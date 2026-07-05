MŚ 2026: Jakie mecze dzisiaj? Kto gra na mundialu w niedzielę, 5 lipca? Neymar vs. Haaland to nie wszystko

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2026-07-05 5:24

W najlepsze trwa faza pucharowa piłkarskich MŚ. Za nami mecze 1/16 finału i dwa spotkania 1/8. W niedzielę, 5 lipca, i w nocy z niedzieli na poniedziałek odbędą się dwa kolejne pojedynki, których stawką jest awans do ćwierćfinału mundialu. Naprzeciw siebie staną m.in. Neymar i Erling Haaland. Sprawdź, jakie mecze zaplanowano na dziś, kto zagra i gdzie oglądać transmisje na żywo MŚ 2026.

Piłkarze Neymar i Erling Haaland. O starciu Brazylii z Norwegią na MŚ 2026 przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Shutterstock/ Shutterstock

Mundial 2026. Dwa arcyciekawe starcia w niedzielę, 5 lipca

Mundial 2026 coraz szybciej zbliża się do finału. Rozegrane już zostały wszystkie mecze fazy grupowej MŚ i 1/16 finału. Za nami także dwa spotkania 1/8 finału: Kanada - Maroko i Parawgaj - Francja. Zostało zatem jeszcze sześć spotkań tej fazy rozgrywek: 

  • Brazylia - Norwegia
  • Meksyk - Anglia
  • Portugalia - Hiszpania
  • USA - Belgia
  • Argentyna - Egipt
  • Szwajcaria - Kolumbia

Zwycięzcy tych meczów awansują do ćwierćfinału mundialu 2026. W niedzielę, 5 lipca, i nocy z niedzieli na poniedziałek zobaczymy kolejne dwa arcyciekawe spotkania. Najpierw dojdzie do rywalizacji Brazylia - Norwegia, czyli starcia Neymar vs. Erling Haaland, a potem do pojedynku Meksyk - Anglia.  W obu spotkaniach trudno wskazać zdecydowanego faworyta. 

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MŚ 2026: Mecze dzisiaj. Terminarz na niedzielę, 5 lipca

Godz. 22:00, 1/8 finału: Brazylia - Norwegia. "Canarinhos" wygrali swoją mundialową grupę, ale w 1/8 nie bez problemów rozprawili się z Japonią. Wszyscy zastanawiają się, czy tym razem na murawę wybiegnie Neymar. Z drugiej strony znajduje się Erling Haaland napędzony zwycięstwem w 1/8 finału z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenach TVP1 i TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 2:00 (noc z niedzieli na poniedziałek), 1/8 finału: Anglia - Meksyk. Dumni synowie Albionu nieco zawodzą. W 1/8 finału co prawda pokonali DR Konga, ale przez większość meczu przegrywali 0:1. Meksykanie z kolei są rewelacją turnieju i wygrali wszystkie cztery mecze, dlatego lekceważyć ich nie wolno. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenach TVP2 i TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

W poniedziałek, 6 lipca, odbędzie się kolejny mecz 1/8 finału MŚ: Portugalia Hiszpania, a w nocy z poniedziałku na wtorek - USA - Belgia. 

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