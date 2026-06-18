Ale zawierucha z gwiazdorem na mundialu! Nie chcieli go wpuścić do kraju, a tu nagły zwrot

Napastnik reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej Elye Wahi początkowo nie otrzymał zgody na wjazd do Kanady.

Tam - w Toronto - w sobotę (20 czerwca) jego reprezentacja rozegra mecz mistrzostw świata z Niemcami.

Piłkarz oskarżony o ustawianie meczów ostatecznie będzie mógł pojechać do Toronto - poinformowała agencja AFP, powołując się na źródła zbliżone do 23-latka z WKS.

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Prawniczka Wahiego Marie Dose zapewniła, że zawodnik „nie podlega żadnym prawnym ograniczeniom”, ponieważ na tym etapie nie jest o nic oskarżony. Kanada miała celowo opóźnić decyzję o wydaniu wizy, aby zbadać okoliczności tej sprawy, ale ostatecznie wydała zgodę na wjazd - donosi AFP.

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Wcześniej w czwartkowe południe Iworyjska Federacja Piłkarska (FIF) poinformowała, że Wahi, podejrzany o ustawianie meczów ligowych we Francji, nie będzie mógł pojechać z drużyną do Kanady. „Na tym etapie nie zostały uzyskane niezbędne zezwolenia administracyjne na wjazd na terytorium Kanady” - wyjaśniono.

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Wcześniej ten zawodnik spędził 55 minut na boisku w wygranym 1:0 meczu grupy E z Ekwadorem w Filadelfii. W środę Francuska Liga Piłkarska poinformowała, że na arenie międzynarodowej postawiono „niezwykle dużą liczbę zakładów” na to, że Wahi otrzyma żółtą kartkę w meczu Ligue 1 jego OGC Nice z Metz u siebie 17 maja. Spotkanie zakończyło się remisem 0:0, a Wahi rzeczywiście został w nim ukarany żółtą kartką.

FIF zapewniła, że nie została oficjalnie powiadomiona o „żadnych postępowaniach sądowych ani administracyjnych” dotyczących Wahiego. „W tym szczególnie delikatnym okresie FIF oferuje piłkarzowi pełne wsparcie i potwierdza swoje zaufanie do niego. Elye Wahi pozostaje ważnym członkiem reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej” - napisano w oświadczeniu.

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Spotkanie WKS z Niemcami zaplanowano na godzinę 22 czasu polskiego w sobotę, 20 czerwca.

Ivory Coast striker Elye Wahi will be allowed into Canada for his country’s second World Cup game, having previously been denied entry.The Athletic exclusively revealed on Wednesday that Wahi had been arrested on suspicion of fixing offences less than two weeks before the World… pic.twitter.com/FjuAnF6b8h— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 18, 2026