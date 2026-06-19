Wynik meczu Kanada - Katar
- Kanada [5:0] Katar
Kanada - Katar - STATYSTYKI
|Statystyka
|Kanada
|Katar
|Bramki
|5
|0
|Kto strzelił
C. Larin (16')
J. David (29')
J. David (45+3')
N. Saliba (64')
M. Al Mannai (75')
|-
|Liczba kartek
|1
|3
|Kartki żółte
D. Cornelius (9')
A. Fathi (62')
|Kartki czerwone
|-
H. Al Amin (33')
A. O. Madibo (53')
|Zmiany
D. Cornelius (46')
I. Kone (57')
L. De Fougerolles (71')
A. Ahmed (71')
Y. Abdurisag (40')
Edmilson Junior (46')
J. Gaber (46')
A. Afif (59')
|Strzały celne
|9
|0
|Strzały niecelne
|3
|1
|Wszystkie strzały
|19
|2
|Strzały zablokowane
|7
|1
|Strzały z pola karnego
|15
|1
|Strzały spoza pola karnego
|4
|1
|Faule
|4
|9
|Rzuty rożne
|10
|1
|Spalone
|1
|0
|Posiadanie piłki
|75%
|25%
|Interwencje bramkarza
|0
|4
|Wszystkie podania
|403
|143
|Celne podania
|362
|97
|Skuteczność podań
|90%
|68%
Kanada - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Kanada:
- Maxime Crépeau (bramkarz)
- Alistair Johnston (obrońca)
- Luc De Fougerolles (obrońca)
- Derek Cornelius (obrońca)
- Richie Laryea (obrońca)
- Tajon Buchanan (pomocnik)
- Stephen Eustaquio (pomocnik)
- Ismael Koné (pomocnik)
- Ali Ahmed (pomocnik)
- Jonathan David (napastnik)
- Cyle Larin (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Dayne St. Clair (bramkarz)
- Owen Goodman (bramkarz)
- Joel Waterman (obrońca)
- Alphonso Davies (obrońca)
- Moise Bombito (obrońca)
- Niko Sigur (pomocnik)
- Mathieu Choinière (pomocnik)
- Liam Millar (napastnik)
- Jacob Shaffelburg (napastnik)
- Jonathan Osorio (pomocnik)
- Nathan-Dylan Saliba (pomocnik)
- Tani Oluwaseyi (napastnik)
- Promise David (napastnik)
- Jayden Nelson (napastnik)
Katar - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Katar:
- Mahmud Abunada (bramkarz)
- Ayoub Al Oui (obrońca)
- Pedro Miguel (obrońca)
- Boualem Khoukhi (obrońca)
- Homam Al-Amin (obrońca)
- Jassem Gaber Abdulsallam (pomocnik)
- Assim Madibo (pomocnik)
- Issa Laye (pomocnik)
- Edmilson Junior (napastnik)
- Yusuf Abdurisag (napastnik)
- Akram Afif (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Salah Zakaria (bramkarz)
- Meshaal Barsham (bramkarz)
- Lucas Mendes (obrońca)
- Sultan Al-Brake (obrońca)
- Al-Hashmi Al-Hussain (obrońca)
- Abdelaziz Hatem (pomocnik)
- Karim Boudiaf (pomocnik)
- Ahmed Al-Ganehi (napastnik)
- Ahmed Fathi (pomocnik)
- Almoez Ali (napastnik)
- Mohamed Naceur Almanai (pomocnik)
- Ahmed Alaaeldin (napastnik)
- Mohammed Muntari (napastnik)
- Hassan Al Haydos (napastnik)
- Tahsin Mohammed Jamshid (napastnik)