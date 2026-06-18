Ale zawierucha z gwiazdorem na mundialu! Nie chcieli go wpuścić do kraju, a tu nagły zwrot

- Napastnik reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej Elye Wahi początkowo nie otrzymał zgody na wjazd do Kanady.
- Tam - w Toronto - w sobotę (20 czerwca) jego reprezentacja rozegra mecz mistrzostw świata z Niemcami.
- Piłkarz oskarżony o ustawianie meczów ostatecznie będzie mógł pojechać do Toronto - poinformowała agencja AFP, powołując się na źródła zbliżone do 23-latka z WKS.
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Prawniczka Wahiego Marie Dose zapewniła, że zawodnik „nie podlega żadnym prawnym ograniczeniom”, ponieważ na tym etapie nie jest o nic oskarżony. Kanada miała celowo opóźnić decyzję o wydaniu wizy, aby zbadać okoliczności tej sprawy, ale ostatecznie wydała zgodę na wjazd - donosi AFP.
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Wcześniej w czwartkowe południe Iworyjska Federacja Piłkarska (FIF) poinformowała, że Wahi, podejrzany o ustawianie meczów ligowych we Francji, nie będzie mógł pojechać z drużyną do Kanady. „Na tym etapie nie zostały uzyskane niezbędne zezwolenia administracyjne na wjazd na terytorium Kanady” - wyjaśniono.
Wcześniej ten zawodnik spędził 55 minut na boisku w wygranym 1:0 meczu grupy E z Ekwadorem w Filadelfii. W środę Francuska Liga Piłkarska poinformowała, że na arenie międzynarodowej postawiono „niezwykle dużą liczbę zakładów” na to, że Wahi otrzyma żółtą kartkę w meczu Ligue 1 jego OGC Nice z Metz u siebie 17 maja. Spotkanie zakończyło się remisem 0:0, a Wahi rzeczywiście został w nim ukarany żółtą kartką.
FIF zapewniła, że nie została oficjalnie powiadomiona o „żadnych postępowaniach sądowych ani administracyjnych” dotyczących Wahiego. „W tym szczególnie delikatnym okresie FIF oferuje piłkarzowi pełne wsparcie i potwierdza swoje zaufanie do niego. Elye Wahi pozostaje ważnym członkiem reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej” - napisano w oświadczeniu.
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Spotkanie WKS z Niemcami zaplanowano na godzinę 22 czasu polskiego w sobotę, 20 czerwca.