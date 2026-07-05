Brazylia - Norwegia (05.07.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Brazylia i Norwegia grają właśnie o awans do ćwierćfinału Mundialu 2026 na MetLife Stadium w East Rutherford. To spotkanie 1/8 finału budzi spore emocje, bo obie reprezentacje chcą pozostać w grze o trofeum mistrzostw świata. Jeśli chcecie sprawdzić, jak radzą sobie zawodnicy w trwającej rywalizacji, warto przejrzeć aktualne statystyki meczu Brazylia - Norwegia. Poniżej znajdziecie liczby, które pokazują przebieg tego starcia oraz zestawienie danych z boiska.

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Brazil-Norway (Mecz Mundial 2026)