Hiszpania - Austria (02.07.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Mecz Hiszpanii z Austrią na Mundialu 2026 to starcie 1/16 finału rozegrane na SoFi Stadium w Inglewood. Obie reprezentacje spotkały się 2 lipca, żeby powalczyć o miejsce w kolejnej rundzie mistrzostw świata. Kto okazał się skuteczniejszy i jakim wynikiem zakończyło się to spotkanie? Sprawdźcie statystyki meczu, żeby zobaczyć, jak ułożył się przebieg tej rywalizacji.

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Spain-Austria (Mecz Mundial 2026)