Irak - Norwegia (17.06.2026): wynik na żywo. Sprawdź statystyki i składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-17 1:25

Irak i Norwegia rywalizują właśnie na Gillette Stadium w Bostonie w swoim pierwszym meczu na Mundialu 2026. Spotkanie w ramach fazy grupowej mistrzostw świata budzi spore zainteresowanie, a sytuacja na boisku zmienia się wraz z kolejnymi minutami gry. Zastanawiacie się, kto ma przewagę i jak wygląda obecnie wynik tego starcia? Aktualne statystyki meczu Irak - Norwegia znajdziecie w zestawieniu poniżej.

Iraq-Norway (Mundial 2026)
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Iraq-Norway (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Irak - Norwegia

  • Irak [1:2] Norwegia

Irak - Norwegia - STATYSTYKI

StatystykaIrakNorwegia
Bramki12
Kto strzelił

A. Hussein (39')

E. Haaland (29')

E. Haaland (43')

Liczba kartek00
Kartki żółte--
Kartki czerwone--
Zmiany

Z. Ismaeel (59')

A. Al Hamadi (59')

-
Strzały celne13
Strzały niecelne72
Wszystkie strzały107
Strzały zablokowane22
Strzały z pola karnego76
Strzały spoza pola karnego31
Faule89
Rzuty rożne23
Spalone10
Posiadanie piłki41%59%
Interwencje bramkarza10
Wszystkie podania214317
Celne podania170276
Skuteczność podań79%87%
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Irak - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Irak:

  • Jalal Hassan (bramkarz)
  • Hussein Ali (obrońca)
  • Zaid Tahseen (obrońca)
  • Akam Hashem (obrońca)
  • Merchas Doski (obrońca)
  • Ibrahim Bayesh (pomocnik)
  • Amir Al-Ammari (pomocnik)
  • Zaid Ismail (pomocnik)
  • Ali Jasim (pomocnik)
  • Aymen Hussein (napastnik)
  • Ali Al-Hamadi (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Ahmed Basil (bramkarz)
  • Fahad Talib (bramkarz)
  • Rebin Sulaka (obrońca)
  • Frans Putros (obrońca)
  • Ahmed Hasan Maknazi (obrońca)
  • Mustafa Saadoon (obrońca)
  • Munaf Younus (obrońca)
  • Youssef Amyn (napastnik)
  • Marko Farji (pomocnik)
  • Ahmed Qasem (napastnik)
  • Zidane Iqbal (pomocnik)
  • Kevin Yakob (pomocnik)
  • Aimar Sher (pomocnik)
  • Mohanad Ali (napastnik)
  • Ali Yousif (napastnik)

Norwegia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Norwegia:

  • Ørjan Nyland (bramkarz)
  • Julian Ryerson (obrońca)
  • Kristoffer Ajer (obrońca)
  • Torbjørn Heggem (obrońca)
  • David Møller Wolfe (obrońca)
  • Martin Ødegaard (pomocnik)
  • Sander Berge (pomocnik)
  • Fredrik Aursnes (pomocnik)
  • Alexander Sørloth (napastnik)
  • Erling Haaland (napastnik)
  • Antonio Nusa (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Sander Tangvik (bramkarz)
  • Egil Selvik (bramkarz)
  • Henrik Sælebakke Falchener (obrońca)
  • Leo Østigård (obrońca)
  • Fredrik André Bjørkan (obrońca)
  • Sondre Langås (obrońca)
  • Andreas Schjelderup (napastnik)
  • Thelo Aasgaard (pomocnik)
  • Morten Thorsby (pomocnik)
  • Marcus Pedersen (obrońca)
  • Patrick Berg (pomocnik)
  • Oscar Bobb (pomocnik)
  • Kristian Thorstvedt (pomocnik)
  • Jørgen Strand Larsen (napastnik)
  • Jens Petter Hauge (pomocnik)
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