Dramat gospodarzy mundialu i wielkie zamieszanie przed meczem. Anglia zagra z rewelacją MŚ

Mecz z powodu burzy i ulewnego deszczu został opóźniony o godzinę. Współgospodarze turnieju nie zmienili składu od poprzedniego zwycięstwa nad Ekwadorem. Z kolei u Anglików w wyjściowej jedenastce, licząc od ostatniej wygranej z DR Konga, pojawiły się trzy zmiany. Był to prawy obrońca Jarell Quansah oraz napastnicy Bukayo Saka i Anthony Gordon.

Specyficzne położenie Estadio Azteca na wysokości około 2200 m n.p.m. z założenia zapewniało przewagę współgospodarzom turnieju. Pod koniec kwadransa Anglicy dostali pierwsze poważne ostrzeżenie. Blisko uzyskania gola był Raul Jimenez. Jego strzał głową z najwyższym trudem sparował Jordan Pickford.

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Anglicy po zniwelowaniu pressingu przeszli do śmielszych ataków. Jude Bellingham po kontrach zaliczył dwa trafienia w ciągu niespełna dwóch minut (36. i 38.). Nadzieje zespołowi „El Tri” przywrócił Julian Quinones, który cztery minuty później wykorzystał zamieszanie po rzucie wolnym. Jeszcze przed przerwą Europejczycy znaleźli się w poważnych opałach, ale wynik się nie zmienił.

Anglia gra w osłabieniu, ale Harry Kane strzela na 3:1!🔴 📲 OGLĄDAJ #MEXENG ▶️ https://t.co/XbbIW87Qct pic.twitter.com/Z1lkztyqHT— TVP SPORT (@sport_tvppl) July 6, 2026

Po powrocie z szatni zmieniła się za to liczba zawodników Thomasa Tuchela. Quansah za ostre wejście, po analizie VAR, w 54. minucie otrzymał czerwoną kartkę. Akcje w meczu zmieniały się jak w kalejdoskopie. Gordon wywalczył rzut karny, który na gola pewnie zamienił Harry Kane (60.). Kapitan Anglików sprokurował kolejną jedenastkę. Wykorzystał ją Jimenez (69.) i Meksykanie ponownie mieli tylko jedno trafienie do odrobienia.

Sędzia doliczał aż 11 minut dodatkowego czasu. Drużyna „Trzech Lwów” broniła się z wielką determinacją i po raz trzeci z rzędu wystąpi w ćwierćfinale mundialu. Meksyk przegrał pierwszy w historii mecz MŚ na stadionie Azteca. To drugi po Kanadzie współorganizator, który został wyeliminowany z turnieju. Stany Zjednoczone, trzeci z gospodarzy, w ćwierćfinale zagra z Belgią.