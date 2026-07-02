Prohibicja zawieszona z powodu mundialu. Wielka wiadomość dla kibiców

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-07-02 21:15

Rząd Wielkiej Brytanii zdecydował się na wyjątkowy krok przed meczem Anglii w 1/8 finału mistrzostw świata. Premier Keir Starmer ogłosił, że w nocy z niedzieli na poniedziałek puby i bary w Anglii oraz Walii będą mogły działać aż do godziny 5 rano, aby kibice mogli wspólnie śledzić spotkanie z Meksykiem.

Kibice na trybunach z angielskimi flagami. O wydłużeniu godzin otwarcia pubów na mundial przeczytasz na SE Supersport.
Autor: East News Angielscy kibice w Guimaraes

Mecz rozpocznie się o godz. 1 czasu lokalnego, dlatego władze tymczasowo wydłużyły godziny obowiązywania licencji na sprzedaż alkoholu. Dzięki temu właściciele lokali nie będą musieli składać indywidualnych wniosków o zgodę na dłuższe funkcjonowanie.

– Piłka nożna wraca do domu, ale dbamy o to, aby kibice nie musieli tego robić (...). Cały kraj będzie wspierał drużynę. Naprzód, Anglio! – przekazał Starmer w oficjalnym oświadczeniu.

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Reprezentacja Anglii zapewniła sobie miejsce w fazie pucharowej mundialu w środę, pokonując Demokratyczną Republikę Konga 2:1. A łatwo nie było, przez większość meczów prowadziła drużyna z Afryki za sprawą trafienia Briana Cipengi, aż w końcówce spotkania do głosu doszedł Harry Kane. Napastnik Bayernu Monachium dwukrotnie trafił do siatki, ratując Anglików przed dogrywką i zapewniając jej awans do 1/8 finału. W obu przypadkach przy trafieniach kapitana "Synów Albionu" asystował Anthony Gordon.

W poniedziałkowej rywalizacji z Meksykiem stawką będzie awans do ćwierćfinału.

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