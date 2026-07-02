Hiszpania - Austria (02.07.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-07-02 23:07

Mecz Hiszpanii z Austrią na Mundialu 2026 to starcie 1/16 finału rozegrane na SoFi Stadium w Inglewood. Obie reprezentacje spotkały się 2 lipca, żeby powalczyć o miejsce w kolejnej rundzie mistrzostw świata. Kto okazał się skuteczniejszy i jakim wynikiem zakończyło się to spotkanie? Sprawdźcie statystyki meczu, żeby zobaczyć, jak ułożył się przebieg tej rywalizacji.

Złoty Puchar Świata obok powiewających flag Hiszpanii i Austrii na stadionie piłkarskim. O Mundialu 2026 przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Spain-Austria (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Hiszpania - Austria

  • Hiszpania [3:0] Austria

Hiszpania - Austria - STATYSTYKI

StatystykaHiszpaniaAustria
Bramki30
Kto strzelił

M. Oyarzabal (36')

P. Porro (66')

M. Oyarzabal (89')

-
Liczba kartek01
Kartki żółte-

S. Posch (83')

Kartki czerwone--
Zmiany

A. Baena (71')

D. Olmo (71')

Lamine Yamal (85')

Pedri (90+3')

A. Laporte (90+3')

N. Seiwald (46')

X. Schlager (46')

M. Gregoritsch (60')

R. Schmid (60')

S. Posch (85')

Strzały celne100
Strzały niecelne54
Wszystkie strzały225
Strzały zablokowane71
Strzały z pola karnego144
Strzały spoza pola karnego81
Faule814
Rzuty rożne90
Spalone25
Posiadanie piłki65%35%
Interwencje bramkarza06
Wszystkie podania613334
Celne podania555275
Skuteczność podań91%82%
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Hiszpania - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Hiszpania:

  • Unai Simón (bramkarz)
  • Pedro Porro (obrońca)
  • Pau Cubarsí Paredes (obrońca)
  • Aymeric Laporte (obrońca)
  • Marc Cucurella (obrońca)
  • Rodri (pomocnik)
  • Dani Olmo (pomocnik)
  • Pedri (pomocnik)
  • Lamine Yamal (napastnik)
  • Mikel Oyarzabal (napastnik)
  • Álex Baena (pomocnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • David Raya (bramkarz)
  • Marcos Llorente (obrońca)
  • Álex Grimaldo (obrońca)
  • Mikel Merino (pomocnik)
  • Víctor Muñoz (napastnik)
  • Fabián Ruiz (pomocnik)
  • Borja Iglesias (napastnik)
  • Ferran Torres (napastnik)
  • Eric García (obrońca)
  • Martín Zubimendi (pomocnik)
  • Yeremy Pino (napastnik)
  • Joan García (bramkarz)
  • Nico Williams (napastnik)
  • Gavi (pomocnik)
  • Marc Pubill (obrońca)

Austria - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Austria:

  • A. Schlager (bramkarz)
  • S. Posch (obrońca)
  • K. Danso (obrońca)
  • D. Alaba (obrońca)
  • K. Laimer (pomocnik)
  • N. Seiwald (pomocnik)
  • X. Schlager (pomocnik)
  • R. Schmid (pomocnik)
  • P. Wanner (pomocnik)
  • M. Sabitzer (pomocnik)
  • M. Gregoritsch (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • C. Chukwuemeka (pomocnik)
  • D. Affengruber (obrońca)
  • P. Wimmer (napastnik)
  • A. Prass (obrońca)
  • F. Wiegele (bramkarz)
  • M. Svoboda (obrońca)
  • S. Kalajdzic (napastnik)
  • D. Ljubičić (pomocnik)
  • M. Friedl (obrońca)
  • P. Pentz (bramkarz)
  • P. Lienhart (obrońca)
  • F. Grillitsch (pomocnik)
  • A. Schöpf (pomocnik)
  • P. Mwene (obrońca)
  • M. Arnautović (napastnik)
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