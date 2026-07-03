O tym marzy Kylian Mbappe podczas mundialu. Znamienne słowa kapitana Francji

- Kylian Mbappe, z imponującym dorobkiem medalowym i tytułem króla strzelców, ponownie dominuje na mundialu.
- Francuski napastnik prowadzi w klasyfikacji strzelców z sześcioma golami, ścigając rekordy Leo Messiego i celując w kolejne trofea.
- Odkryj, jak jego wyjątkowa forma i radość z gry wpływają na wynik meczu z Paragwajem i czy poprowadzi Francję do ćwierćfinału!
Od początku turnieju Mbappe jest skuteczny. Dwa razy pokonał bramkarza Senegalu i powtórzył to przeciwko Irakowi. Ten drugi występ miał dla niego szczególny smak, bo to był jego mecz numer 100 w drużynie narodowej. Jubileusz zatem uczcił w wyjątkowy sposób.
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Nie zawiódł także w fazie pucharowej, gdy dwa razy skarcił Szwecję. Potwierdził, że nie odpuści Leo Messiemu w walce o koronę króla strzelców. Obaj mają po sześć goli na tym turnieju. Kapitan francuskiej kadry ściga także Argentyńczyka w klasyfikacji najlepszego strzelca w historii mistrzostw świata. Jego dorobek to 18 goli i tylko jedno trafienie dzieli go od zrównania się z gwiazdą mistrzów świata.
- Mówiłem, że chcę w pełni cieszyć się tymi mistrzostwami świata - powiedział Mbappe, cytowany przez PAP. - Nie twierdzę, że inne mundiale mi się nie podobały, ale byłem młodszy. Wtedy skupiałem się na tym, żeby dać z siebie wszystko. A dziś wierzę, że mogę robić jedno i drugie: grać świetnie i oczywiście czerpać z tego radość - tłumaczył.
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Były reprezentant Polski Jerzy Dudek zauważył, że kapitan Francji odbudował się na mundialu po nieudanym sezonie w Realu.
- Widać, że gra sprawia mu radość - ocenił Dudek. - Jest uśmiechnięty i co jest najważniejsze: jest świadomy tego, czego się od niego oczekuje. Czyli od razu gra wysokim pressingiem i też wraca do zadań defensywnych - zwrócił uwagę.
Mbappe zdaje sobie sprawę z oczekiwań wobec kadry. Mówi wprost, że celem jest awans do ćwierćfinału.
- Musimy skupić się już na Paragwaju. Mamy kolejne spotkanie do wygrania - podkreślił reprezentant Francji.
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