Kanada - Katar (19.06.2026): wynik, składy, statystyki. Wszystko, co musisz wiedzieć

Redakcja Super Sport
2026-06-19 1:40

Kanada i Katar rywalizują właśnie na stadionie BC Place w Vancouver w ramach drugiej kolejki fazy grupowej na Mundialu 2026. Obie reprezentacje walczą o cenne punkty, które mogą zapewnić im awans do kolejnego etapu turnieju. Jeśli interesuje was aktualny wynik lub to, kto dostaje żółte kartki, sprawdźcie statystyki meczu wyświetlane poniżej. Znajdziecie tam również składy, w jakich obie drużyny wybiegły dzisiaj na boisko.

Puchar Świata FIFA na tle powiewających flag Kanady i Kataru, symbolizujący rywalizację tych drużyn na Mundialu 2026. Szczegółowe informacje o meczu i statystyki przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Canada-Qatar (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Kanada - Katar

  • Kanada [5:0] Katar

Kanada - Katar - STATYSTYKI

StatystykaKanadaKatar
Bramki50
Kto strzelił

C. Larin (16')

J. David (29')

J. David (45+3')

N. Saliba (64')

M. Al Mannai (75')

-
Liczba kartek13
Kartki żółte

D. Cornelius (9')

A. Fathi (62')

Kartki czerwone-

H. Al Amin (33')

A. O. Madibo (53')

Zmiany

D. Cornelius (46')

I. Kone (57')

L. De Fougerolles (71')

A. Ahmed (71')

Y. Abdurisag (40')

Edmilson Junior (46')

J. Gaber (46')

A. Afif (59')

Strzały celne90
Strzały niecelne31
Wszystkie strzały192
Strzały zablokowane71
Strzały z pola karnego151
Strzały spoza pola karnego41
Faule49
Rzuty rożne101
Spalone10
Posiadanie piłki75%25%
Interwencje bramkarza04
Wszystkie podania403143
Celne podania36297
Skuteczność podań90%68%
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Kanada - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Kanada:

  • Maxime Crépeau (bramkarz)
  • Alistair Johnston (obrońca)
  • Luc De Fougerolles (obrońca)
  • Derek Cornelius (obrońca)
  • Richie Laryea (obrońca)
  • Tajon Buchanan (pomocnik)
  • Stephen Eustaquio (pomocnik)
  • Ismael Koné (pomocnik)
  • Ali Ahmed (pomocnik)
  • Jonathan David (napastnik)
  • Cyle Larin (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Dayne St. Clair (bramkarz)
  • Owen Goodman (bramkarz)
  • Joel Waterman (obrońca)
  • Alphonso Davies (obrońca)
  • Moise Bombito (obrońca)
  • Niko Sigur (pomocnik)
  • Mathieu Choinière (pomocnik)
  • Liam Millar (napastnik)
  • Jacob Shaffelburg (napastnik)
  • Jonathan Osorio (pomocnik)
  • Nathan-Dylan Saliba (pomocnik)
  • Tani Oluwaseyi (napastnik)
  • Promise David (napastnik)
  • Jayden Nelson (napastnik)

Katar - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Katar:

  • Mahmud Abunada (bramkarz)
  • Ayoub Al Oui (obrońca)
  • Pedro Miguel (obrońca)
  • Boualem Khoukhi (obrońca)
  • Homam Al-Amin (obrońca)
  • Jassem Gaber Abdulsallam (pomocnik)
  • Assim Madibo (pomocnik)
  • Issa Laye (pomocnik)
  • Edmilson Junior (napastnik)
  • Yusuf Abdurisag (napastnik)
  • Akram Afif (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Salah Zakaria (bramkarz)
  • Meshaal Barsham (bramkarz)
  • Lucas Mendes (obrońca)
  • Sultan Al-Brake (obrońca)
  • Al-Hashmi Al-Hussain (obrońca)
  • Abdelaziz Hatem (pomocnik)
  • Karim Boudiaf (pomocnik)
  • Ahmed Al-Ganehi (napastnik)
  • Ahmed Fathi (pomocnik)
  • Almoez Ali (napastnik)
  • Mohamed Naceur Almanai (pomocnik)
  • Ahmed Alaaeldin (napastnik)
  • Mohammed Muntari (napastnik)
  • Hassan Al Haydos (napastnik)
  • Tahsin Mohammed Jamshid (napastnik)
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