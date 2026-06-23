Klamka zapadła! Wiadomo, co dalej z Szymonem Marciniakiem na mundialu

Szymon Marciniak na mundialach

Szymon Marciniak podczas poprzednich mistrzostw świata (rozgrywanych w 2022 roku w Katarze) sędziował trzy mecze, w tym ten najważniejszy, czyli finał mundialu, w którym Argentyna po rzutach karnych pokonała Francję. Oprócz tego Polak był arbitrem w spotkaniach Francja - Dania (faza grupowa) i Argentyna - Australia (1/8 finału). Cztery lata wcześniej - na MŚ 2018 rozgrywanych w Rosji - Szymon Marciniak sędziował dwa mecze w fazie grupowej (Argentyna - Islandia i Niemcy - Szwecja). Trwający mundial jest trzecim w karierze polskiego arbitra. Raczej mało prawdopodobne jest to, że Marciniak ponownie dostanie do sędziowania finał MŚ, ale liczymy na to, że zobaczymy go w jakimś innym ważnym spotkaniu fazy pucharowej.

Wielka burza z Szymonem Marciniakiem! FIFA zareagowała. I koniec kropka

MŚ 2026: Szymon Marciniak sędzią meczu Egipt - Iran

Do tej pory na mundialu 2026 Szymon Marciniak był arbitrem w jednym meczu (Argentyna - Algieria). Pewne kontrowersje wywołała jego decyzja o braku jakiejkolwiek kartki dla Leo Messiego za faul na Aissie Mandim. Argentyńczyk nadepnął na łydkę rywala, ale Polak doszedł do wniosku, że wyciąganie kartonika nie jest potrzebne. Najwyraźniej FIFA uznała, że w tym wypadku Marciniak nie popełnił rażącego błędu, bo został on wyznaczony do sędziowania kolejnego spotkania. Klamka zapadła i FIFA zdecydowała, że polski arbiter poprowadzi mecz trzeciej kolejki grupy G pomiędzy Egiptem a Iranem. Spotkanie to odbędzie się na Lumen Field w Seattle w nocy z piątku na sobotę o godz. 5.00 (czasu polskiego). Faworytem tego starcia będą "Faraonowie", którzy w dwóch kolejkach zgromadzili cztery punkty (zremisowali z Belgią i wygrali z Nową Zelandią). Iran z kolei zanotował dwa remisy (z wyżej wymienionymi reprezentacjami). Sprawa awansu do 1/16 finału MŚ w tej grupie pozostaje otwarta.

Galeria: Szymon Marciniak z żoną

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