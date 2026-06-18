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Wynik meczu Szwajcaria - Bośnia i Hercegowina
- Szwajcaria [4:1] Bośnia i Hercegowina
Szwajcaria - Bośnia i Hercegowina - STATYSTYKI
|Statystyka
|Szwajcaria
|Bośnia i Hercegowina
|Bramki
|4
|1
|Kto strzelił
J. Manzambi (74')
R. Vargas (84')
J. Manzambi (90')
G. Xhaka (90+7')
E. Mahmic (90+3')
|Liczba kartek
|1
|3
|Kartki żółte
N. Elvedi (65')
A. Dedic (59')
E. Dzeko (61')
|Kartki czerwone
|-
T. Muharemovic (80')
|Zmiany
D. Ndoye (71')
F. Rieder (71')
M. Aebischer (71')
S. Widmer (86')
B. Embolo (89')
B. Tahirovic (63')
E. Dzeko (64')
E. Demirovic (86')
I. Sunjic (86')
K. Alajbegovic (90+1')
|Strzały celne
|6
|3
|Strzały niecelne
|3
|1
|Wszystkie strzały
|12
|5
|Strzały zablokowane
|3
|1
|Strzały z pola karnego
|8
|3
|Strzały spoza pola karnego
|4
|2
|Faule
|7
|16
|Rzuty rożne
|7
|3
|Spalone
|3
|1
|Posiadanie piłki
|62%
|38%
|Interwencje bramkarza
|2
|3
|Wszystkie podania
|581
|353
|Celne podania
|512
|285
|Skuteczność podań
|88%
|81%
Szwajcaria - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Szwajcaria:
- Gregor Kobel (bramkarz)
- Silvan Widmer (obrońca)
- Nico Elvedi (obrońca)
- Manuel Akanji (obrońca)
- Ricardo Rodríguez (obrońca)
- Michel Aebischer (pomocnik)
- Granit Xhaka (pomocnik)
- Remo Freuler (pomocnik)
- Fabian Rieder (napastnik)
- Breel Embolo (napastnik)
- Dan Ndoye (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Yvon Mvogo (bramkarz)
- Marvin Keller (bramkarz)
- Eray Cömert (obrońca)
- Aurèle Amenda (obrońca)
- Luca Jaquez (obrońca)
- Denis Zakaria (pomocnik)
- Johan Manzambi (pomocnik)
- Ardon Jashari (pomocnik)
- Djibril Sow (pomocnik)
- Christian Fassnacht (pomocnik)
- Rubén Vargas (pomocnik)
- Noah Okafor (napastnik)
- Zeki Amdouni (napastnik)
- Cédric Itten (napastnik)
Bośnia i Hercegowina - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Bośnia i Hercegowina:
- Nikola Vasilj (bramkarz)
- Amar Dedić (obrońca)
- Tarik Muharemović (obrońca)
- Nikola Katić (obrońca)
- Sead Kolašinac (obrońca)
- Amar Memić (pomocnik)
- Benjamin Tahirović (pomocnik)
- Ivan Šunjić (pomocnik)
- Kerim Alajbegović (pomocnik)
- Ermedin Demirović (napastnik)
- Edin Džeko (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Martin Zlomislić (bramkarz)
- Mladen Jurkas (bramkarz)
- Arjan Malić (obrońca)
- Dennis Hadžikadunić (obrońca)
- Nihad Mujakić (obrońca)
- Stjepan Radeljić (obrońca)
- Amir Hadžiahmetović (pomocnik)
- Armin Gigović (pomocnik)
- Dženis Burnić (pomocnik)
- Ermin Mahmic (pomocnik)
- Ivan Bašić (pomocnik)
- Esmir Bajraktarević (napastnik)
- Haris Tabaković (napastnik)
- Jovo Lukić (napastnik)
- Samed Baždar (napastnik)