MŚ 2026: Jakie dzisiaj mecze na mundialu? Kto gra w poniedziałek 6.07.2026? Terminarz

Kibiców czekają dwa niezwykle interesujące spotkania. Wieczorem dojdzie do hitowego starcia Portugalii z Hiszpanią, natomiast w nocy o awans powalczą gospodarze turnieju – Stany Zjednoczone – oraz Belgia.

Portugalia – Hiszpania (godz. 21:00)

Portugalczycy rozpoczęli fazę pucharową od emocjonującego meczu z Chorwacją. Zespół Roberto Martineza odrabiał straty po golu Cristiano Ronaldo z rzutu karnego, a zwycięstwo w doliczonym czasie gry zapewnił Goncalo Ramos.

Przed nimi jednak znacznie trudniejsze wyzwanie. Rywalem będzie Hiszpania, która w poprzedniej rundzie nie dała szans Austrii, wygrywając 3:0 po dwóch trafieniach Mikela Oyarzabala i jednym golu Pedro Porro.

Pierwszy gwizdek zabrzmi o godz. 21:00. Transmisję od 20:05 pokaże TVP Sport i tvpsport.pl, a od 20:25 także TVP 1.

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USA – Belgia (godz. 2:00)

Drugie poniedziałkowe spotkanie rozpocznie się o godz. 2:00 czasu polskiego. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych, która w 1/16 finału pokonała Bośnię i Hercegowinę 2:0, zmierzy się z Belgią.

"Czerwone Diabły" były o włos od sensacyjnego pożegnania z mundialem. W starciu z Senegalem przegrywały już 0:2, ale zdołały doprowadzić do dogrywki dzięki dwóm golom zdobytym w końcówce regulaminowego czasu gry. W dodatkowych 30 minutach przechyliły szalę zwycięstwa na swoją stronę i wywalczyły awans.

Początek transmisji w TVP Sport i na tvpsport.pl zaplanowano na godz. 1:00, natomiast od 1:30 mecz będzie można oglądać również w TVP 2.