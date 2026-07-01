MŚ 2026. Burza storpedowała mecz Meksyk - Ekwador! Zaczął się dopiero o 4 nad ranem

Mecz Meksyk - Ekwador w 1/16 finału MŚ 2026 został opóźniony o godzinę przez pogodę.

Ulewa i burza nad stadionem w mieście Meksyk storpedowała plan organizatorów.

Ostatecznie Meksyk pokonał Ekwador 2:0 i awansował do 1/8 finału.

MŚ 2026: Opóźniony mecz Meksyk - Ekwador

Problemy z pogodą zaczęły się około dwie godziny przed planowanym na 3 w nocy pierwszym gwizdkiem sędziego w meczu Meksyk - Ekwador. Jednocześnie nad obiektem przeszła ulewa. Kibice cały czas pozostawali na trybunach stadionu Azteca w płaszczach przeciwdeszczowych, a o godz. 4 polskiego czasu rozpoczął się mecz 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata w stolicy Meksyku.

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Był to pierwszy przypadek od początku turnieju, kiedy rozpoczęcie meczu zostało opóźnione, ale już raz były kłopoty pogodowe. Spotkanie Francji z Irakiem - 22 czerwca w Filadelfii - zostało przerwane przed rozpoczęciem drugiej połowy na dwie godziny z powodu ryzyka burzy, a kibice musieli schronić się w zadaszonych sektorach stadionu.

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Po rozpoczęciu opóźnionego spotkania Meksykanie, którzy na zwycięstwo w fazie pucharowej mistrzostw świata czekali od 40 lat (czyli turnieju na ich terenie w 1986 roku), od początku ruszyli do ataków. Bez większych kłopotów zepchnęli Ekwadorczyków do głębokiej defensywy, a efekty przyszły szybko. W 22. minucie świetnie spisujący się w tej imprezie Julian Quinones dostał podanie na środku boiska, popisał się długim rajdem, który zakończył mocnym, precyzyjnym strzałem. Pochodzący z Kolumbii aktualny król strzelców saudyjskiej ekstraklasy zdobył swoją trzecią bramkę w tym turnieju.

Dziewięć minut później współgospodarze mundialu prowadzili już 2:0. Tym razem po błędzie defensywy Ekwadoru piłkę przejął doświadczony Raul Jimenez, podał do Quinonesa, który mu szybko odegrał, a były napastnik m.in. Benfiki i Fulham oddał strzał w tzw. okienko. Do końca meczu wynik nie uległ już zmianie, choć Ekwadorczycy nie wytrzymali emocji i kończyli mecz w 10. Teraz Meksykanie czekają na zwycięzcę środowego spotkania Anglii z Demokratyczną Republiką Konga.

Meksyk wyeliminował Ekwador i zagra w 1/8 finału mistrzostw świata! 🔥 pic.twitter.com/GtQyJQZ6WV— TVP SPORT (@sport_tvppl) July 1, 2026

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