Szwajcaria - Bośnia i Hercegowina (18.06.2026): wynik na żywo. Sprawdź statystyki i składy drużyn

Mecz Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina na Mundialu 2026 to spotkanie drugiej kolejki fazy grupowej rozegrane na SoFi Stadium w Inglewood. Zespoły zmierzyły się 18 czerwca, walcząc o punkty w turniejowej tabeli. Jaki padł wynik, kto strzelił bramki i jak wyglądały składy obu reprezentacji? Statystyki meczu pozwalają sprawdzić, co działo się na boisku w trakcie tej rywalizacji.

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Switzerland-Bosnia & Herzegovina (Mecz Mundial 2026)