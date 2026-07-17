MŚ 2026: Jakie mecze dzisiaj 17 lipca na mundialu? Kiedy grają o 3. miejsce? Terminarz

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-07-17 8:12

Mundial 2026 jest już prawie zakończony. Do końca zostały dwa mecze, które wyłonią wszystkich medalistów. W piątek 17 lipca czeka nas ostatni dzień przerwy przed decydującymi starciami. Kiedy mecz o 3. miejsce na MŚ 2026? Poniżej terminarz kolejnych i ostatnich już meczów mundialu.

Kylian Mbappé na boisku podczas mundialu. O meczu Francji o 3. miejsce na MŚ 2026 przeczytasz na SE Supersport.
Autor: ART SERVICE
  • Do końca mundialu już tylko dwa najważniejsze mecze: o 3. miejsce i finał.
  • O brąz MŚ 2026 zagrają Francja i Anglia, a o złoto Hiszpania i Argentyna.
  • Sprawdź, czy są mecze dzisiaj, w piątek 17 lipca. Poniżej znajdziesz terminarz MŚ.

Mecze dzisiaj na mundialu: piątek 17 lipca to ostatni dzień przerwy

Po dwóch emocjonujących półfinałach kibice muszą uzbroić się w cierpliwość. Piątek 17 lipca to na mundialu ostatni już dzień przerwy, podobnie jak w czwartek. Turniej zostanie wznowiony w sobotę, 18 lipca, kiedy odbędzie się mecz o 3. miejsce Francja - Anglia i poznamy pierwszych medalistów MŚ 2026. Następnie w niedzielę zostanie rozegrany wielki finał Hiszpania - Argentyna. Oto dokładny terminarz ostatnich meczów MŚ.

MŚ 2026: Kiedy mecz o 3. miejsce? Terminarz

  • Mecz o 3. miejsce: Francja - Anglia (sobota 18 lipca, godz. 23, Miami Gardens)

W starciu przegranych zazwyczaj da się odczuć mieszane emocje, ale medal mistrzostw świata to zawsze wspaniały sukces, a zdobyć może go tylko jedna z tych drużyn. Czy Francuzi podrażnieni porażką z Hiszpanią pokażą swoją moc w walce o brąz MŚ? A może Anglicy przełamią fatalną serię trwającą 60 lat bez medalu mundialu? Odpowiedź na to pytanie poznamy w nocy z soboty na niedzielę.

  • Finał: Hiszpania - Argentyna (niedziela 19 lipca, godz. 21, East Rutherford)

Dzień później odbędzie się wielki finał MŚ 2026, w którym dojdzie do wyczekiwanego od dawna starcia Leo Messiego z Lamine'em Yamalem. Nie udało się do tego doprowadzić w ramach superpucharu Finalissima, zatem Hiszpanie i Argentyńczycy postarali się, aby dwie wielkie gwiazdy różnych generacji spotkały się w finale mistrzostw świata. Czy Albicelestes obronią tytuł wywalczony przed 4 laty w Katarze? Czy może jednak Hiszpanie do mistrzostwa Europy dołożą teraz Puchar Świata? W niedzielę, 19 lipca, wszystko będzie już jasne.

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