pomocnik)
- Quinten Timber (pomocnik)
- Teun Koopmeiners (pomocnik)
- Tijjani Reijnders (pomocnik)
- Donyell Malen (napastnik)
- Memphis Depay (napastnik)
- Wout Weghorst (napastnik)
- Noa Lang (napastnik)
Maroko - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Maroko:
- Yassine Bounou (bramkarz)
- Achraf Hakimi (obrońca)
- Issa Diop (obrońca)
- Chadi Riad (obrońca)
- Noussair Mazraoui (obrońca)
- Neil El Aynaoui (pomocnik)
- Ayyoub Bouaddi (pomocnik)
- Brahim Díaz (pomocnik)
- Azzedine Ounahi (pomocnik)
- Bilal El Khannouss (pomocnik)
- Ismael Saibari (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Ahmed Reda Tagnaouti (bramkarz)
- Munir El Kajoui (bramkarz)
- Anass Salah-Eddine (obrońca)
- Marwane Saadane (obrońca)
- Redouane Halhal (obrońca)
- Youssef Belammari (obrońca)
- Zakaria El Ouahdi (obrońca)
- Amine Sbai (napastnik)
- Chemsdine Talbi (napastnik)
- Gessime Yassine (napastnik)
- Samir El Mourabet (pomocnik)
- Sofyan Amrabat (pomocnik)
- Ayoub El Kaabi (napastnik)
- Ayoube Amaimouni Echghouyab (napastnik)
- Soufiane Rahimi (napastnik)