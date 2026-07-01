Jan Tomaszewski wskazuje sensacyjnego zwycięzcę hitu mundialu. Mówi wprost o jednym piłkarzu

Legendarny Jan Tomaszewski, w swoim charakterystycznym stylu, analizuje kluczowe mecze 1/16 finału Mistrzostw Świata.

Wskazuje sensacyjnego zwycięzcę hitowego starcia Belgii z Senegalem, przewidując dwa różne scenariusze, w tym kluczową rolę jednego piłkarza.

Czy jego odważne typy, w tym ten dotyczący Anglików, okażą się trafne i kto awansuje do ćwierćfinału?

Faza pucharowa mundialu wkracza w decydującą fazę, a wraz z nią rosną emocje. Swoimi typami na środowe spotkania podzielił się legendarny Jan Tomaszewski, który w zapowiedzi meczu Belgia-Senegal widzi szansę na ogromną niespodziankę. Jego zdaniem o wyniku zadecyduje to, czy mecz zakończy się w regulaminowym czasie gry, czy dojdzie w nim do rzutów karnych.

Dwa scenariusze dla Belgii. "Powinien zwyciężyć Senegal"

Jan Tomaszewski nie ukrywa, że ma twardy orzech do zgryzienia, typując wynik spotkania "Czerwonych Diabłów" z "Lwami Terangi". Jego zdaniem afrykańska drużyna jest na fali wznoszącej i jeśli zdoła pokonać Belgów w ciągu 90 minut, to właśnie ona awansuje dalej.

- Jeśli ten mecz rozstrzygnie się w regulaminowym czasie gry, to moim zdaniem wygra Senegal, bo jest naprawdę podbudowany dobrą postawą w meczach grupowych - uważa Tomaszewski.

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Sytuacja zmienia się jednak diametralnie, gdyby o losach awansu miały zadecydować rzuty karne. Wtedy do głosu dochodzi geniusz jednego człowieka – bramkarza Belgów.

- Natomiast jeśli dojdzie do rzutów karnych, no cóż, jestem tutaj za Courtoisem, który powinien dać zwycięstwo Belgii. Przewiduję, że najlepsze byłyby dogrywka i rzuty karne, a w nich lepszy będzie Courtois, czyli Belgowie - analizuje legendarny bramkarz.

Anglicy pewniakiem wg Tomaszewskiego

W drugim ze środowych spotkań Tomaszewski nie widzi już miejsca na niespodziankę. Jego zdaniem Anglia bez problemu powinna poradzić sobie z reprezentacją Konga, mimo że gra w niej piłkarz znany z polskich boisk.

- Anglia - Kongo, no mimo szacunku dla rezerwowego tam piłkarza z Konga, przedstawiciela Widzewa Łódź (Kapuadiego – red.), Anglicy chyba sobie poradzą i są, moim zdaniem, zdecydowanymi faworytami - twierdzi.

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