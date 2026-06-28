Jakie mecze na mundialu dzisiaj, 28 czerwca? Historyczny bój o wszystko!

Mundial 2026 wkracza w fazę pucharową, a dziś odbędzie się historyczny mecz 1/8 finału, w którym zagrają dwaj debiutanci.

Sensacyjnie awansująca RPA zmierzy się z ofensywną Kanadą, która pomimo strzelania wielu goli, ma fatalny bilans z afrykańskimi drużynami.

Kto zwycięży w tym pojedynku pełnym symboliki i emocji? Sprawdź, gdzie i o której oglądać to starcie o ćwierćfinał!

Niesamowita przemiana i ostatni taniec 74-letniego selekcjonera

W sercach kibiców Republiki Południowej Afryki zapanowała prawdziwa euforia. Zwycięstwo 1:0 nad Koreą Południową w ostatniej kolejce fazy grupowej dało drużynie "Bafana Bafana" sensacyjny awans z drugiego miejsca w grupie A. Ich historia to gotowy scenariusz filmowy. Turniej zaczęli fatalnie, od porażki 0:2 z Meksykiem, która była zwieńczeniem fatalnej serii siedmiu meczów bez wygranej. Jednak później zremisowali 1:1 z Czechami i rzutem na taśmę pokonali Koreańczyków.

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Ich trener, 74-letni Hugo Broos, przejdzie do historii jako najstarszy selekcjoner, który poprowadzi zespół w fazie pucharowej mundialu. Dla Belga to ostatni turniej w karierze, po którym przechodzi na zasłużoną emeryturę. Czy jego podopieczni sprawią mu najpiękniejszy prezent na pożegnanie?

Kanada pisze historię, ale musi grać na wyjeździe

Po drugiej stronie barykady stanie Kanada – zespół, który również zapisał się w annałach futbolu, choć w dość nietypowy sposób. Podopieczni Jessego Marscha zostali pierwszym w historii gospodarzem mistrzostw świata, który mecz fazy pucharowej rozegra poza granicami własnego kraju. To efekt porażki 1:2 ze Szwajcarią w ostatnim meczu grupowym, która zepchnęła ich na drugie miejsce w grupie B i zakończyła ich imponującą serię dziesięciu meczów bez porażki.

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Mimo to Kanadyjczycy mogą być z siebie dumni. W fazie grupowej zdobyli aż osiem bramek, a ich ofensywna gra zachwycała ekspertów. Oddali 21 celnych strzałów – o dziesięć więcej niż w dwóch poprzednich mundialach razem wziętych! Po remisie 1:1 z Bośnią i Hercegowiną i deklasacji Kataru 6:0, apetyty są ogromne.

RPA – Kanada. Gdzie oglądać mecz MŚ 2026? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Historia bezpośrednich spotkań jest skromna, ale daje psychologiczną przewagę drużynie z Afryki. Obie ekipy grały ze sobą tylko raz – w 2007 roku RPA wygrała 2:0. Co więcej, Kanada ma fatalny bilans w meczach o stawkę z rywalami z Afryki, przegrywając oba takie starcia, w tym z Marokiem na mundialu w 2022 roku.

Mecz na stadionie w Los Angeles rozpocznie się w niedzielę, 28 czerwca, o godzinie 21:00 czasu polskiego. Transmisja będzie dostępna na antenie TVP 1 oraz na platformie tvpsport.pl. Studio przedmeczowe rusza o 20:00, a spotkanie skomentuje duet Jacek Laskowski i Robert Podoliński.

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