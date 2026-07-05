Brazylia - Norwegia (05.07.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-07-05 23:27

Brazylia i Norwegia grają właśnie o awans do ćwierćfinału Mundialu 2026 na MetLife Stadium w East Rutherford. To spotkanie 1/8 finału budzi spore emocje, bo obie reprezentacje chcą pozostać w grze o trofeum mistrzostw świata. Jeśli chcecie sprawdzić, jak radzą sobie zawodnicy w trwającej rywalizacji, warto przejrzeć aktualne statystyki meczu Brazylia - Norwegia. Poniżej znajdziecie liczby, które pokazują przebieg tego starcia oraz zestawienie danych z boiska.

Złoty Puchar Świata obok powiewających flag Brazylii i Norwegii. O meczu Mundialu przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Brazil-Norway (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Brazylia - Norwegia

  • Brazylia [0:0] Norwegia

Brazylia - Norwegia - STATYSTYKI

StatystykaBrazyliaNorwegia
Bramki00
Kto strzelił

Bruno Guimaraes (14')

-
Liczba kartek00
Kartki żółte--
Kartki czerwone--
Zmiany

M. Cunha (58')

A. Sorloth (46')

A. Nusa (46')

J. Ryerson (63')

Strzały celne32
Strzały niecelne52
Wszystkie strzały115
Strzały zablokowane31
Strzały z pola karnego84
Strzały spoza pola karnego31
Faule53
Rzuty rożne33
Spalone11
Posiadanie piłki33%67%
Interwencje bramkarza23
Wszystkie podania231490
Celne podania198445
Skuteczność podań86%91%
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Brazylia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Brazylia:

  • Alisson (bramkarz)
  • Danilo (obrońca)
  • Marquinhos (obrońca)
  • Gabriel Magalhães (obrońca)
  • Douglas Santos (obrońca)
  • Rayan (pomocnik)
  • Bruno Guimarães (pomocnik)
  • Casemiro (pomocnik)
  • Gabriel Martinelli (pomocnik)
  • Matheus Cunha (napastnik)
  • Vinícius Júnior (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Weverton (bramkarz)
  • Ederson (bramkarz)
  • Alex Sandro (obrońca)
  • Bremer (obrońca)
  • Léo Pereira (obrońca)
  • Roger Ibañez (obrońca)
  • Éderson (pomocnik)
  • Fabinho (pomocnik)
  • Danilo Santos (pomocnik)
  • Raphinha (napastnik)
  • Luiz Henrique (napastnik)
  • Neymar (napastnik)
  • Endrick (napastnik)
  • Igor Thiago (napastnik)

Norwegia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Norwegia:

  • Ørjan Nyland (bramkarz)
  • Julian Ryerson (obrońca)
  • Kristoffer Ajer (obrońca)
  • Torbjørn Heggem (obrońca)
  • David Møller Wolfe (obrońca)
  • Martin Ødegaard (pomocnik)
  • Sander Berge (pomocnik)
  • Patrick Berg (pomocnik)
  • Alexander Sørloth (napastnik)
  • Erling Haaland (napastnik)
  • Antonio Nusa (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Sander Tangvik (bramkarz)
  • Egil Selvik (bramkarz)
  • Leo Østigård (obrońca)
  • Fredrik André Bjørkan (obrońca)
  • Sondre Langås (obrońca)
  • Henrik Sælebakke Falchener (obrońca)
  • Morten Thorsby (pomocnik)
  • Fredrik Aursnes (pomocnik)
  • Kristian Thorstvedt (pomocnik)
  • Thelo Aasgaard (pomocnik)
  • Andreas Schjelderup (napastnik)
  • Oscar Bobb (pomocnik)
  • Jens Petter Hauge (pomocnik)
  • Jørgen Strand Larsen (napastnik)
Powrót kadry ze Szwecji
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