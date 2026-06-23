Oficjalnie: terminarz reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Tam zagrają jesienią piłkarze Jana Urbana

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-06-23 18:56

Reprezentacja Polski poznała już szczegóły dotyczące pierwszych meczów w nowej edycji Ligi Narodów. Zarząd PZPN podczas wtorkowego posiedzenia zdecydował, że spotkania z Bośnią i Hercegowiną oraz Rumunią zostaną rozegrane na PGE Narodowym w Warszawie.

Drużyna reprezentacji Polski w piłce nożnej pozuje do zdjęcia na boisku w białych koszulkach z godłem i czerwonych spodenkach przed meczem Ligi Narodów. W pierwszym rzędzie widoczny Robert Lewandowski z kapitańską opaską, trzymający proporzec PZPN. Dowiedz się więcej o terminarzu na naszym portalu.
Autor: Maciej Kulczyński/ PAP

Już wcześniej sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski zapowiadał, że kadra prowadzona przez Jana Urbana rozpocznie zmagania w dywizji B właśnie w stolicy. Niewykluczone, że trzeci domowy mecz – listopadowe starcie ze Szwecją – odbędzie się we Wrocławiu.

Oba warszawskie spotkania rozpoczną się o godzinie 20:45. Jesienią Biało-Czerwoni rozegrają łącznie sześć meczów grupowych, po trzy u siebie i na wyjeździe.

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Dla Polski będzie to pierwszy występ w dywizji B Ligi Narodów. Jesienią 2024 roku, jeszcze pod wodzą Michała Probierza, kadra zajęła ostatnie miejsce w grupie z Portugalią, Chorwacją i Szkocją, co oznaczało spadek z elity rozgrywek. To porażka z tymi ostatnimi, w dramatycznych okolicznościach, na Narodowym ostatecznie pogrzebała nasza szanse na pozostanie w elicie (w sumie dość nowych) rozgrywek UEFA.

Nowością w tegorocznej edycji będzie wydłużone okno reprezentacyjne na przełomie września i października. W ciągu niespełna dwóch tygodni drużyny rozegrają aż cztery kolejki fazy grupowej.

Mecz Polska-Nigeria
Galeria zdjęć 51
  • 25 września (czwartek), godz. 20:45
  • Polska – Bośnia i Hercegowina
  • Miejsce: Warszawa, PGE Narodowy
  • 28 września (niedziela)
  • Szwecja – Polska
  • Miejsce: Szwecja
  • 2 października (czwartek), godz. 20:45
  • Polska – Rumunia
  • Miejsce: Warszawa, PGE Narodowy
  • 5 października (niedziela)
  • Bośnia i Hercegowina – Polska
  • Miejsce: Bośnia i Hercegowina
  • 14 listopada (piątek)
  • Rumunia – Polska
  • Miejsce: Rumunia
  • 17 listopada (poniedziałek)
  • Polska – Szwecja
  • Miejsce: Polska (prawdopodobnie Wrocław)
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