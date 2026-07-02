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Wynik meczu Hiszpania - Austria
- Hiszpania [3:0] Austria
Hiszpania - Austria - STATYSTYKI
|Statystyka
|Hiszpania
|Austria
|Bramki
|3
|0
|Kto strzelił
M. Oyarzabal (36')
P. Porro (66')
M. Oyarzabal (89')
|-
|Liczba kartek
|0
|1
|Kartki żółte
|-
S. Posch (83')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
A. Baena (71')
D. Olmo (71')
Lamine Yamal (85')
Pedri (90+3')
A. Laporte (90+3')
N. Seiwald (46')
X. Schlager (46')
M. Gregoritsch (60')
R. Schmid (60')
S. Posch (85')
|Strzały celne
|10
|0
|Strzały niecelne
|5
|4
|Wszystkie strzały
|22
|5
|Strzały zablokowane
|7
|1
|Strzały z pola karnego
|14
|4
|Strzały spoza pola karnego
|8
|1
|Faule
|8
|14
|Rzuty rożne
|9
|0
|Spalone
|2
|5
|Posiadanie piłki
|65%
|35%
|Interwencje bramkarza
|0
|6
|Wszystkie podania
|613
|334
|Celne podania
|555
|275
|Skuteczność podań
|91%
|82%
Hiszpania - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Hiszpania:
- Unai Simón (bramkarz)
- Pedro Porro (obrońca)
- Pau Cubarsí Paredes (obrońca)
- Aymeric Laporte (obrońca)
- Marc Cucurella (obrońca)
- Rodri (pomocnik)
- Dani Olmo (pomocnik)
- Pedri (pomocnik)
- Lamine Yamal (napastnik)
- Mikel Oyarzabal (napastnik)
- Álex Baena (pomocnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- David Raya (bramkarz)
- Marcos Llorente (obrońca)
- Álex Grimaldo (obrońca)
- Mikel Merino (pomocnik)
- Víctor Muñoz (napastnik)
- Fabián Ruiz (pomocnik)
- Borja Iglesias (napastnik)
- Ferran Torres (napastnik)
- Eric García (obrońca)
- Martín Zubimendi (pomocnik)
- Yeremy Pino (napastnik)
- Joan García (bramkarz)
- Nico Williams (napastnik)
- Gavi (pomocnik)
- Marc Pubill (obrońca)
Austria - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Austria:
- A. Schlager (bramkarz)
- S. Posch (obrońca)
- K. Danso (obrońca)
- D. Alaba (obrońca)
- K. Laimer (pomocnik)
- N. Seiwald (pomocnik)
- X. Schlager (pomocnik)
- R. Schmid (pomocnik)
- P. Wanner (pomocnik)
- M. Sabitzer (pomocnik)
- M. Gregoritsch (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- C. Chukwuemeka (pomocnik)
- D. Affengruber (obrońca)
- P. Wimmer (napastnik)
- A. Prass (obrońca)
- F. Wiegele (bramkarz)
- M. Svoboda (obrońca)
- S. Kalajdzic (napastnik)
- D. Ljubičić (pomocnik)
- M. Friedl (obrońca)
- P. Pentz (bramkarz)
- P. Lienhart (obrońca)
- F. Grillitsch (pomocnik)
- A. Schöpf (pomocnik)
- P. Mwene (obrońca)
- M. Arnautović (napastnik)