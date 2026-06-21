Mecz Belgia - Iran (21.06.2026): wynik, bramki, składy, statystyki

Redakcja Super Sport
2026-06-21 21:40

Belgia i Iran grają właśnie na SoFi Stadium w Inglewood w ramach drugiej kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. Aktualne statystyki meczu Belgia - Iran pokazują, która z drużyn częściej utrzymuje się przy piłce i stwarza zagrożenie pod bramką przeciwnika. Obie ekipy walczą o punkty, które mogą przesądzić o ich dalszym losie w tym turnieju. Poniżej możecie sprawdzić statystyki meczu oraz składy, w jakich obie reprezentacje wybiegły na murawę.

Trofeum FIFA World Cup na zielonej murawie stadionu, z powiewającymi flagami Belgii i Iranu w tle, symbolizujące mecz Mundialu 2026. Pełne statystyki meczu i składy dostępne są na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Belgium-Iran (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Belgia - Iran

  • Belgia [0:0] Iran

Belgia - Iran - STATYSTYKI

StatystykaBelgiaIran
Bramki00
Kto strzelił--
Liczba kartek11
Kartki żółte

R. Lukaku (3')

S. Ezatolahi (33')

Kartki czerwone--
Zmiany--
Strzały celne21
Strzały niecelne31
Wszystkie strzały82
Strzały zablokowane30
Strzały z pola karnego82
Strzały spoza pola karnego00
Faule43
Rzuty rożne21
Spalone12
Posiadanie piłki78%22%
Interwencje bramkarza12
Wszystkie podania24169
Celne podania21242
Skuteczność podań88%61%
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Belgia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Belgia:

  • Thibaut Courtois (bramkarz)
  • Thomas Meunier (obrońca)
  • Nathan Ngoy (obrońca)
  • Brandon Mechele (obrońca)
  • Maxim De Cuyper (obrońca)
  • Nicolas Raskin (pomocnik)
  • Youri Tielemans (pomocnik)
  • Alexis Saelemaekers (pomocnik)
  • Kevin De Bruyne (pomocnik)
  • Leandro Trossard (pomocnik)
  • Romelu Lukaku (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Senne Lammens (bramkarz)
  • Mike Penders (bramkarz)
  • Koni De Winter (obrońca)
  • Arthur Theate (obrońca)
  • Joaquin Seys (obrońca)
  • Timothy Castagne (obrońca)
  • Axel Witsel (pomocnik)
  • Diego Moreira (napastnik)
  • Hans Vanaken (pomocnik)
  • Amadou Onana (pomocnik)
  • Dodi Lukebakio (napastnik)
  • Charles De Ketelaere (napastnik)
  • Matías Fernández-Pardo (napastnik)

Iran - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Iran:

  • Alireza Beiranvand (bramkarz)
  • Saleh Hardani (obrońca)
  • Hossein Kanaani (obrońca)
  • Shoja Khalilzadeh (obrońca)
  • Ali Nemati (obrońca)
  • Ehsan Hajsafi (obrońca)
  • Ramin Rezaeian (pomocnik)
  • Saman Ghoddos (pomocnik)
  • Saeid Ezatolahi (pomocnik)
  • Mohammad Mohebi (pomocnik)
  • Mehdi Taremi (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Payam Niazmand (bramkarz)
  • Hossein Hosseini (bramkarz)
  • Milad Mohammadi (obrońca)
  • Danial Eiri (obrońca)
  • Roozbeh Cheshmi (pomocnik)
  • Aria Yousefi (obrońca)
  • Mohammad Ghorbani (pomocnik)
  • Amirmohammad Razzaghinia (pomocnik)
  • Mehdi Ghayedi (napastnik)
  • Alireza Jahanbakhsh (napastnik)
  • Mahdi Torabi (pomocnik)
  • Ali Alipour (napastnik)
  • Amirhossein Hosseinzadeh (napastnik)
  • Shahriar Moghanlou (napastnik)
  • Dennis Eckert Ayensa (napastnik)
Przyjazd kadry
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