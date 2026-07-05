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Wynik meczu Brazylia - Norwegia
- Brazylia [0:0] Norwegia
Brazylia - Norwegia - STATYSTYKI
|Statystyka
|Brazylia
|Norwegia
|Bramki
|0
|0
|Kto strzelił
Bruno Guimaraes (14')
|-
|Liczba kartek
|0
|0
|Kartki żółte
|-
|-
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
M. Cunha (58')
A. Sorloth (46')
A. Nusa (46')
J. Ryerson (63')
|Strzały celne
|3
|2
|Strzały niecelne
|5
|2
|Wszystkie strzały
|11
|5
|Strzały zablokowane
|3
|1
|Strzały z pola karnego
|8
|4
|Strzały spoza pola karnego
|3
|1
|Faule
|5
|3
|Rzuty rożne
|3
|3
|Spalone
|1
|1
|Posiadanie piłki
|33%
|67%
|Interwencje bramkarza
|2
|3
|Wszystkie podania
|231
|490
|Celne podania
|198
|445
|Skuteczność podań
|86%
|91%
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Brazylia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Brazylia:
- Alisson (bramkarz)
- Danilo (obrońca)
- Marquinhos (obrońca)
- Gabriel Magalhães (obrońca)
- Douglas Santos (obrońca)
- Rayan (pomocnik)
- Bruno Guimarães (pomocnik)
- Casemiro (pomocnik)
- Gabriel Martinelli (pomocnik)
- Matheus Cunha (napastnik)
- Vinícius Júnior (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Weverton (bramkarz)
- Ederson (bramkarz)
- Alex Sandro (obrońca)
- Bremer (obrońca)
- Léo Pereira (obrońca)
- Roger Ibañez (obrońca)
- Éderson (pomocnik)
- Fabinho (pomocnik)
- Danilo Santos (pomocnik)
- Raphinha (napastnik)
- Luiz Henrique (napastnik)
- Neymar (napastnik)
- Endrick (napastnik)
- Igor Thiago (napastnik)
Norwegia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Norwegia:
- Ørjan Nyland (bramkarz)
- Julian Ryerson (obrońca)
- Kristoffer Ajer (obrońca)
- Torbjørn Heggem (obrońca)
- David Møller Wolfe (obrońca)
- Martin Ødegaard (pomocnik)
- Sander Berge (pomocnik)
- Patrick Berg (pomocnik)
- Alexander Sørloth (napastnik)
- Erling Haaland (napastnik)
- Antonio Nusa (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Sander Tangvik (bramkarz)
- Egil Selvik (bramkarz)
- Leo Østigård (obrońca)
- Fredrik André Bjørkan (obrońca)
- Sondre Langås (obrońca)
- Henrik Sælebakke Falchener (obrońca)
- Morten Thorsby (pomocnik)
- Fredrik Aursnes (pomocnik)
- Kristian Thorstvedt (pomocnik)
- Thelo Aasgaard (pomocnik)
- Andreas Schjelderup (napastnik)
- Oscar Bobb (pomocnik)
- Jens Petter Hauge (pomocnik)
- Jørgen Strand Larsen (napastnik)