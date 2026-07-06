Wynik meczu Meksyk - Anglia
- Meksyk [1:2] Anglia
Meksyk - Anglia - STATYSTYKI
|Statystyka
|Meksyk
|Anglia
|Bramki
|1
|2
|Kto strzelił
J. Quinones (42')
J. Bellingham (36')
J. Bellingham (38')
|Liczba kartek
|0
|1
|Kartki żółte
|-
D. Rice (1')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
|-
|-
|Strzały celne
|3
|3
|Strzały niecelne
|2
|0
|Wszystkie strzały
|7
|3
|Strzały zablokowane
|2
|0
|Strzały z pola karnego
|5
|3
|Strzały spoza pola karnego
|2
|0
|Faule
|7
|3
|Rzuty rożne
|2
|2
|Spalone
|0
|0
|Posiadanie piłki
|61%
|39%
|Interwencje bramkarza
|1
|2
|Wszystkie podania
|230
|148
|Celne podania
|211
|126
|Skuteczność podań
|92%
|85%
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Meksyk - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Meksyk:
- Raúl Rangel (bramkarz)
- Jorge Sánchez (obrońca)
- César Montes (obrońca)
- Johan Vásquez (obrońca)
- Jesús Gallardo (obrońca)
- Gilberto Mora (pomocnik)
- Erik Lira (pomocnik)
- Luis Romo (pomocnik)
- Roberto Alvarado (napastnik)
- Raúl Jiménez (napastnik)
- Julián Quiñones (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Carlos Acevedo (bramkarz)
- Guillermo Ochoa (bramkarz)
- Israel Reyes (obrońca)
- Mateo Chávez (obrońca)
- Edson Álvarez (pomocnik)
- Álvaro Fidalgo (pomocnik)
- Orbelín Pineda (pomocnik)
- Obed Vargas (pomocnik)
- Luis Chávez (pomocnik)
- Brian Gutiérrez (pomocnik)
- Alexis Vega (napastnik)
- César Huerta (pomocnik)
- Santiago Giménez (napastnik)
- Armando González (napastnik)
- Guillermo Martínez (napastnik)
Anglia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Anglia:
- Jordan Pickford (bramkarz)
- Jarell Quansah (obrońca)
- Ezri Konsa (obrońca)
- Marc Guéhi (obrońca)
- Nico O'Reilly (obrońca)
- Elliot Anderson (pomocnik)
- Declan Rice (pomocnik)
- Bukayo Saka (pomocnik)
- Jude Bellingham (pomocnik)
- Anthony Gordon (pomocnik)
- Harry Kane (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Dean Henderson (bramkarz)
- James Trafford (bramkarz)
- John Stones (obrońca)
- Trevoh Chalobah (obrońca)
- Dan Burn (obrońca)
- Reece James (obrońca)
- Djed Spence (obrońca)
- Jordan Henderson (pomocnik)
- Kobbie Mainoo (pomocnik)
- Morgan Rogers (pomocnik)
- Eberechi Eze (pomocnik)
- Marcus Rashford (napastnik)
- Ollie Watkins (napastnik)
- Noni Madueke (napastnik)
- Ivan Toney (napastnik)