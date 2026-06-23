Oficjalnie: terminarz reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Tam zagrają jesienią piłkarze Jana Urbana

Już wcześniej sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski zapowiadał, że kadra prowadzona przez Jana Urbana rozpocznie zmagania w dywizji B właśnie w stolicy. Niewykluczone, że trzeci domowy mecz – listopadowe starcie ze Szwecją – odbędzie się we Wrocławiu.
Oba warszawskie spotkania rozpoczną się o godzinie 20:45. Jesienią Biało-Czerwoni rozegrają łącznie sześć meczów grupowych, po trzy u siebie i na wyjeździe.
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Dla Polski będzie to pierwszy występ w dywizji B Ligi Narodów. Jesienią 2024 roku, jeszcze pod wodzą Michała Probierza, kadra zajęła ostatnie miejsce w grupie z Portugalią, Chorwacją i Szkocją, co oznaczało spadek z elity rozgrywek. To porażka z tymi ostatnimi, w dramatycznych okolicznościach, na Narodowym ostatecznie pogrzebała nasza szanse na pozostanie w elicie (w sumie dość nowych) rozgrywek UEFA.
Nowością w tegorocznej edycji będzie wydłużone okno reprezentacyjne na przełomie września i października. W ciągu niespełna dwóch tygodni drużyny rozegrają aż cztery kolejki fazy grupowej.
- 25 września (czwartek), godz. 20:45
- Polska – Bośnia i Hercegowina
- Miejsce: Warszawa, PGE Narodowy
- 28 września (niedziela)
- Szwecja – Polska
- Miejsce: Szwecja
- 2 października (czwartek), godz. 20:45
- Polska – Rumunia
- Miejsce: Warszawa, PGE Narodowy
- 5 października (niedziela)
- Bośnia i Hercegowina – Polska
- Miejsce: Bośnia i Hercegowina
- 14 listopada (piątek)
- Rumunia – Polska
- Miejsce: Rumunia
- 17 listopada (poniedziałek)
- Polska – Szwecja
- Miejsce: Polska (prawdopodobnie Wrocław)