Lisandro Martinez - wiek, wzrost, kariera i statystyki w liczbach

Redakcja Super Sport
2026-06-11 15:48

Lisandro Martinez zaczynał dorosłą karierę w argentyńskim klubie Newell's Old Boys, skąd przez Defensa y Justicia trafił do Europy, gdzie początkowo grał dla Ajaksu, a następnie przeniósł się do Manchesteru United. Z reprezentacją Argentyny w 2022 roku zdobył mistrzostwo świata, wcześniej triumfując również w rozgrywkach Copa America. W tym artykule zebraliśmy najważniejsze informacje o jego dotychczasowej drodze, zdobytych pucharach oraz szczegółowe statystyki z piłkarskich boisk.

Lisandro Martinez - życiorys i kariera

Lisandro Martinez zasłynął w piłkarskim świecie dzięki twardemu i bardzo zdecydowanemu stylowi gry, przez co zyskał przydomek Rzeźnik. Środkowy obrońca mierzy 175 centymetrów wzrostu, ale mimo tego świetnie radzi sobie w bezpośrednich starciach fizycznych z rywalami. Jego piłkarska droga rozpoczęła się w klubie Newell's Old Boys, z którego przeniósł się do drużyny Defensa y Justicia. W maju 2019 roku Argentyńczyk podpisał kontrakt z holenderskim Ajaxem, który zapłacił za niego 7 milionów euro. Przez trzy lata spędzone w Holandii zawodnik rozegrał 120 spotkań, zdobywając dwa mistrzostwa kraju, a za grę w sezonie 2021/2022 otrzymał nagrodę dla najlepszego piłkarza zespołu.

W lipcu 2022 roku obrońca przeszedł do Manchesteru United za kwotę w granicach 47 do 49 milionów funtów. Na angielskich boiskach szybko wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie, pomagając drużynie w zdobyciu Pucharu Ligi Angielskiej oraz Pucharu Anglii. Jego pobyt na Wyspach Brytyjskich mocno skomplikowały jednak poważne problemy zdrowotne. W kwietniu 2023 roku złamał kość śródstopia, z kolei 2 lutego 2025 roku zerwał więzadło krzyżowe, co za każdym razem na wiele miesięcy wykluczało go z gry. Dodatkowo w kwietniu 2026 roku zawodnik dostał czerwoną kartkę i zawieszenie na trzy mecze za pociągnięcie rywala za włosy.

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Lisandro Martinez - najważniejsze informacje

Obrońca przyszedł na świat 18 stycznia 1998 roku w argentyńskiej miejscowości Gualeguay. Swój kraj zaczął reprezentować w młodzieżowych kategoriach wiekowych, grając w kadrze do lat 20 oraz 23. W seniorskiej reprezentacji Argentyny zadebiutował 22 marca 2019 roku w towarzyskim meczu przeciwko Wenezueli. Z kadrą narodową zdobył mistrzostwo świata w 2022 roku, dokładając do tego dwa triumfy w turnieju Copa America oraz puchar Finalissima. Swojego pierwszego gola w narodowych barwach strzelił 4 lipca 2024 roku w ćwierćfinałowym spotkaniu przeciwko Ekwadorowi.

  • Imię i nazwisko: Lisandro Martinez
  • Data urodzenia: 18.01.1998
  • Miejsce urodzenia: Gualeguay, Argentyna
  • Narodowość: Argentyna
  • Pierwszy klub: Newell's Old Boys
  • Aktualny klub: Manchester United
  • Pozycja na boisku: Środkowy obrońca
  • Wzrost: 175 cm

Lisandro Martinez - kariera w liczbach

Statystyki argentyńskiego defensora pokazują jego duże znaczenie w zespołach, w których występował na przestrzeni lat. Do początku 2026 roku zawodnik zaliczył łącznie niemal 300 oficjalnych występów w piłce klubowej. Zdobył w nich kilkanaście bramek, co jest bardzo solidnym wynikiem jak na piłkarza grającego głównie w formacji obronnej. W narodowych barwach przekroczył barierę 25 rozegranych meczów, stając się ważną częścią drużyny odnoszącej historyczne sukcesy. Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie klubowych i reprezentacyjnych występów zawodnika z podziałem na poszczególne lata gry:

Sezon Klub/Reprezentacja Mecze Gole
24 Argentyna 10 1
23 Argentyna 1 0
22 Argentyna 11 0
21 Argentyna 3 0
19 Argentyna 1 0
25/26 Manchester United 19 0
24/25 Manchester United 32 2
23/24 Manchester United 14 0
22/23 Manchester United 45 1
21/22 Ajax 37 1
20/21 Ajax 42 3
19/20 Ajax 41 2
18/19 Defensa y Justicia 34 2
17/18 Defensa y Justicia 24 1
17/18 Newell's Old Boys 0 0
16/17 Newell's Old Boys 1 0
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