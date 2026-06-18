Szwajcaria - Bośnia i Hercegowina (18.06.2026): wynik na żywo. Sprawdź statystyki i składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-18 23:05

Mecz Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina na Mundialu 2026 to spotkanie drugiej kolejki fazy grupowej rozegrane na SoFi Stadium w Inglewood. Zespoły zmierzyły się 18 czerwca, walcząc o punkty w turniejowej tabeli. Jaki padł wynik, kto strzelił bramki i jak wyglądały składy obu reprezentacji? Statystyki meczu pozwalają sprawdzić, co działo się na boisku w trakcie tej rywalizacji.

Złoty Puchar Świata FIFA na tle powiewających flag Szwajcarii i Bośni i Hercegowiny na stadionie piłkarskim, symbolizujący mecz na Mundialu 2026. Szczegółowe statystyki z tego spotkania znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Switzerland-Bosnia & Herzegovina (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Szwajcaria - Bośnia i Hercegowina

  • Szwajcaria [4:1] Bośnia i Hercegowina

Szwajcaria - Bośnia i Hercegowina - STATYSTYKI

StatystykaSzwajcariaBośnia i Hercegowina
Bramki41
Kto strzelił

J. Manzambi (74')

R. Vargas (84')

J. Manzambi (90')

G. Xhaka (90+7')

E. Mahmic (90+3')

Liczba kartek13
Kartki żółte

N. Elvedi (65')

A. Dedic (59')

E. Dzeko (61')

Kartki czerwone-

T. Muharemovic (80')

Zmiany

D. Ndoye (71')

F. Rieder (71')

M. Aebischer (71')

S. Widmer (86')

B. Embolo (89')

B. Tahirovic (63')

E. Dzeko (64')

E. Demirovic (86')

I. Sunjic (86')

K. Alajbegovic (90+1')

Strzały celne63
Strzały niecelne31
Wszystkie strzały125
Strzały zablokowane31
Strzały z pola karnego83
Strzały spoza pola karnego42
Faule716
Rzuty rożne73
Spalone31
Posiadanie piłki62%38%
Interwencje bramkarza23
Wszystkie podania581353
Celne podania512285
Skuteczność podań88%81%
Oskar PIETUSZEWSKI Zdaje Mature short

Szwajcaria - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Szwajcaria:

  • Gregor Kobel (bramkarz)
  • Silvan Widmer (obrońca)
  • Nico Elvedi (obrońca)
  • Manuel Akanji (obrońca)
  • Ricardo Rodríguez (obrońca)
  • Michel Aebischer (pomocnik)
  • Granit Xhaka (pomocnik)
  • Remo Freuler (pomocnik)
  • Fabian Rieder (napastnik)
  • Breel Embolo (napastnik)
  • Dan Ndoye (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Yvon Mvogo (bramkarz)
  • Marvin Keller (bramkarz)
  • Eray Cömert (obrońca)
  • Aurèle Amenda (obrońca)
  • Luca Jaquez (obrońca)
  • Denis Zakaria (pomocnik)
  • Johan Manzambi (pomocnik)
  • Ardon Jashari (pomocnik)
  • Djibril Sow (pomocnik)
  • Christian Fassnacht (pomocnik)
  • Rubén Vargas (pomocnik)
  • Noah Okafor (napastnik)
  • Zeki Amdouni (napastnik)
  • Cédric Itten (napastnik)

Bośnia i Hercegowina - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Bośnia i Hercegowina:

  • Nikola Vasilj (bramkarz)
  • Amar Dedić (obrońca)
  • Tarik Muharemović (obrońca)
  • Nikola Katić (obrońca)
  • Sead Kolašinac (obrońca)
  • Amar Memić (pomocnik)
  • Benjamin Tahirović (pomocnik)
  • Ivan Šunjić (pomocnik)
  • Kerim Alajbegović (pomocnik)
  • Ermedin Demirović (napastnik)
  • Edin Džeko (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Martin Zlomislić (bramkarz)
  • Mladen Jurkas (bramkarz)
  • Arjan Malić (obrońca)
  • Dennis Hadžikadunić (obrońca)
  • Nihad Mujakić (obrońca)
  • Stjepan Radeljić (obrońca)
  • Amir Hadžiahmetović (pomocnik)
  • Armin Gigović (pomocnik)
  • Dženis Burnić (pomocnik)
  • Ermin Mahmic (pomocnik)
  • Ivan Bašić (pomocnik)
  • Esmir Bajraktarević (napastnik)
  • Haris Tabaković (napastnik)
  • Jovo Lukić (napastnik)
  • Samed Baždar (napastnik)
Robert Lewandowski zarobki
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