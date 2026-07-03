Pilny komunikat FIFA w sprawie nieuznanego gola! "Niespotykany dotąd". Ogromna awantura

Nieuznany gol w meczu Portugalia - Chorwacja. Jest pilny komunikat FIFA

Do samego końca spotkania Portugalia - Chorwacja ważyły się losy awansu do 1/8 MŚ 2026. Ostatecznie po niezwykle emocjonującym i pełnym zwrotów akcji boju to ekipa z Cristiano Ronaldo w składzie zameldowała się kolejnej rundzie. Mogło być jednak inaczej, gdyby w końcówce doliczonego czasu gry norweski sędzia Espen Eskas uznał bramkę, którą strzelił Josko Gvardiol. Arbiter osobiście podbiegł do monitora VAR i oglądał całą sytuację. Po chwili zdecydował, że gola nie ma, bo na spalonym znajdował się Mario Pasalić. Problem w tym, że zdaniem części obserwatorów podający mu piłkę Igor Matanović... wcale jej nie dotknął. Wybuchła wielka awantura, która pewnie jeszcze trochę potrwa. Do sprawy odniosła się już FIFA, która wydała pilny komunikat.

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FIFA tłumaczy decyzję sędziego w meczu Portugalia - Chorwacja. "Niespotykany dotąd poziom danych"

Słowa, które w nim zamieszono, raczej nie spodobają się fanom reprezentacji Chorwacji. - Na podstawie danych dostarczonych przez technologię Connected Ball, która została umieszczona w piłce, udowodniono, że doszło do kontaktu ze strony Igora Matanovicia w fazie budowania akcji przed wyrównującym trafieniem, co pozwoliło arbitrowi prawidłowo określić spalonego i anulować bramkę - czytamy w komunikacie. To jednak nie wszystko. W dalszej części FIFA wyjaśniła zawiłości związane z technologią.

Czujniki IMU, które zamieszczono w futbolówce Trionda, są w stanie wykryć nawet najmniejszy kontakt. Jest on wyświetlany widzom w transmisji jako "grafika bicia serca". Daje arbitrom niespotykany dotąd poziom danych, które pozwalają na podjęcie szybkich i prawidłowych decyzji

- podkreślono w piśmie. Chwilę przed nieuznaną bramką piłkę do siatki Chorwatów po dośrodkowaniu Rafaela Leao wpakował Goncalo Ramos. Ten gol - na 2:1 dla Portugalii - został zdobyty prawidłowo. Wcześniej bramki strzelali Ivan Perisić i Cristiano Ronaldo z rzutu karnego.

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