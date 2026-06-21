Wynik meczu Belgia - Iran
- Belgia [0:0] Iran
Belgia - Iran - STATYSTYKI
|Statystyka
|Belgia
|Iran
|Bramki
|0
|0
|Kto strzelił
|-
|-
|Liczba kartek
|1
|1
|Kartki żółte
R. Lukaku (3')
S. Ezatolahi (33')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
|-
|-
|Strzały celne
|2
|1
|Strzały niecelne
|3
|1
|Wszystkie strzały
|8
|2
|Strzały zablokowane
|3
|0
|Strzały z pola karnego
|8
|2
|Strzały spoza pola karnego
|0
|0
|Faule
|4
|3
|Rzuty rożne
|2
|1
|Spalone
|1
|2
|Posiadanie piłki
|78%
|22%
|Interwencje bramkarza
|1
|2
|Wszystkie podania
|241
|69
|Celne podania
|212
|42
|Skuteczność podań
|88%
|61%
Jakub Błaszczykowski o życiu po karierze
Belgia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Belgia:
- Thibaut Courtois (bramkarz)
- Thomas Meunier (obrońca)
- Nathan Ngoy (obrońca)
- Brandon Mechele (obrońca)
- Maxim De Cuyper (obrońca)
- Nicolas Raskin (pomocnik)
- Youri Tielemans (pomocnik)
- Alexis Saelemaekers (pomocnik)
- Kevin De Bruyne (pomocnik)
- Leandro Trossard (pomocnik)
- Romelu Lukaku (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Senne Lammens (bramkarz)
- Mike Penders (bramkarz)
- Koni De Winter (obrońca)
- Arthur Theate (obrońca)
- Joaquin Seys (obrońca)
- Timothy Castagne (obrońca)
- Axel Witsel (pomocnik)
- Diego Moreira (napastnik)
- Hans Vanaken (pomocnik)
- Amadou Onana (pomocnik)
- Dodi Lukebakio (napastnik)
- Charles De Ketelaere (napastnik)
- Matías Fernández-Pardo (napastnik)
Iran - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Iran:
- Alireza Beiranvand (bramkarz)
- Saleh Hardani (obrońca)
- Hossein Kanaani (obrońca)
- Shoja Khalilzadeh (obrońca)
- Ali Nemati (obrońca)
- Ehsan Hajsafi (obrońca)
- Ramin Rezaeian (pomocnik)
- Saman Ghoddos (pomocnik)
- Saeid Ezatolahi (pomocnik)
- Mohammad Mohebi (pomocnik)
- Mehdi Taremi (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Payam Niazmand (bramkarz)
- Hossein Hosseini (bramkarz)
- Milad Mohammadi (obrońca)
- Danial Eiri (obrońca)
- Roozbeh Cheshmi (pomocnik)
- Aria Yousefi (obrońca)
- Mohammad Ghorbani (pomocnik)
- Amirmohammad Razzaghinia (pomocnik)
- Mehdi Ghayedi (napastnik)
- Alireza Jahanbakhsh (napastnik)
- Mahdi Torabi (pomocnik)
- Ali Alipour (napastnik)
- Amirhossein Hosseinzadeh (napastnik)
- Shahriar Moghanlou (napastnik)
- Dennis Eckert Ayensa (napastnik)