Wynik meczu Irak - Norwegia
- Irak [1:2] Norwegia
Irak - Norwegia - STATYSTYKI
|Statystyka
|Irak
|Norwegia
|Bramki
|1
|2
|Kto strzelił
A. Hussein (39')
E. Haaland (29')
E. Haaland (43')
|Liczba kartek
|0
|0
|Kartki żółte
|-
|-
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
Z. Ismaeel (59')
A. Al Hamadi (59')
|-
|Strzały celne
|1
|3
|Strzały niecelne
|7
|2
|Wszystkie strzały
|10
|7
|Strzały zablokowane
|2
|2
|Strzały z pola karnego
|7
|6
|Strzały spoza pola karnego
|3
|1
|Faule
|8
|9
|Rzuty rożne
|2
|3
|Spalone
|1
|0
|Posiadanie piłki
|41%
|59%
|Interwencje bramkarza
|1
|0
|Wszystkie podania
|214
|317
|Celne podania
|170
|276
|Skuteczność podań
|79%
|87%
Wojciech Strzałkowski o nadziejach Jagiellonii i transferze Pietuszewskiego
Irak - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Irak:
- Jalal Hassan (bramkarz)
- Hussein Ali (obrońca)
- Zaid Tahseen (obrońca)
- Akam Hashem (obrońca)
- Merchas Doski (obrońca)
- Ibrahim Bayesh (pomocnik)
- Amir Al-Ammari (pomocnik)
- Zaid Ismail (pomocnik)
- Ali Jasim (pomocnik)
- Aymen Hussein (napastnik)
- Ali Al-Hamadi (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Ahmed Basil (bramkarz)
- Fahad Talib (bramkarz)
- Rebin Sulaka (obrońca)
- Frans Putros (obrońca)
- Ahmed Hasan Maknazi (obrońca)
- Mustafa Saadoon (obrońca)
- Munaf Younus (obrońca)
- Youssef Amyn (napastnik)
- Marko Farji (pomocnik)
- Ahmed Qasem (napastnik)
- Zidane Iqbal (pomocnik)
- Kevin Yakob (pomocnik)
- Aimar Sher (pomocnik)
- Mohanad Ali (napastnik)
- Ali Yousif (napastnik)
Norwegia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Norwegia:
- Ørjan Nyland (bramkarz)
- Julian Ryerson (obrońca)
- Kristoffer Ajer (obrońca)
- Torbjørn Heggem (obrońca)
- David Møller Wolfe (obrońca)
- Martin Ødegaard (pomocnik)
- Sander Berge (pomocnik)
- Fredrik Aursnes (pomocnik)
- Alexander Sørloth (napastnik)
- Erling Haaland (napastnik)
- Antonio Nusa (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Sander Tangvik (bramkarz)
- Egil Selvik (bramkarz)
- Henrik Sælebakke Falchener (obrońca)
- Leo Østigård (obrońca)
- Fredrik André Bjørkan (obrońca)
- Sondre Langås (obrońca)
- Andreas Schjelderup (napastnik)
- Thelo Aasgaard (pomocnik)
- Morten Thorsby (pomocnik)
- Marcus Pedersen (obrońca)
- Patrick Berg (pomocnik)
- Oscar Bobb (pomocnik)
- Kristian Thorstvedt (pomocnik)
- Jørgen Strand Larsen (napastnik)
- Jens Petter Hauge (pomocnik)