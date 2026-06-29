Robert Lewandowski ma nowy klub! Niemcy przekazali nowe informacje, wiadomo kiedy ma zadebiutować

Saga transferowa Roberta Lewandowskiego dobiegła końca, a niemieckie media potwierdzają jego przejście do amerykańskiego klubu Chicago Fire.

Kapitan reprezentacji Polski ma podpisać lukratywny, dwuletni kontrakt, który uczyni go jednym z najlepiej opłacanych graczy w MLS.

Odkryj, kiedy Lewandowski może zadebiutować w nowej lidze i jakie wyzwania czekają go w amerykańskiej przygodzie!

Lewandowski w Chicago Fire. Znamy szczegóły umowy

Niemiecka agencja DPA informuje, że transfer Roberta Lewandowskiego do amerykańskiego klubu Chicago Fire jest już przesądzony, a obie strony miały uzgodnić warunki dwuletniej umowy. Podpisanie dokumentów ma być kwestią najbliższych 24 godzin. Informacje te potwierdzają także Sky oraz "The Athletic", dodając, że Polak wkrótce przejdzie testy medyczne. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Lewandowski mógłby zadebiutować w nowych barwach już 16 lipca w meczu przeciwko Vancouver Whitecaps.

- Lewandowski podpisze kontrakt z Chicago Fire na dwa lata z opcją przedłużenia o kolejny rok - twierdzi z kolei włoski dziennikarz Fabrizio Romano, który jako pierwszy podał tę wiadomość. Według jego informacji, umowa zapewni polskiemu napastnikowi zarobki na poziomie około 20 milionów dolarów rocznie. To uczyniłoby go drugim najlepiej opłacanym piłkarzem w całej lidze MLS, zaraz po Lionelu Messim.

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Przypomnijmy, 37-letni napastnik już 16 maja ogłosił swoje odejście z FC Barcelona, w której grał od 2022 roku. W tym czasie zdobył z klubem trzykrotnie mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla oraz trzykrotnie Superpuchar Hiszpanii, strzelając 120 bramek w 193 meczach.

Polskie ślady i wielkie gwiazdy. Co czeka Lewandowskiego w USA?

Transfer Lewandowskiego wpisuje się w rosnący trend przenosin wielkich gwiazd europejskiej piłki do Stanów Zjednoczonych, zapoczątkowany przez Lionela Messiego w 2023 roku. W MLS występują już m.in. byli koledzy Polaka z boisk Bundesligi – Marco Reus i Thomas Mueller, a także Antoine Griezmann, Hugo Lloris czy Son Heung-min.

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Dla Chicago Fire sprowadzenie Lewandowskiego to nie tylko ruch marketingowy, ale i nawiązanie do najlepszych lat w historii klubu. W 1998 roku, w swoim debiutanckim sezonie w MLS, "Strażacy" zdobyli swoje jedyne mistrzostwo, a o sile zespołu stanowili wówczas Polacy: Piotr Nowak, Jerzy Podbrożny i Roman Kosecki. Nowak, który asystował przy obu bramkach w zwycięskim finale, został później pierwszym członkiem klubowej "Galerii Sław". W Chicago grał także inny wielki piłkarz znany z boisk Bayernu Monachium – mistrz świata z 2014 roku, Bastian Schweinsteiger.

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Lewandowski powinien wybrać Chicago Fire

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