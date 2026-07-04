Erling Haaland zapoluje na Kanarki? Kapitan Norwegów idzie na rekord

Norwegia pisze historię na mundialu, awansując do 1/8 finału po 28 latach, co jest sensacją, którą napędza jeden z najlepszych napastników świata.

Erling Haaland jest kluczowym architektem tego sukcesu, zapewniając awans decydującą bramką i dominując w klasyfikacji strzelców turnieju.

Fenomenalna skuteczność Haalanda, który jest już rekordzistą pod względem goli dla reprezentacji, daje Norwegom nadzieję na kolejną niespodziankę.

Czy norweski snajper utrzyma formę przeciwko Brazylii i poprowadzi swoją drużynę do ćwierćfinału? Sprawdź, co Haaland mówi o nadchodzącym starciu!

Haaland był najlepszym strzelcem eliminacji mistrzostw świata, gdy zdobył 16 bramek. W finałach także nie zwalnia tempa. Jego bilans to pięć goli. To najważniejsze trafienie zanotował w poprzedniej rundzie, gdy zapewnił wygraną z Wybrzeżem Kości Słoniowej. To był cenny gol, który zapewnił przepustkę do 1/8 finału. To było także historyczne, bo pierwsze zwycięstwo Norwegii na tym etapie rozgrywek.

- To historia, to uczucie jest niewiarygodne – wyznał szczęśliwy Haaland, cytowany przez portal FIFA. - Po raz pierwszy od 28 lat udało zakwalifikować się nam na mundial. Na nim zdołaliśmy przejść przez fazę grupową. Awansowaliśmy do kolejnej rundy. Zmierzymy się z Brazylią w Nowym Jorku - dodał.

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Haaland przeciwko WKS sfinalizował akcję drużyny i z bliska skierował piłkę do siatki. Jest najlepszym strzelcem w dziejach reprezentacji Norwegii, dla której strzelił 60 goli. Zrobił to w 53 występach.

- Na tym właśnie polega jego fenomen – przekonywał Patrick Berg, cytowany przez portal FIFA. - Może siedzieć i czekać przez cały mecz. Gdy nadchodzi odpowiedni moment, to zawsze znajduje się we właściwym miejscu i czasie. To absolutnie topowy napastnik. Jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że mamy go w drużynie - norweski pomocnik komplementował kapitana.

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Przed Haalandem i Norwegią kolejne wyzwanie na mistrzostwach świata. Poprzeczka będzie wysoko zawieszono, bo w 1/8 finału na wikingów czeka Brazylia, która zgłasza wysokie aspiracje.

- To niesamowite, więc teraz wszystko jest już bonusem - stwierdził Haaland. - Możemy grać na luzie i po prostu się tym cieszyć. Nie sądzę, abyśmy kiedykolwiek jeszcze doświadczyli takiego uczucia - podkreślił as norweskiej kadry.

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Po jednym z meczów selekcjoner Norwegów złożył obietnicę w sprawie Haalanda. Chciałby, aby to właśnie jemu przypadł tytuł najskuteczniejszego zawodnika mistrzostw świata. Czy as Manchesteru City podoła wyzwaniu?

- Haaland jest w świetnej formie - tłumaczył Stale Solbakken w trakcie mundialu. - Bardzo się cieszę, że potrafi strzelać gole w najważniejszym turnieju. Zrobimy wszystko, żeby został królem strzelców - zapewniał trener Norwegii.

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