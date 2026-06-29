Łamiący serce dramat piłkarza. Po trzęsieniu ziemi przez trzy dni szukał żony i dzieci pod gruzami

Argentyński piłkarz Lucas Trejo zmaga się z niewyobrażalną tragedią po trzęsieniu ziemi w Wenezueli, które zniszczyło jego dom i pochłonęło cały jego świat.

Przez trzy dni desperacko przeszukiwał gruzy, szukając żony Yaniny i dzieci Aaróna oraz Ainhoi, walcząc o każdą iskrę nadziei.

Niestety, klub piłkarza oficjalnie potwierdził najgorsze. Dowiedz się, jak ten koszmarny kataklizm bezpowrotnie zmienił jego życie.

Lucas Trejo, 38-letni argentyński obrońca grający w wenezuelskim drugoligowym klubie Sport Marítimo La Guaira, w jednej chwili stracił cały swój świat. Kiedy w zeszłym tygodniu Wenezuelę nawiedziły najsilniejsze od ponad stu lat trzęsienia ziemi, piłkarz przebywał na obozie treningowym w oddalonym o 30 km Caracas. Gdy tylko dowiedział się o kataklizmie, natychmiast ruszył do swojego domu w La Guaira, jednego z najbardziej zniszczonych miast.

Horror na miejscu. "Nie zostało absolutnie nic"

Na miejscu zamiast rodzinnego domu zastał jedynie stertę gruzu. Jego żona Yanina oraz dzieci – Aarón i Ainhoa – zniknęli. Przez kolejne trzy dni, przy wsparciu bliskich i kolegów z boiska, Trejo gołymi rękami przeszukiwał zgliszcza, z każdą godziną tracąc nadzieję.

- To, co zastał, było przerażającą sceną. Z samego budynku nie zostało absolutnie nic. Mieliśmy nadzieję, że nie było ich w środku - relacjonował w rozmowie z CNN Español Ricardo Ardiles, szwagier piłkarza.

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Zrozpaczony sportowiec apelował o pomoc i ciężki sprzęt, który mógłby przyspieszyć akcję ratunkową. Przyjaciele i koledzy z drużyny nagrali nawet specjalne wideo z prośbą o wsparcie.

- W tej chwili mamy tylko jedną maszynę, ale to nie wystarczy - mówił Robert Garcés, zawodnik Metropolitanos F.C.

Klub potwierdza najgorsze. "Lucas, nie jesteś sam"

Niestety, w niedzielę koszmar piłkarza znalazł swoje tragiczne potwierdzenie. Klub Sport Marítimo La Guaira, w którym gra Trejo, w niedzielę oficjalnie potwierdził druzgocącą wiadomość. W mediach społecznościowych opublikowano poruszający wpis ze zdjęciem rodziny.

- Głęboko opłakujemy nieodwracalną stratę rodziny naszego Lucasa Trejo. Lucas, nie jesteś sam. Twoja rodzina z Marítimo La Guaira jest z Tobą - napisano w oświadczeniu.

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Trzęsienie ziemi w Wenezueli, które według amerykańskich sejsmologów było rzadkim "dubletem" (dwa wstrząsy w odstępie 39 sekund), pochłonęło ponad 1400 ofiar, a tysiące osób wciąż uznaje się za zaginione. Tragedia dotknęła również innych sportowców. Wśród ofiar znaleźli się m.in. utalentowany 18-letni piłkarz Yimvert Berroteran oraz młodzi zawodnicy Víctor Palacios i Razan Sijaa.

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