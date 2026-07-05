Mundial przynosi kolejne rozstrzygnięcia, a kibice zastanawiają się, jakie mecze dzisiaj, w niedzielę 5 lipca 2026.

Przed nami dwa następne mecze w 1/8 finału MŚ 2026, zagrają potęgi!

Sprawdź, kto dziś gra i o której godzinie mecze dzisiaj na mundialu.

Mecze dzisiaj w MŚ 2026. Terminarz na niedzielę 5 lipca

Godz. 22: Brazylia - Norwegia (MetLife Stadium, New Jersey)

Mecz Brazylia - Norwegia to dzisiejszy hit w 1/8 finału MŚ 2026, spotkanie wywołuje ogromne emocje. "Canarinhos" wygrali swoją mundialową grupę, ale w 1/16 nie bez problemów rozprawili się z Japonią. Wszyscy zastanawiają się, czy tym razem na murawę wybiegnie Neymar. Z drugiej strony znajduje się Erling Haaland napędzony zwycięstwem w 1/8 finału z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenach TVP1 i TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 2 w nocy: Meksyk - Anglia (Estadio Azteca, Meksyk)

Mecz Meksyk - Anglia to drugi dzisiejszy hit 1/8 finału MŚ 2026. Niestety, zostanie rozegrany późno w nocy. Dumni synowie Albionu nieco zawodzą. W 1/16 finału co prawda pokonali DR Konga, ale przez większość meczu przegrywali 0:1. Meksykanie, współgospodarze turnieju, z kolei są rewelacją turnieju i wygrali wszystkie cztery mecze, dlatego lekceważyć ich nie wolno. Estadion Azteca znajduje się na wysokości ok. 2240 m. n.p.m, co będzie dużym wyzwaniem dla Anglików. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenach TVP2 i TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Szybki QUIZ. Leo Messi czy Cristiano Ronaldo? Tylko dwie odpowiedzi do wyboru Pytanie 1 z 20 Który piłkarz nie grał w Realu Madryt? Leo Messi Cristiano Ronaldo Następne pytanie