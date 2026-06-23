Oficjalnie: terminarz reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Tam zagrają jesienią piłkarze Jana Urbana

Już wcześniej sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski zapowiadał, że kadra prowadzona przez Jana Urbana rozpocznie zmagania w dywizji B właśnie w stolicy. Niewykluczone, że trzeci domowy mecz – listopadowe starcie ze Szwecją – odbędzie się we Wrocławiu.

Oba warszawskie spotkania rozpoczną się o godzinie 20:45. Jesienią Biało-Czerwoni rozegrają łącznie sześć meczów grupowych, po trzy u siebie i na wyjeździe.

ZOBACZ TEŻ: Klamka zapadła! Wiadomo, co dalej z Szymonem Marciniakiem na mundialu

Dla Polski będzie to pierwszy występ w dywizji B Ligi Narodów. Jesienią 2024 roku, jeszcze pod wodzą Michała Probierza, kadra zajęła ostatnie miejsce w grupie z Portugalią, Chorwacją i Szkocją, co oznaczało spadek z elity rozgrywek. To porażka z tymi ostatnimi, w dramatycznych okolicznościach, na Narodowym ostatecznie pogrzebała nasza szanse na pozostanie w elicie (w sumie dość nowych) rozgrywek UEFA.

Nowością w tegorocznej edycji będzie wydłużone okno reprezentacyjne na przełomie września i października. W ciągu niespełna dwóch tygodni drużyny rozegrają aż cztery kolejki fazy grupowej.

51

25 września (czwartek), godz. 20:45

Polska – Bośnia i Hercegowina

Miejsce: Warszawa, PGE Narodowy

28 września (niedziela)

Szwecja – Polska

Miejsce: Szwecja

2 października (czwartek), godz. 20:45

Polska – Rumunia

Miejsce: Warszawa, PGE Narodowy

5 października (niedziela)

Bośnia i Hercegowina – Polska

Miejsce: Bośnia i Hercegowina

14 listopada (piątek)

Rumunia – Polska

Miejsce: Rumunia