Mundial 2026. Kompromitacja arbitra, zbłaźnił się totalnie! "Powinni wziąć go do samolotu i wywieźć"

Paragwaj polował na kości, a nie grał w piłkę z Francję

Mecz Francja - Paragwaj miał zdecydowanego faworyta, którym oczywiście była reprezentacja "Trójkolorowych". Francuscy zawodnicy jednak na pewno mieli w pamięci spotkanie 1/16 finału MŚ, w którym gracze z Ameryki Południowej wyeliminowali Niemców. Co prawda, nie zachwycili, ale swój cel zrealizowali, pokonując czterokrotnych mistrzów świata po rzutach karnych. Francja z Paragwajem przeważała, ale sytuacji bramkowych było jak na lekarstwo. Ostatecznie "Trójkolorowi" wygrali 1:0 po golu Kyliana Mbappe z rzutu karnego (podyktowanego za faul na Desire Doue). Spotkanie Francja - Paragwaj zapamiętane zostanie głownie z powodu niezwykle brutalnej gry piłkarzy z Ameryki Północnej. Wyglądało to tak, jakby przyjechali oni na mundial 2026 po to, by polować na kości rywali, a nie by grać w piłkę. Najgorsza jednak w tym wszystkim była postawa arbitra, który totalnie się zbłaźnił.

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Munidal 2026: Kompromitacja sędziego w meczu Francja - Paragwaj

Ilgiz Tantashev z Uzbekistanu nie panował nad tym, co się dzieje na boisku. Najlepiej obrazuje to liczba żółtych kartek, które pokazał wyjątkowo brutalnie - lub kto woli chamsko - grającym Paragwajczykom. Było ich... zero. Postawę arbitra - bez owijania w bawełnę - ocenił Jakub Wawrzyniak, wielokrotny reprezentant Polski, a dziś ekspert TVP od mundialu 2026.

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Nie wiem, czy bardziej żenująca jest postawa Paragwaju, czy sędziego. Powinni wziąć go do samolotu i wywieźć. Można być gorszym, ale szacunek do rywala musi być. Tu było polowanie na nogi, twarz, biodra

- stwierdził popularny "Rumiany". Mamy nadzieję, że po takiej kompromitacji Ilgiza Tantasheva więcej na mundialu nie zobaczymy. Naprawdę, czas wsiąść do samolotu... Za reprezentacją Paragwaju raczej też nikt tęsknić nie będzie.

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