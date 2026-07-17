Do końca mundialu już tylko dwa najważniejsze mecze: o 3. miejsce i finał.

O brąz MŚ 2026 zagrają Francja i Anglia, a o złoto Hiszpania i Argentyna.

Sprawdź, czy są mecze dzisiaj, w piątek 17 lipca. Poniżej znajdziesz terminarz MŚ.

Mecze dzisiaj na mundialu: piątek 17 lipca to ostatni dzień przerwy

Po dwóch emocjonujących półfinałach kibice muszą uzbroić się w cierpliwość. Piątek 17 lipca to na mundialu ostatni już dzień przerwy, podobnie jak w czwartek. Turniej zostanie wznowiony w sobotę, 18 lipca, kiedy odbędzie się mecz o 3. miejsce Francja - Anglia i poznamy pierwszych medalistów MŚ 2026. Następnie w niedzielę zostanie rozegrany wielki finał Hiszpania - Argentyna. Oto dokładny terminarz ostatnich meczów MŚ.

MŚ 2026: Kiedy mecz o 3. miejsce? Terminarz

Mecz o 3. miejsce: Francja - Anglia (sobota 18 lipca, godz. 23, Miami Gardens)

W starciu przegranych zazwyczaj da się odczuć mieszane emocje, ale medal mistrzostw świata to zawsze wspaniały sukces, a zdobyć może go tylko jedna z tych drużyn. Czy Francuzi podrażnieni porażką z Hiszpanią pokażą swoją moc w walce o brąz MŚ? A może Anglicy przełamią fatalną serię trwającą 60 lat bez medalu mundialu? Odpowiedź na to pytanie poznamy w nocy z soboty na niedzielę.

Finał: Hiszpania - Argentyna (niedziela 19 lipca, godz. 21, East Rutherford)

Dzień później odbędzie się wielki finał MŚ 2026, w którym dojdzie do wyczekiwanego od dawna starcia Leo Messiego z Lamine'em Yamalem. Nie udało się do tego doprowadzić w ramach superpucharu Finalissima, zatem Hiszpanie i Argentyńczycy postarali się, aby dwie wielkie gwiazdy różnych generacji spotkały się w finale mistrzostw świata. Czy Albicelestes obronią tytuł wywalczony przed 4 laty w Katarze? Czy może jednak Hiszpanie do mistrzostwa Europy dołożą teraz Puchar Świata? W niedzielę, 19 lipca, wszystko będzie już jasne.

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JAN TOMASZEWSKI PRZED FINAŁEM MUNDIALU!

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