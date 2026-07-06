Meksyk - Anglia (06.07.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-07-06 4:07

Meksyk i Anglia rywalizują właśnie na Estadio Azteca w meczu 1/8 finału Mundialu 2026. Starcie w fazie pucharowej mistrzostw świata rozstrzygnie, która z tych reprezentacji wywalczy awans do kolejnej rundy turnieju. Aktualne statystyki dają wgląd w to, jak obie drużyny radzą sobie w ataku i kto częściej utrzymuje się przy piłce w tym spotkaniu. Sprawdźcie statystyki meczu Meksyk - Anglia, które znajdziecie poniżej.

Złoty Puchar Świata obok flag Meksyku i Anglii na murawie stadionu. O meczu Mundialu 2026 przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Mexico-England (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Meksyk - Anglia

  • Meksyk [1:2] Anglia

Meksyk - Anglia - STATYSTYKI

StatystykaMeksykAnglia
Bramki12
Kto strzelił

J. Quinones (42')

J. Bellingham (36')

J. Bellingham (38')

Liczba kartek01
Kartki żółte-

D. Rice (1')

Kartki czerwone--
Zmiany--
Strzały celne33
Strzały niecelne20
Wszystkie strzały73
Strzały zablokowane20
Strzały z pola karnego53
Strzały spoza pola karnego20
Faule73
Rzuty rożne22
Spalone00
Posiadanie piłki61%39%
Interwencje bramkarza12
Wszystkie podania230148
Celne podania211126
Skuteczność podań92%85%
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Meksyk - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Meksyk:

  • Raúl Rangel (bramkarz)
  • Jorge Sánchez (obrońca)
  • César Montes (obrońca)
  • Johan Vásquez (obrońca)
  • Jesús Gallardo (obrońca)
  • Gilberto Mora (pomocnik)
  • Erik Lira (pomocnik)
  • Luis Romo (pomocnik)
  • Roberto Alvarado (napastnik)
  • Raúl Jiménez (napastnik)
  • Julián Quiñones (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Carlos Acevedo (bramkarz)
  • Guillermo Ochoa (bramkarz)
  • Israel Reyes (obrońca)
  • Mateo Chávez (obrońca)
  • Edson Álvarez (pomocnik)
  • Álvaro Fidalgo (pomocnik)
  • Orbelín Pineda (pomocnik)
  • Obed Vargas (pomocnik)
  • Luis Chávez (pomocnik)
  • Brian Gutiérrez (pomocnik)
  • Alexis Vega (napastnik)
  • César Huerta (pomocnik)
  • Santiago Giménez (napastnik)
  • Armando González (napastnik)
  • Guillermo Martínez (napastnik)

Anglia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Anglia:

  • Jordan Pickford (bramkarz)
  • Jarell Quansah (obrońca)
  • Ezri Konsa (obrońca)
  • Marc Guéhi (obrońca)
  • Nico O'Reilly (obrońca)
  • Elliot Anderson (pomocnik)
  • Declan Rice (pomocnik)
  • Bukayo Saka (pomocnik)
  • Jude Bellingham (pomocnik)
  • Anthony Gordon (pomocnik)
  • Harry Kane (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Dean Henderson (bramkarz)
  • James Trafford (bramkarz)
  • John Stones (obrońca)
  • Trevoh Chalobah (obrońca)
  • Dan Burn (obrońca)
  • Reece James (obrońca)
  • Djed Spence (obrońca)
  • Jordan Henderson (pomocnik)
  • Kobbie Mainoo (pomocnik)
  • Morgan Rogers (pomocnik)
  • Eberechi Eze (pomocnik)
  • Marcus Rashford (napastnik)
  • Ollie Watkins (napastnik)
  • Noni Madueke (napastnik)
  • Ivan Toney (napastnik)
Piłkarze reprezentacji zjeżdżają się na zgrupowanie
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